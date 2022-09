Dassault Systèmes : Dans une démarche d’accélération de sa croissance, la chaîne de supermarchés britannique Asda choisit les solutions de planification et d’optimisation de Dassault Systèmes pour transformer ses activités de transport

English French

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY — le 27 septembre 2022

Dans une démarche d’accélération de sa croissance, la chaîne de supermarchés britannique Asda choisit les solutions de planification et d’optimisation de Dassault Systèmes pour transformer ses activités de transport

La troisième enseigne de grande distribution britannique a choisi l’ Industry Solution Experience « Perfect Logistics » de Dassault Systèmes et les applications DELMIA Quintiq pour optimiser les services de transport utilisés par ses magasins, ses fournisseurs et son service de livraison de colis, ainsi que pour permettre à son équipe logistique de continuer d’innover en faveur de son offre de services.

Les puissantes capacités d’optimisation de DELMIA Quintiq permettent à Asda d’améliorer son efficacité opérationnelle et la ponctualité de ses livraisons.

Par ailleurs, Asda optimise ses performances environnementales en réduisant le kilométrage à vide et en optimisant la capacité de ses véhicules.





Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) annonce qu’Asda, troisième enseigne de grande distribution au Royaume-Uni, a choisi ses solutions pour transformer ses activités de transport interne. La chaîne peut ainsi s’appuyer sur de puissants outils de planification et d’optimisation pour améliorer son efficacité et sa durabilité, ainsi que pour renforcer sa capacité à proposer des services pratiques et de haute qualité à plus de 18 millions de clients par semaine.

Asda va déployer l’Industry Solution Experience « Perfect Logistics » associée aux applications DELMIA Quintiq et à la plateforme 3DEXPERIENCE au Royaume-Uni et en Irlande en vue d’intégrer et d’optimiser les flux de marchandises entre ses fournisseurs, ses centres de distribution et ses magasins. Grâce à un unique environnement de planification virtuel, Asda peut utiliser en toute confiance des données de la chaîne d’approvisionnement, des ressources logistiques et des informations pertinentes pour optimiser ses stratégies de livraison, utiliser ses ressources avec efficacité et centraliser le processus de planification de ses services de logistique de transport. La visibilité et le contrôle offerts par les applications DELMIA Quintiq permettent à Asda d’atteindre les objectifs liés à des indicateurs de performance clés (KPI) tels que la réduction des coûts de transport, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle ou le respect des délais de livraison.

L’offre « Perfect Logistics » qui inclut la solution de planification de la logistique DELMIA Quintiq permettra par ailleurs à Asda d’améliorer ses performances environnementales dans un secteur où le développement durable s’est imposé comme un impératif métier incontournable. Asda bénéficie de la flexibilité et de l’agilité nécessaires pour optimiser ses itinéraires de transport, avec pour effets une réduction du nombre de kilomètres parcourus à vide, une exploitation optimale des trajets de retour et des capacités utilisées au maximum de leurs possibilités. Ces améliorations contribuent de manière décisive à la réduction des émissions et de la consommation de carburant, ainsi qu’à la mise en place d’activités davantage durables.

Les services logistiques d’Asda couvrent 39 sites répartis dans plusieurs régions et qui traitent chaque année plusieurs milliards de bacs de livraison et des millions de livraisons vers les supermarchés, centres commerciaux, grandes surfaces et autres points de retrait et dépôt. En 2015, Asda a diversifié son offre de services en lançant « toyou », une solution qui permet aux particuliers de récupérer ou de retourner les achats effectués auprès de commerçants en ligne tiers dans plus de 600 magasins Asda. Pour l’enseigne, le déploiement de technologies de pointe permettant d’intégrer et d’optimiser en toute transparence ce service et d’autres prestations innovantes dans le cadre de ses opérations logistiques de bout en bout est essentiel pour offrir des coûts compétitifs et un service client irréprochable sur un marché exigeant.

« Nous recherchions une solution flexible capable de répondre aux besoins de notre activité. En optant pour le planificateur logistique de Dassault Systèmes, nous serons en mesure de transporter des marchandises de manière rapide, efficace et rentable dans l’ensemble de notre écosystème d’approvisionnement. Tous les opérateurs amenés à gérer nos opérations de transport verront exactement la même image, tandis que notre système de distribution primaire et secondaire pourra travailler de façon synchronisée entre la planification et l’exécution. De plus, nous pourrons recevoir un retour d’information instantané à propos de nos décisions », déclare Paul Anastasiou, Senior Director, Parcel Services, Logistics Technology and Operating Models, Asda. « L’expérience acquise par Dassault Systèmes dans le secteur de la distribution, ainsi que ses capacités logicielles et l’expertise de son partenaire en implémentation The Logic Factory, constituent des atouts clés pour notre transformation. »

« Les enseignes de la grande distribution doivent être en mesure de se démarquer de leurs concurrents à bas coût tout en tenant compte des compétences des chauffeurs, des émissions de CO2 et des coûts de transport. Cette équation implique des opérations métier durables qui permettent d’optimiser la consommation d’énergie, les matériaux et les ressources humaines », déclare Philippe Loeb, vice-président en charge de l’industrie des produits de grande consommation et de la distribution de Dassault Systèmes. « Dassault Systèmes propose les seules solutions capables de gérer une telle complexité en proposant des fonctionnalités hors pair grâce auxquelles la logistique du commerce de détail cesse d’être un centre de coûts pour devenir un moteur de valeur à la fois efficace et plus durable. »

