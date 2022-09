The Globe and Mail ประกาศว่า LeddarTech ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดา

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

ควิเบกซิตี้, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® ผู้นำระดับโลกในการจัดหาเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศให้ทราบว่าบริษัทได้รับการยอมรับในกลุ่มบริษัทที่เติบโตสูงสุดของแคนาดาในปี 2022 โดย Globe and Mail's Report on Business โดยที่ LeddarTech อยู่ในอันดับที่ 280 จาก 430 บริษัทที่เข้าเกณฑ์



รายชื่อ Canada’s Top Growing Companies ได้จัดอันดับบริษัทต่าง ๆ ในแคนาดาในด้านการเติบโตของรายได้สามปี LeddarTech ยังคงเป็นที่รู้จักในด้านเทคโนโลยีชั้นนำของตลาดและการดำเนินธุรกิจ และล่าสุด ก็ได้รับรางวัลสอง รางวัล ในด้านโซลูชันซอฟต์แวร์ฟิวชันเซ็นเซอร์และการรับรู้ LeddarVision™

Canada’s Top Growing Companies คือการจัดอันดับโดยบรรณาธิการที่เปิดตัวในปี 2019 การจัดอันดับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของผู้ประกอบการที่กล้าหาญที่สุดโดยการระบุและนำความสำเร็จของธุรกิจนวัตกรรมในแคนาดาไปสู่ระดับแนวหน้า บริษัทต่าง ๆ จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครในเชิงลึกและปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เสร็จสิ้นเพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมอาสาสมัครนี้ โดยรวมแล้ว จะมีบริษัท 430 แห่งที่ได้รับตำแหน่งในการจัดอันดับในปีนี้

“ทาง LeddarTech รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับ ที่ทางบริษัทได้รับการเสนอชื่อจาก Globe and Mail's Report on Business ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดา” Charles Boulanger ซีอีโอของ LeddarTech กล่าว “LeddarTech เริ่มต้นในแคนาดาในปี 2007 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คน เพิ่มความปลอดภัยสาธารณะ และส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกมากขึ้น ในปี 2022 เราเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปีของเรา และคำมั่นสัญญาของเราก็ไม่เปลี่ยนแปลง” คุณ Boulanger กล่าวต่อ “ในนามของทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ และพนักงานของเรา ผมขอแสดงความขอบคุณแทนทุกคนสำหรับการยอมรับนี้ครับ เรายังคงมีแรงจูงใจที่จะสานต่อภารกิจของเราในการเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การรับรู้และฟิวชันเซ็นเซอร์ที่มีการปรับใช้ได้มากที่สุด ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชัน ADAS และ AD ได้”

“บริษัทที่เติบโตอันดับต้น ๆ ของแคนาดาต่างก็ตระหนักถึงความทะเยอทะยานและนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการรายต่าง ๆ ในแคนาดา” Dawn Calleja บรรณาธิการนิตยสาร Report on Business กล่าว “ธุรกิจรุ่นต่อไป ๆ ของแคนาดาสามารถดึงแรงบันดาลใจจากการจัดอันดับนี้ออกมาได้”

Phillip Crawley ผู้จัดพิมพ์และซีอีโอของ The Globe and Mail กล่าวว่า "ในโลกที่ไม่แน่นอนนี้ เรื่องราวความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในรายชื่อบริษัทที่เติบโตสูงสุดในรายงานประจำปีนี้ของนิตยสาร Business ถือเป็นสัญญาณของการมองการเติบโตในแง่ดี “The Globe and Mail ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบริษัทต่าง ๆ ด้วยครับ”

เกี่ยวกับ The Globe and Mail

The Globe and Mail เป็นบริษัทสื่อข่าวระดับแนวหน้าของแคนาดา เป็นผู้นำการอภิปรายระดับชาติและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายผ่านการทำข่าวที่กล้าหาญและเป็นอิสระตั้งแต่ปี 1844 ด้วยการรายงานข่าวด้านธุรกิจ การเมือง และกิจการระดับชาติที่ได้รับรางวัล หนังสือพิมพ์ The Globe and Mail มีผู้อ่านถึง 5.9 ล้านคนทุกสัปดาห์ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือดิจิทัล และนิตยสาร Report on Business มีผู้อ่านถึง 2.3 ล้านคนในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลทุกฉบับ การลงทุนของ Globe and Mail ในด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงนวัตกรรมนั้นแสดงความหมายออกมาว่า ในขณะที่โลกยังคงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ นั้น The Globe ก็เปลี่ยนแปลงตามด้วยเช่นกัน The Globe and Mail เป็นเจ้าของโดย Woodbridge ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการลงทุนของตระกูล Thomson

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็นบริษัทตรวจจับข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปัญหาด้านการตรวจจับ การฟิวชัน และการรับรู้ที่สำคัญตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า LeddarTech มอบโซลูชันการรับรู้ที่คุ้มค่าซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ ADAS ระดับ 2 ไปจนถึงระดับ 5 แบบอิสระเต็มรูปแบบด้วย LeddarVision™ ซึ่งเป็นฟิวชันเซ็นเซอร์ข้อมูลดิบและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่สร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมจากเซ็นเซอร์และการกำหนดค่าหลากหลายประเภท LeddarTech ยังให้การสนับสนุนผู้ผลิต LiDAR รวมถึงซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 อีกด้วย ด้วยโครงสร้างเทคโนโลยีที่สำคัญต่าง ๆ เช่น ระบบบีมสเตียริ่งดิจิทัล LeddarSteer™ และ LeddarEngine™ ซึ่งประกอบด้วย LiDAR SoC แบบครบวงจรและปรับขนาดได้สูงและชุดซอฟต์แวร์ผสมที่ช่วยให้สามารถออกแบบโซลูชัน LiDAR ระดับยานยนต์ที่มีอัตราส่วนต้นทุนต่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างรวดเร็ว บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีทั้งที่จดสิทธิบัตรแล้วหรือที่รอการอนุมัติมากกว่า 140 รายการ ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube.

ติดต่อ:Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาดโลก การสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ LeddarTech Inc.โทร.: + 1-418-653-9000 ต่อ 232 daniel.aitken@leddartech.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์:InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง