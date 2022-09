BOREO OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.9.2022 KLO 9.00

Boreo kirkastaa strategiaansa ja päivittää strategiset taloudelliset tavoitteensa – fokus tuloskasvuun ja pääoman tuottoon

Boreo on onnistunut strategiansa toteuttamisessa ja omistaja-arvon luomisessa vuosina 2020-2022. Tulevaisuudessa painopiste on yhtiön menestyksekkäässä rakentamisessa ja sen Kasva ja Kukoista -arvolupauksen mukaisessa toiminnassa.

Perustuen kokemuksiinsa sarjayhdistelijänä toimimisesta Boreo kirkastaa strategiaansa ja tapaa, jolla se luo arvoa sen strategisilla painopistealueilla: Yritysostot, Kehittäminen (aiemmin Operatiivinen tehokkuus) sekä Ihmiset & kulttuuri. Tulevaisuudessa yhtiö keskittyy tuloskasvuun ja pääoman tuottoon.

Korostaakseen omistaja-arvonluonnin keskeisimpiä tekijöitä Boreo päivittää pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteensa seuraavasti:

Yhtiön päivitetty osingonjakopolitiikka on maksaa vuosittain kasvavaa osakekohtaista osinkoa ottaen huomioon pääoman allokoinnin prioriteetit.

Pääomamarkkinapäivä 2022

Boreo järjestää pääomamarkkinapäivän 27.9. kello 13.00, jossa kerrotaan tarkemmin yhtiön päivitetystä strategiasta ja uusista taloudellisista tavoitteista. Sijoittajat, analyytikot ja median edustajat ovat tervetulleita osallistumaan tapahtumaan fyysisesti Helsingin keskustassa tai suoran webcast-lähetyksen kautta (https://tinyurl.com/BoreoCMD22). Esitysmateriaalit ovat saatavilla osoitteessa www.boreo.com/investors ennen tilaisuutta ja webcast-lähetyksen tallenne on saatavilla Boreon nettisivuilla tilaisuuden jälkeen. Tilaisuuden esitykset pidetään englanniksi.

Agenda

12:30 Rekisteröityminen

13:00-15:00 Esitykset

13:00* Focus on building a long-term successful company, Kari Nerg CEO

13:30* Updated strategic targets to better reflect shareholder value creation, Aku Rumpunen CFO

14:00* Acquisitions as a tool to create value, Jesse Petäjä SVP, M&A

14:15* Value proposition for our companies, Tomi Sundberg SVP, Development

14:30* Possibilities for our people to grow and prosper, Mari Katara SVP, HR

14:45* Wrap up, Kari Nerg CEO