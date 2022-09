《The Globe and Mail》宣佈 LeddarTech 獲選為加拿大成長最快公司之一

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

魁北克市, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、強大和準確的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者,公司欣然宣佈獲《The Globe and Mail》旗下《Report on Business》評為 2022 年加拿大增長最快的公司,LeddarTech 在 430 家符合條件的公司中排名第 280 位。



加拿大成長最快的公司名單對加拿大公司的三年收入增長進行排名。因此,繼續因其市場領先的技術和商業實踐而獲得認可,最近,其LeddarVision™ 感應器融合和感知軟件解決方案獲得了兩項獎項 。

加拿大成長最快的公司是 2019 年推出的編輯排名。它旨在識別加拿大創新企業的成就及將其帶到最前沿,以慶祝最矚目的創業成就。為了符合此自願計劃的資格,公司必須完成深入的申請程序及滿足要求。總共有 430 家公司在今年的排名中名列前茅。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 表示:「LeddarTech 很榮幸被《The Globe and Mail》旗下《Report on Business》評為加拿大成長最快的公司之一。」 Boulanger 先生續稱:「LeddarTech 於 2007 年在加拿大成立,致力開發能夠提高生活質素、公共安全和鼓勵更多全球環境可持續發展的技術。2022 年,我們慶祝成立 15 週年,我們的承諾沒有改變。我代表管理團隊、董事會和員工仝人,對這認可表示感謝。我們仍然有動力繼續我們的使命,成為支援最廣泛的 ADAS 和 AD 應用部署的感應器融合和感知軟件解決方案。」

《Report on Business》雜誌編輯 Dawn Calleja 表示:「加拿大頂級成長公司認可加拿大企業家的巨大雄心和創新精神。下一代加拿大企業可以從這個排名中汲取靈感。」

《The Globe and Mail》出版人兼行政總裁 Phillip Crawley 表示:「在一個充滿不確定的世界中,今年《Report on Business》雜誌的頂級成長公司名單中標榜的公司成功故事是黑暗中的明燈。《The Globe and Mail》祝賀他們取得的成就。」

關於《The Globe and Mail》

《The Globe and Mail》是加拿大最重要的新聞媒體公司,自 1844 年以來透過勇敢和獨立的新聞報導引領全國討論和引發政策變革。憑藉屢獲殊榮的商業、政治和國家事務報導,《The Globe and Mail》每週以印刷或數碼版本吸引 590 萬名讀者,《Report on Business》雜誌每期以印刷和數碼版本吸引 230 萬名讀者。《The Globe and Mail》對創新數據科學的投資,代表隨著世界的不斷變化,《The Globe》也在不斷變化。《The Globe and Mail》 由 Thomson 家族的投資部門 Woodbridge 所有。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年,是一家全面的端到端環境感應公司,其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案,可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主,這是一個原始數據感應器融合和感知平台,可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵技術構建模塊,例如 LeddarSteer™ 數碼光纖轉向及 LeddarEngine™,其包含一個高度整合、可擴展的 LiDAR SoC 與軟件組合,能夠加速設計具有優化成本性能比的汽車級 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新,其超過 140 項的專利技術(已授予或已申請)提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

欲知更多關於 LeddarTech 的資訊,請瀏覽 www.leddartech.com 以及關注我們的 LinkedIn、Twitter、Facebook 和 YouTube。

