LeddarTech in das The Globe and Mail Ranking der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas aufgenommen

QUEBEC CITY (Kanada), Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, ein weltweit führender Anbieter der flexibelsten, robustesten und genauesten ADAS- und AD-Sensortechnologie, darf sich über die Aufnahme in das Ranking der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas für 2022 (Canada’s Top Growing Companies for 2022) freuen. In diesem Ranking, das vom Report on Business der The Globe and Mail geführt wird, belegt LeddarTech Platz 280 von 430 teilnehmenden Unternehmen.



Die Liste der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas bewertet kanadische Unternehmen nach ihrem dreijährigem Umsatzwachstum. LeddarTech wurde somit erneut für seine marktführende Technologie und Unternehmensführung ausgezeichnet. Das Unternehmen erhielt erst kürzlich zwei Preise für seine Sensorfusions- und Erkennungssoftwarelösung LeddarVision™.

Die am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas ist ein redaktionelles Ranking, das seit 2019 veröffentlicht wird. Ziel ist es, außergewöhnliche Leistungen innovativer Unternehmen in Kanada zu identifizieren und in den Mittelpunkt zu stellen und so die größten unternehmerischen Erfolge zu würdigen. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen einen umfassenden Bewerbungsprozess durchlaufen und bestimmte Anforderungen erfüllen. Insgesamt haben sich 430 Unternehmen einen Platz im diesjährigen Ranking gesichert.

„LeddarTech ist sehr stolz darauf, im Business Report der The Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt zu werden“, erklärt Charles Boulanger, CEO von LeddarTech. „LeddarTech wurde 2007 in Kanada gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Technologien zu entwickeln, die die Lebensqualität der Menschen verbessern, die öffentliche Sicherheit erhöhen und die globale ökologische Nachhaltigkeit verbessern. 2022 feiern wir unser fünfzehnjähriges Jubiläum, und unsere Zielsetzungen haben sich nicht geändert“, fährt Charles Boulanger fort. „Im Namen des gesamten Managementteams, des Vorstands und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedanke ich mich ganz herzlich für diese Anerkennung. Wir werden unsere Mission, die am häufigsten eingesetzte Sensorfusions- und Erkennungssoftwarelösung für ADAS- und AD-Anwendungen zu werden, weiterhin motiviert fortzusetzen.“

„Das Ranking Canada’s Top Growing Companies würdigt den enormen Ehrgeiz und die Innovationskraft von Unternehmern in Kanada“, so Dawn Calleja, Herausgeberin des Magazins Report on Business. „Die nächste Generation kanadischer Unternehmen kann sich von diesem Ranking inspirieren lassen.“

„In einer Welt voller Unsicherheiten sind die Erfolgsgeschichten der Unternehmen, die in der diesjährigen Liste der am stärksten wachsenden Unternehmen des Magazins ‚Report on Business‘ aufgeführt sind, ein Zeichen des Optimismus“, sagt Phillip Crawley, Herausgeber und CEO von The Globe and Mail. „The Globe and Mail gratuliert den Unternehmen zu ihren Leistungen.“

