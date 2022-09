English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 27 september 2022 – 8:00u CET

Fagron committeert zich om wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, kondigt vandaag aan dat ze zich committeert om wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen vast te stellen en deze te laten valideren door het Science Based Targets initiative (SBTi) om de doelen van het akkoord van Parijs te realiseren: het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.



Rafael Padilla, CEO van Fagron merkt op

“Door zich te committeren aan het opstellen van wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen zet Fagron wederom een grote stap in het bouwen aan een toekomstbestendige organisatie met een heldere duurzaamheidsfocus, een van de vier strategische ambities van Fagron. Dit bekrachtigt onze inzet voor de naleving van het akkoord van Parijs en onze bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat voor Fagron centraal: door medicijnen te personaliseren, worden ze toegankelijk voor nog meer mensen. Ik ben er trots op dat we onze emmissiereductiedoelstellingen onafhankelijk gaan laten toetsen door het SBTi om onze bijdrage te leveren aan een betere wereld.”

Het SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, UN Global Compact, het World Resources Institute en het Wereldnatuurfonds, dat best practices in doelstellingen om emmissies te reduceren en klimaatneutraal te worden definieert in lijn met de klimaatwetenschap en deze promoot. Het SBTi is de hoofdpartner van de Business Ambition for 1,5°C-campagne, die bedrijven mobiliseert om doelstellingen vast te stellen voor een toekomst van 1,5°C.

Als onderdeel van haar deelname aan het SBTi zal Fagron doelstellingen voor de vermindering van broeikasgasemissies vaststellen voor scope 1, 2 en 3 emissies conform de criteria van het SBTi en deze vervolgens laten valideren. Fagron zal jaarlijks rapporteren over haar totale emissies en de voortgang in het realiseren van haar doelstellingen.

Meer informatie over het SBTi en de overwegingen van Fagron om zich hieraan te committeren zijn te vinden op de website van Fagron.

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

