Amar Maletira zum Chief Executive Officer von Rackspace Technology ernannt

SAN ANTONIO, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von Cloud-Technologielösungen, gab heute die Ernennung von Amar Maletira als Chief Executive Officer bekannt. Maletira, der seit November 2020 als President und Chief Financial Officer von Rackspace Technology tätig ist, hat seine neue Position mit sofortiger Wirkung angetreten.



David Sambur, Co-Head of Private Equity bei Apollo Global Management und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Rackspace Technology, sagte dazu: „Amar Maletira bringt umfassende Management- und Führungserfahrung mit und hat im Laufe seiner Karriere dazu beigetragen, mehrere Milliarden US-Dollar schwere Technologieunternehmen zu transformieren. Er war auch maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen strategischen Ausrichtung und des Betriebsmodells von Rackspace Technology beteiligt. Wir sind der Ansicht, dass seine Ernennung zum CEO es uns ermöglichen wird, die Umsetzung unserer neuen vorwärtsgerichteten Strategie zu verbessern und zu beschleunigen.“

Maletira fühte hinzu: „Ich danke dem Verwaltungsrat für die Möglichkeit, die Leitung von Rackspace Technology zu übernehmen. Ich bin sehr gespannt auf die vor uns liegende Zeit und freue mich darauf, das Unternehmen beim Übergang zu unserer neuen Strategie und unserem neuen Betriebsmodell zu führen. Angetrieben von unserer starken Racker-Kultur und der Hingabe, Fanatical Experience® für unsere Kunden voranzutreiben, glauben wir, dass die Umsetzung unserer Strategie das Unternehmen als Branchenführer etablieren wird.“

Maletira ist eine kundenorientierte, weltweit tätige Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in den Bereichen strategisches und operatives Management, transformationale Führung, Vertrieb, Geschäftsentwicklung und allgemeines Management. Bevor er zu Rackspace Technology stieß, war er Chief Financial Officer bei Viavi Solutions. Bei Viavi sorgte er für einen erfolgreichen Turnaround des Unternehmens, indem er für Disziplin bei der Ausführung sorgte, das Geschäft sowohl organisch als auch anorganisch ausbaute, die Kapitalstruktur neu ausrichtete und das Vertrauen der Investoren zurückgewann. Davor war er 15 Jahre lang bei Hewlett-Packard tätig, wo er mehrere Funktionen innehatte, darunter CFO von Enterprise Services for Americas.

Maletira erwarb einen MBA-Abschluss der University of Michigan, The Ross School of Business, und einen „Bachelor of Engineering“-Abschluss der Karnataka University, Gogte Institute of Technology.

Zusätzlich zur Funktion des CEO wird Maletira weiter die Funktion des CFO ausüben, bis ein neuer CFO als Nachfolger ernannt wird. Das Unternehmen wird sofort mit der Suche nach einem ständigen CFO beginnen.

Der scheidende CEO Kevin Jones wird die Rolle eines operativen Beraters bei Apollo übernehmen. Sambur fügte hinzu: „Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Kevin Jones für seinen Einsatz bei Rackspace Technology in den vergangenen dreieinhalb Jahren danken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion.“

Unabhängig davon gab das Unternehmen bekannt, dass es erwartet, dass die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 innerhalb der zuvor angekündigten Spanne von 769 bis 779 Millionen US-Dollar für den Umsatz, 733 bis 741 Millionen US-Dollar für den Kernumsatz, 73 bis 77 Millionen US-Dollar für einen nicht auf GAAP basierenden Betriebsgewinn und 8 bis 10 Cent pro Aktie für ein nicht auf GAAP basierendes Ergebnis je Aktie liegen werden. Die Finanzergebnisse für dieses Quartal werden voraussichtlich im November bekannt gegeben.

Telefonkonferenz und Webcast

Rackspace Technology wird heute, am 26. September 2022, um 8:00 Uhr CT / 9:00 Uhr ET eine kurze Telefonkonferenz für Anleger abhalten. Während der Telefonkonferenz gibt es keine Gelegenheit für Fragen und Antworten.

Interessierte Teilnehmer können wie folgt auf die Telefonkonferenz zugreifen:

Thema: Telefonkonferenz mit Anlegern – September 2022

Bitte klicken Sie auf den folgenden Link, um am Webinar teilzunehmen:

https://rackspace.zoom.us/j/97863742323?pwd=R0tteXE2TVVNVmxtOE1VMHlTaE03UT09

Passwort: 421357

Oder per iPhone One-Tap (gebührenpflichtig in den USA): +13462487799,97863742323# oder +16694449171,97863742323#

Oder Telefon:

+61 (0) 2 8015 2088 (Australien gebührenpflichtig)

+49 (0) 30 3080 6188 (Deutschland gebührenpflichtig)

+852 5808 6088 (Hongkong gebührenpflichtig)

+52 554 161 4288 (Mexiko gebührenpflichtig)

+31 (0) 20 241 0288 (Niederlande gebührenpflichtig)

+41 (0) 31 528 0988 (Schweiz gebührenpflichtig)

+44 (0) 20 3695 0088 (Großbritannien gebührenpflichtig)

+1 647 374 4685 (Kanada)

+1 408 638 0968 (USA gebührenpflichtig)

+1 646 558 8656 (USA gebührenpflichtig)

Webinar-ID: 978 6374 2323

Internationale Telefonnummern sind verfügbar unter: https://rackspace.zoom.us/u/acwvdeXQd9

