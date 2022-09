English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 27.9.2022 KLO 09.00

Huhtamäen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Huhtamäen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on vahvistettu seuraavasti:

Antti Arjava , yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto (puheenjohtaja)

, yliasiamies, Suomen Kulttuurirahasto (puheenjohtaja) Mikko Mursula , varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

, varatoimitusjohtaja, sijoitukset, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen Risto Murto , toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

, toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Hanna Hiidenpalo , sijoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo

, sijoitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen, varatoimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäen hallituksen puheenjohtaja (asiantuntijajäsen)

Yhtiön neljällä suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää nimitystoimikuntaan yksi jäsen. Näiden lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajat, joilla on oikeus nimittää jäsen nimitystoimikuntaan, määritetään vuosittain yhtiön 31. elokuuta päivätyn osakasluettelon perusteella.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset.

Lisätietoja:

Sami Pauni, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 686 7872

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä





