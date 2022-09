グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail)、レダーテック (LeddarTech) がカナダにおけるトップ成長企業の1社に選出されたことを発表

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ケベックシティ発, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最も柔軟かつ堅牢で正確なADASおよびADセンシング技術を提供するグローバルリーダーであるレダーテック (LeddarTech®) は、同社が、グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) のReport on Business誌が選ぶ適格企業430社のうち280位にランクインし、2022年カナダにおけるトップ成長企業に選出されたことを発表した。



「カナダにおけるトップ成長企業リスト (Canada’s Top Growing Companies list)」では、3年間の収益成長に基づいてカナダ企業をランク付けしている。今回のように、レダーテックは市場をリードする技術とビジネス慣行により持続的に認知されており、最近ではLeddarVision™センサーフュージョンおよび知覚ソフトウェアソリューションによって2つの賞を受賞している。

「カナダにおけるトップ成長企業」は、2019年に始まった編集部独自のランキングである。カナダにおける革新的な事業成果を精査して最前線に持ち込むことにより、最も大胆な起業的成果を称えることを目的としている。この任意のプログラムへの参加資格を得るには、企業には詳細な申請手続を完了し、参加要件を満たす必要があった。今年のランキングには、計430社がランクインした。

「レダーテックがグローブ・アンド・メールのReport on Business誌で、カナダにおけるトップ成長企業の1社に選ばれたことは、とても光栄です」とレダーテックのCEOであるチャールズ・ブーランガー (Charles Boulanger) は述べている。「レダーテックは、2007年カナダで創業され、人々の暮らしの質を向上させ、治安をよくし、地球環境のサステナビリティを推進する技術の開発に取り組んでいます。2022年に15周年を迎えましたが、当社のコミットメントは創業以来、何も変わっていません」と同氏は続けた。「経営陣、取締役会、従業員を代表して、今回の表彰に当社一同、感謝の気持ちを表します。今後も、ADASおよびADアプリケーションを実現する最も導入されるセンサーフュージョンおよび知覚ソフトウェアソリューションになるという使命を果たせるよう精進していきます」

「カナダにおけるトップ成長企業では、カナダの起業家による巨大な野心とイノベーションを見て取れます」とReport on Business誌の編集者であるドーン・カレーハ (Dawn Calleja) は述べている。「次世代のカナダ企業は、このランキングからインスピレーションを得ることができます」

「世界が、先が見えず不確かな中、今年のReport on Business誌が選ぶトップ成長企業リストにランクインした企業が語るサクセスストーリーは、楽観主義の目印になります」とThe Globe and Mailの出版者兼CEOであるフィリップ・クローリー (Phillip Crawley) は述べている。「The Globe and Mailは、ランクインされた企業各位の功績を称えます」

グローブ・アンド・メール (The Globe and Mail) について

グローブ・アンド・メールはカナダ有数のニュースメディア企業であり、1844年以来、その勇気ある独立したジャーナリズムによって全国的な議論を導き、政策変更をもたらしている。ビジネス、政治、国政に関する受賞歴をもつ報道によって、The Globe and Mail紙は印刷版またはデジタル版で、毎週590万人の読者を持ち、Report on Business誌は、毎号、印刷版とデジタル版で230万人の読者に読まれている。The Globe and Mailがおこなう革新的なデータサイエンスへの投資は、世界が変化し続けるにつれて、The Globe(地球)も変化し続けることを意味している。グローブ・アンド・メールはトムソン (Thomson) 系列の投資会社であるウッドブリッジ (Woodbridge) が所有している。

レダーテック (LeddarTech) について

レダーテック (LeddarTech) は2007年に設立された包括的なエンドツーエンドの環境センシング企業であり、顧客がセンシング、フュージョン、認識などの重要な課題をバリューチェーン全体で解決できるよう支援している。同社は、生データのセンサーフュージョンと認識プラットフォームで、さまざまなセンサータイプや構成から包括的な3D環境モデルを生成するLeddarVision™を駆使し、レベル2のADASからレベル5の完全な自律性までスケーラブルな費用対効果の高い認識ソリューションを提供している。レダーテックはまた、LeddarSteer™デジタルビームステアリングやLeddarEngine™などの主要なテクノロジービルディングブロックを使用して、LiDARメーカーとTier1-2自動車サプライヤーをサポートしている。これは、特許取得済みの信号取得および処理技術を採用したレダーテックのLeddar™テクノロジーに基づいて構築されており、よりリッチでクリーンなリターン信号を低コストで生成する。レダーエンジンは、高度に統合されたスケーラブルなLiDAR SoCとソフトウェアの組合せで構成されており、LiDAR開発者とTier1ー2自動車サプライヤーが独自のLiDARソリューションを設計できるようになる。同社は、最先端の自動車およびモビリティ・リモートセンシング・アプリケーションにおいて複数の技術革新を行っており、140以上の特許を取得済みまたは出願中であり、ADASと自律走行機能を強化している。

LeddarTechに関する追加情報については、www.leddartech.comやLinkedIn、Twitter、Facebook、YouTubeから閲覧可能である。

問い合わせ先:

ダニエル・アイトケン (Daniel Aitken)、グローバルマーケティング&コミュニケーション担当ヴァイスプレジデント、レダーテック (LeddarTech Inc.)

Tel: + 1-418-653-9000 (内線232) daniel.aitken@leddartech.com

投資家向け問い合わせ先:InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRatorおよび関連ロゴは、LeddarTech Inc.およびその子会社の商標または登録商標である。その他すべてのブランド、製品名、マークは、それぞれの所有者の製品またはサービスを特定するために使われる商標または登録商標である。