LeddarTech, The Globe and Mail이 선정하는 Canada’s Top Growing Companies 리스트에 등재

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

퀘벡시티, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유연성과 강력함, 정확성을 갖춘 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행(AD) 센싱 기술 분야 글로벌 리더인 LeddarTech®는 Globe and Mail의 Report on Business이 선정하는 Canada’s Top Growing Companies for 2022에 등재되었다고 밝혔다. 자사는 자격 획득 기업 430곳 중 280위에 올랐다.



Canada’s Top Growing Companies 리스트는 캐나다 기업들의 3년 간 매출액 상승 정도를 순위로 매긴다. LeddarTech는 시장을 선도하는 기술과 사업 경영 능력을 지속적으로 인정받고 있으며, 최근에는 LeddarVision™ 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션으로 두 개의 상을 수상했다.

Canada’s Top Growing Companies는 2019년 만들어진 에디토리얼 랭킹으로 캐나다 혁신기업의 성과를 식별, 선정함으로써 과감한 기업가적 성과에 대한 평가를 목표로 한다. 자발적 형태인 본 프로그램 편입 자격을 얻기 위해 기업들은 심층적인 지원 과정을 완료하고 요건을 충족해야 한다. 올해 랭킹에는 총 430곳의 기업이 이름을 올렸다.

LeddarTech CEO인 Charles Boulanger는 “Globe and Mail의 Report on Business가 선정하는 Canada’s Top Growing Companies 리스트에 등재되어 영광스럽게 생각한다”면서 “2007년 캐나다에서 창립된 LeddarTech는 사람의 삶의 질을 향상시키고 공공 안전을 확립하는 한편 전 세계적인 환경의 지속 가능성을 촉진하는 기술을 개발하고 있다. 창립 15주년을 맞이한 2022년에도 이와 같은 자사의 헌신은 변함이 없다”고 밝혔다. 그는 이어 “경영진, 이사회, 직원들을 대표해 이번 등재에 대해 감사의 뜻을 전한다. 우리는 ADAS 및 AD 애플리케이션용 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션 보급 확대라는 목표를 지속적으로 추진할 것”이라고 밝혔다.

Report on Business 매거진 편집장인 Dawn Calleja는 “Canada’s Top Growing Companies는 캐나다 기업인들의 엄청난 야망과 혁신을 평가하고 있다”면서 “차세대 캐나다 기업들은 이 순위에서 영감을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

The Globe and Mail 발행인 겸 CEO인 Phillip Crawley는 “전 세계적으로 불확실성이 가득한 상황에서 올해 Report on Business의 Top Growing Companies 목록에 오른 기업들의 성공 스토리에서 한 줄기 낙관적 희망을 엿볼 수 있다”면서 “The Globe and Mail은 모든 등재 기업들에게 축하의 뜻을 전한다”고 말했다.

The Globe and Mail 개요

1844년 창립된 The Globe and Mail은 용감하고 독립적인 저널리즘을 통해 국가적 논의를 주도하고 정책 변화를 일으키는 캐나다의 주요 뉴스 미디어 회사다. 경제, 정치 및 국내 뉴스 관련 수상 경력이 있는 The Globe and Mail 신문은 인쇄물 또는 디지털 형식으로 매주 590만 명의 독자들에게 뉴스를 제공하며 Report on Business 매거진은 인쇄물과 디지털 형태로 230만 명의 독자에게 전달된다. The Globe and Mail은 세상의 변화는 곧 The Globe의 변화로 이어져야 한다는 목표로 혁신적인 데이터 과학에 투자를 진행하고 있다. The Globe and Mail은 Thomson 가문의 투자사인 Woodbridge가 보유하고 있다.

LeddarTech 개요

2007년 창립한 LeddarTech는 고객들이 벨류체인 전반에 걸쳐 핵심적인 센싱, 융합 및 인지 관련 문제를 해결할 수 있도록 지원하는 종합적인 엔드투엔드 친환경 센싱 기업이다. LeddarTech는 다양한 센서 타입과 구성을 통해 포괄적 형태의 3D 친환경 모델을 생성하는 로데이터 센서 융합 및 인지 플랫폼인 LeddarVision™을 통해 Level 2 ADAS부터 Level 5 완전 자율주행까지 확장 가능한 비용 효율적인 인지 솔루션을 공급하고 있다. LeddarTech는 또한 LeddarSteer™ 디지털 빔 스티어링, 그리고 고도의 통합성과 확장성을 갖춘 LiDAR SoC 및 소프트웨어로 구성되어 있으며 비용과 성능 비율이 최적화된 LeddarEngine™ 등 핵심적인 기술 구성 요소를 통해 LiDAR 제조사와 Tier 1~2 자동차 부품 공급사를 지원한다. 자사는 ADAS와 자율주행 역량을 향상시키는 140가지 이상의 기술에 대한 특허(심사 통과 및 대기 포함)를 출원하며 첨단 자동차 및 모빌리티 원격 센싱 애플리케이션 분야 혁신을 선도하고 있다.

LeddarTech에 대한 추가 정보는 www.leddartech.com, LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube에서 확인할 수 있다.

연락처:

Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc.

Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech.com

투자자 연락처:InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator, 기타 관련 로고는 LeddarTech Inc.의 상표이거나 등록상표다. 기타 브랜드명, 제품명, 마크는 각 소유주의 개별 제품이나 서비스를 지칭하는 상표나 등록상표일 수 있다.