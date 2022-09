Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats semestriels 2022

French English

Charenton-le-Pont, le 26 septembre 2022

Résultats semestriels 2022

Bonne résistance des performances, tirées par l’activité à l’international dans un contexte de forte concurrence et de tensions sur les matières premières et la logistique

EBITDA* de +7,6 M€ au 30 juin 2022 comparé à +6,0 M€ au 1 er semestre 2021 (+1,6 M€)

Résultat net des activités poursuivies stable à hauteur de +2,5 M€ au 1 er semestre

Résultat net part du Groupe de +2,5 M€ au 30 juin 2022, en progression de +1 M€





NB : Toutes les croissances de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

* EBITDA = EBIT + amortissements + engagements retraite

Marie Brizard Wine & Spirits (la « Société ») (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés du premier semestre 2022, approuvés par le conseil d’administration du Groupe qui s’est tenu ce jour. Les procédures d’audit ont été effectuées.

Compte de résultat simplifié du 1 er semestre 2022

En M€, sauf BPA 30 juin 2021 30 juin 2022 Variation



2022 vs 2021 Chiffre d’affaires net (hors droits d’accises) 81,0 86,4 +5,9 % Marge brute 32,2 34,4 +2,2 M€ Taux de marge brute 39,7% 39,9% +0,2 pt EBITDA 6,0 7,6 +1,6 M€ Résultat opérationnel courant 2,5 5,5 +3,0 M€ Résultat net part du Groupe 1,5 2,5 +1,0 M€ Résultat net par action 0,02 0,02 -

C hiffre d’affaires du 1 er semestre 2022

Le chiffre d’affaires, hors droits d’accise, s’élève à 86,4 M€ au 1er semestre 2022, en hausse de 5,9% (hors effet change) par rapport au chiffre d’affaires du 1er semestre 2021. Cette amélioration, en grande partie sur le

On-Trade, s’explique en particulier par la reprise de l’activité sur de nombreux marchés, suite notamment à la réouverture des bars et restaurants.

Le chiffre d’affaires du cluster France au 30 juin 2022 s’établit à 40,1 M€ en progression de +2,5% par rapport au 30 juin 2021 du fait principalement d’une reprise significative de l’activité On-Trade, toutefois moins prononcée au deuxième trimestre, et d’une stabilité des ventes du Groupe sur le marché Off-Trade. Les principales marques du Groupe affichent des performances résilientes en ce premier semestre 2022.

A noter également que des ajustements des politiques commerciales, tous circuits confondus, ont été rendus nécessaires et pourraient l’être encore afin de pouvoir s’adapter au contexte fluctuant actuel.

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2022 du cluster International s’établit à 46,3 M€ en progression de +9,2% à change constant par rapport au 1er semestre 2021, reflétant des évolutions contrastées selon les zones :

un regain confirmé de l’activité en Europe, notamment en Grande-Bretagne, pénalisé l’an dernier par des restrictions sanitaires, et ce malgré le conflit russo-ukrainien entraînant un recul limité de certaines zones géographiques à l’export ;

une bonne performance de l’ensemble des marques stratégiques du Groupe, notamment de Marie Brizard et Gautier, au Canada, en Corée, Australie et Pologne ;

une baisse des ventes de vodka Sobieski aux Etats-Unis dans une catégorie fortement concurrentielle.





Résultats

Dans un contexte de forte volatilité et augmentation des prix, le taux de marge brute du 1er semestre 2022 se maintient par rapport à l’année précédente à 39,9% avec une marge brute de 34,4 M€.

L’EBITDA progresse également pour s’établir à +7,6 M€ au 30 juin 2022, contre +6,0 M€ l’an dernier.

Le retrait de -1,5 M€ de l’EBITDA de la France, lié à la prise en compte à titre exceptionnel au premier semestre 2021 d’une quote-part de remise de fin d’année d’un fournisseur d’un montant de 1,7 M€, est largement compensé par les bonnes performances à l’International (+2,3M€) avec un redémarrage de certains marchés export direct (UK, Canada, Corée et Australie) et filiales (notamment MBWS Baltics).

L’EBITDA du Groupe bénéficie également d’une baisse des coûts de structure de la Holding du fait de la réorganisation initiée en 2021.

EBITDA du 1 er sem estre 2022 par cluster

En M€ 30 juin 2021 Croissance organique Effet de Change 30 juin 2022 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 6,5 (1,5) - 5,0 -22,9% -22,9% International 3,3 2,2 0,1 5,6 +67,8% +70,1% Holding (3,8) 0,8 - (3,0) +21,3% +21,3% TOTAL GROUPE MBWS 6,0 1,5 0,1 7,6 +25,9% +27,2%

Le résultat net part du Groupe s’élève à +2,5 M€ au premier semestre 2022, en amélioration de +1,0 M€ par rapport 30 juin 2021 qui intégrait un résultat net des activités abandonnées ou cédées de -0,9 M€.

Bilan au 30 juin 2022

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à 178,3 M€ au 30 juin 2022 contre 173,6 M€ au 31 décembre 2021 alors que l’endettement financier brut reste stable à 6,0 M€ au premier semestre 2022, de même que la trésorerie positive du Groupe à hauteur de 53,4 M€ au 30 juin 2022.

A noter une augmentation temporaire substantielle du poste stocks et en cours à 46,1 M€ au 30 juin 2022 en progression de 11 M€ par rapport au 30 juin 2021, dont notamment +7,3 M€ pour les matières premières. Cette évolution est le reflet, d’une part de la nécessité d’anticiper les pénuries conjoncturelles potentielles et de tenir compte des difficultés logistiques récurrentes, et d’autre part, de l’impact des hausses de prix généralisées très significatives déjà mentionnées (en particulier pour la verrerie).

Perspectives

Les tendances évoquées lors de l’Assemblée Générale du 30 juin 2022, à savoir les hausses des matières premières et de l’énergie ainsi que la disponibilité variable des productions des fournisseurs, se sont poursuivies au cours de l’été comme anticipé et semblent devoir persister sur les mois à venir.

Le Groupe continue donc d’être particulièrement attentif aux impacts de cet environnement volatil quant à sa capacité à fournir l’ensemble de ses clients dans le monde et à la résistance de la demande des consommateurs, face à la nécessaire adaptation de ses politiques tarifaires.

Dans ce contexte, même si les efforts déployés dans le cadre du plan stratégique produisent leurs effets comme escompté, le Groupe maintient sa position prudente pour les prévisions concernant l’activité commerciale pour la fin d’année 2022.

Information des actionnaires

Compte tenu de l'échéance prochaine de bons de souscription d'actions émis par la Société (les BSA 2022), COFEPP, actionnaire de contrôle de celle-ci avec 78,52% de son capital social, a indiqué à la Société ne pas avoir l'intention d'initier, à ce jour, une offre publique d'acquisition sur le solde du capital de la Société. COFEPP a indiqué par ailleurs ne pas avoir l’intention d’exercer les bons de souscription qu’elle détient.

Enfin, COFEPP a indiqué se réserver la possibilité d’acquérir des titres de la Société sur le marché ou hors marché, conformément à la réglementation applicable et en fonction d'éventuelles opportunités.

La Société indique à ce propos qu’elle n’était pas partie à l’acquisition par COFEPP des titres détenus par BDL et n’a diligenté aucun travail de valorisation à ce titre. La Société se conforme aux règles en matière d’informations périodiques et permanentes.

Calendrier financier

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2022 : 30 septembre 2022 Publication du Chiffre d’affaires à fin septembre 2022 : 27 octobre 2022



A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier. Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

ANNEXE S États financiers consolidés semestriels 2022

Compte de résultat

(en milliers d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 Chiffre d'affaires 105 995 103 536 Droits d'accises (19 574) (22 507) Chiffre d'affaires net de droits 86 421 81 028 Achats consommés (51 978) (48 865) Charges externes (11 872) (11 050) Charges de personnel (14 013) (16 282) Impôts et taxes (953) (1 156) Dotations aux amortissements (3 072) (3 562) Autres produits d'exploitation 1 887 3 680 Autres charges d'exploitation (899) (1 315) Résultat opérationnel courant 5 521 2 478 Autres produits opérationnels non courants 2 055 2 403 Autres charges opérationnelles non courants (5 152) (2 488) Résultat opérationnel 2 424 2 393 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 29 107 Coût de l'endettement financier brut (96) (343) Coût de l'endettement financier net (67) (236) Autres produits financiers 956 507 Autres charges financières (593) (86) Résultat financier 296 185 Résultat avant impôt 2 720 2 578 Impôt sur les résultats (196) (89) Résultat net des activités poursuivies 2 524 2 489 Résultat net des activités abandonnées ou cédées - (942) RESULTAT NET 2 524 1 547 Part du groupe 2 511 1 546 dont résultat net des activités poursuivies 2 511 2 488 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées (942) Participations ne donnant pas le contrôle 13 1 dont résultat net des activités poursuivies 13 1 dont résultat net des activités abandonnées ou cédées Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action (en €) 0,02 € 0,02 € Résultat net des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € 0,02 € Résultat net part du groupe par action (en €) 0,02 € 0,02 € Résultat net part du groupe par action dilué (en €) 0,02 € 0,02 € Nombre moyen pondéré de titres en circulation 111 825 601 99 866 838 Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation 111 825 601 99 866 838

Bilan

Actif (en milliers d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 Actifs non courants Goodwill 14 704 14 704 Immobilisations incorporelles 78 667 79 361 Immobilisations corporelles 27 007 27 181 Actifs financiers 1 148 4 001 Actifs d'impôts différés 1 026 452 Total actifs non courants 122 552 125 699 Actifs courants Stocks et en-cours 46 116 35 094 Créances clients 36 321 35 891 Créances d'impôt 300 4 125 Autres actifs courants 9 282 9 714 Instruments dérivés courants 88 281 Trésorerie et équivalents de trésorerie 53 397 54 169 Actifs destinés à être cédés - 3 058 Total actifs courants 145 504 142 332 TOTAL ACTIF 268 056 268 031 Passif (en milliers d'euros) 30.06.2022 31.12.2021 Capitaux propres Capital 156 738 156 729 Primes 72 761 72 751 Réserves consolidées et autres réserves (45 623) (51 638) Réserves de conversion (8 085) (9 806) Résultat consolidé 2 511 5 564 Capitaux propres (part du groupe) 178 302 173 600 Participations ne donnant pas le contrôle 346 332 Total capitaux propres 178 648 173 932 Passifs non courants Avantages au personnel 1 509 2 214 Provisions non courantes 3 124 4 116 Emprunts à long terme - part à plus d'un an 2 246 2 546 Autres passifs non courants 1 687 1 735 Passifs d'impôts différés 16 290 15 965 Total passifs non courants 24 856 26 576 Passifs courants Provisions courantes 6 423 2 546 Emprunts à long terme - part à moins d'un an 773 888 Emprunts à court terme 3 033 2 542 Fournisseurs et autres créditeurs rattachés 31 860 31 113 Dettes d'impôt 245 135 Autres passifs courants 22 044 29 942 Instruments dérivés courants 174 198 Passifs destinés à être cédés 159 Total passifs courants 64 552 67 523 TOTAL PASSIF 268 056 268 031

Tableau des flux de trésorerie

(en milliers d'euros) 30.06.2022 30.06.2021 Résultat net total consolidé 2 524 1 547 Amortissements et provisions 4 930 1 124 Résultats de cession et résultats de dilution (51) 466 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 7 403 3 137 Charge (produit) d'impôt 196 89 Coût de l'endettement financier net 67 214 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 7 666 3 440 Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 1 (stocks-clients-fournisseurs) (10 473) (5 108) Incidence de la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) (7 497) (2 021) Impôts versés 3 716 (7 881) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (6 588) (11 570) Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (1 412) (1 147) Diminution des prêts et avances consentis 2 733 893 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 872 94 Incidence de variation de périmètre - 1 947 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement 4 193 1 787 Augmentation de capital 19 16 709 Emission d'emprunts 159 7 149 Remboursement d'emprunts (791) (831) Intérêts financiers nets versés (67) (214) Variation nette des financements court terme 525 (3 008) Flux de trésorerie liés aux activités de financement (155) 19 805 Incidence de la variation des taux de change 1 778 508 Variation de la trésorerie (772) 10 530 Trésorerie d'ouverture 54 169 42 075 Trésorerie de clôture 53 397 52 605 Variation de la trésorerie (772) 10 530

