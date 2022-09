Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances est prêt à contribuer à l’examen fédéral de la Loi sur le cannabis

English French

OTTAWA, 26 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) accueille favorablement l’examen fédéral prévu de la Loi sur le cannabis et compte y contribuer en fournissant des données probantes sur la santé publique, la sécurité publique et l’équité. Ces données sont issues de recherches menées par ses experts en collaboration des communautés, conformément au rôle législatif du CCDUS, soit aider les gouvernements, les organisations et les personnes, par des conseils neutres, indépendants et fondés sur des données probantes, à prendre des décisions éclairées sur les questions touchant les dépendances et l’usage de substances.



« Avec cet examen, le Canada a l’occasion de s’assurer qu’il atteint les objectifs de santé et de sécurité publiques qu’il s’est fixés lorsqu’il a légalisé le cannabis. L’examen aidera aussi le grand public à comprendre les connaissances acquises et les sujets étudiés », a affirmé le Dr Alexander Caudarella, premier dirigeant du CCDUS.

La consommation de cannabis sur place : considérations de santé et de sécurité publiques et Légalisation du cannabis : des observations pour 2021-2022 sont les plus récents rapports du CCDUS dans une série sur le cannabis qui inclut aussi l’affiche d’information Consommer du cannabis pendant la grossesse et l’allaitement, est-ce que c’est OK? et le document Cannabis : connaître ses limites : guide pratique d’évaluation de sa consommation de cannabis, qui portent tous deux sur la réduction des méfaits.

