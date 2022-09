The Globe and Mail anuncia que LeddarTech fue seleccionada como una de las empresas de mayor crecimiento de Canadá

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUÉBEC, Sept. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, líder mundial en el suministro de la más flexible, robusta y precisa tecnología de detección ADAS y AD, se complace en anunciar su reconocimiento entre las empresas de mayor crecimiento de Canadá para 2022 por el Informe de Negocios de Globe and Mail, donde LeddarTech ocupó el puesto 280 entre 430 empresas.



La lista de las empresas de mayor crecimiento de Canadá clasifica a las empresas canadienses en función del crecimiento de sus ingresos en tres años. Así, LeddarTech sigue siendo reconocida por su tecnología y sus prácticas empresariales líderes en el mercado al recibir, recientemente, dos premios por su solución de software de fusión de sensores y percepción LeddarVision™.

La lista de clasificación de las empresas de mayor crecimiento de Canadá es una publicación lanzada en 2019. Su objetivo es celebrar los logros empresariales más audaces, identificando y poniendo en primer plano los logros de las empresas innovadoras de Canadá. Para poder acceder a este programa voluntario, las empresas tuvieron que completar un exhaustivo proceso de postulación y cumplir con los requisitos. En total, 430 empresas obtuvieron un puesto en la clasificación de este año.

"LeddarTech se siente muy honrada de haber sido nombrada por el Globe and Mail's Report on Business como una de las empresas de mayor crecimiento de Canadá", declaró Charles Boulanger, director general de LeddarTech. "LeddarTech comenzó en Canadá en 2007 con el compromiso de desarrollar tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas, aumentar la seguridad pública y fomentar una mayor sostenibilidad medioambiental a nivel global. En 2022 celebramos nuestro 15º aniversario y nuestros compromisos no han cambiado", afirmó Boulanger. "En nombre del equipo directivo, del Consejo de Administración y de nuestros empleados, expreso nuestro agradecimiento colectivo por este reconocimiento. Seguimos motivados para continuar con nuestra misión de convertirnos en la solución más utilizada de software de fusión de sensores y percepción, para aplicaciones ADAS y AD".

"La lista de empresas de mayor crecimiento de Canadá reconoce la enorme ambición e innovación de los empresarios de Canadá", afirma Dawn Calleja, editora de la revista Report on Business. "Esta clasificación puede ser una inspiración para la próxima generación de empresas canadienses".

"En un mundo incierto, las historias de éxito de empresas, resaltadas en la lista de las mejores empresas en crecimiento de la revista Report on Business de este año, son una señal de optimismo", dice Phillip Crawley, editor y director general de The Globe and Mail. "The Globe and Mail les felicita por sus logros".

Acerca de LeddarTech

Fundada en 2007, LeddarTech es una empresa de detección integral de entornos que permite a los clientes resolver los retos críticos de detección, fusión y percepción, en toda la cadena de valor. LeddarTech ofrece soluciones de percepción rentables y escalables desde el nivel 2 de ADAS hasta el nivel 5 de autonomía total con LeddarVision™, una plataforma de percepción y fusión de sensores de datos brutos que genera un modelo ambiental completo en 3D, a partir de diferentes tipos de sensores y configuraciones. LeddarTech también apoya a los fabricantes de LiDAR y a los proveedores automotrices de nivel 1-2 con bloques tecnológicos clave como la dirección de haz digital LeddarSteer™ y el LeddarEngine™, que comprende una combinación de software y SoC LiDAR altamente integrada y escalable que permite el diseño acelerado de soluciones LiDAR a nivel automotriz, con una óptima relación costo-rendimiento. La empresa es responsable de varias innovaciones en aplicaciones de teledetección de vanguardia para la industria automotriz y la movilidad, con más de 140 patentes concedidas o solicitadas, que mejoran las capacidades de ADAS y de conducción autónoma.

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator y los logotipos relacionados, son marcas comerciales o marcas registradas de LeddarTech Inc. y sus filiales. Todas las demás marcas, nombres de productos y distintivos son o pueden ser marcas comerciales o registradas, utilizadas para identificar productos o servicios de sus respectivos propietarios.