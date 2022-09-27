《环球邮报》宣布LeddarTech荣登加拿大成长最快速企业之一

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最强大和最准确ADAS和AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布，其获《环球邮报》评选为2022年加拿大增长最快速企业之一，名列430家上榜公司第280名。



“加拿大成长最快速企业排行榜”根据营业收入三年增长率对加拿大众多公司进行排名。LeddarTech凭借市场领先的技术和业务实践而备受认可，最近因其LeddarVision™传感器融合与感知软件解决方案斩获了两项奖项。

“加拿大成长最快速企业排行榜”是2019年发布的新版排名榜单。该榜单旨在通过表彰和展示加拿大创新企业的诸多成就来庆祝最突出的创业成就。为了满足这项自愿计划的资格要求，各公司必须完成深入的申请流程并符合各项要求。今年共有430家公司上榜。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger表示：“LeddarTech很荣幸被《环球邮报》的商业版杂志评选为加拿大成长最快速企业之一。” Boulanger先生继续说道：“LeddarTech于2007年在加拿大成立，致力于开发能够提高人们生活品质、增强公共安全和鼓励更广泛全球环境可持续性的技术。2022年，我们举办了公司成立15周年庆典，我们的承诺依然不变。我谨代表管理团队、董事会暨全体员工对这项殊荣表示感谢。我们仍然积极主动地继续秉持自身使命，提供部署最广泛的传感器融合与感知软件解决方案，支持ADAS和AD应用。”

《环球邮报》商业版杂志编辑Dawn Calleja表示：“‘加拿大成长最快速企业排行榜’对加拿大众多企业家的宏伟雄心和创新项目给予认可。新一代加拿大企业可以从这项排名中汲取灵感。”

《环球邮报》发行人兼首席执行官Phillip Crawley表示：“在不确定的世界里，今年商业版杂志‘成长最快速企业排行榜’上榜公司的成功故事是我们乐观前行的灯塔。《环球邮报》祝贺这些企业取得斐然成就。”

关于《环球邮报》

《环球邮报》是加拿大首屈一指的新闻媒体公司，自1844年以来，它以勇敢和独立的新闻报道引领全国讨论，引发政策变革。凭借我们屡获殊荣的商业、政治和国家事务报道，《环球邮报》的纸质或数字版每周拥有590万读者，商业版杂志每期的纸质和数字版读者达到230万。《环球邮报》对创新数据科学的投资意味着，随着世界的不断变化，地球也在不断变化。《环球邮报》由汤姆森家族的投资部门Woodbridge所有。

关于LeddarTech

LeddarTech是一家成立于2007年的综合性端到端环境感应技术公司，致力于帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过原始数据传感器融合与感知平台LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全自主性，该平台可利用各种传感器和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还运用LeddarSteer™数字波束转向和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持，这些模块包括高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合，可实现最优性价比汽车级LiDAR解决方案的加速设计。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或已申请的超过140项专利助力提升ADAS及自主驾驶性能。

关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志均是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。