Tallinna Kaubamaja Grupp tütarettevõtjate ühinemine

English Estonian

Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 07.07.2022 börsiteate, milles teavitas grupisisese restruktureerimise läbiviimisest, mille käigus ühinevad kaks Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjat Selver AS ja TKM King AS. Kooskõlas 07.07.2022 börsiteates avaldatuga on Selver AS (ühendav ühing) ja TKM King AS (ühendatav ühing) ühinemisotsused vastu võetud 09.08.2022 ning ühinemine kanti äriregistrisse 26.09.2022.

Vastavalt 07.07.2022 sõlmitud ühinemislepingule on TKM King AS õigusjärglaseks Selver AS ning kogu TKM King AS-i vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse tervikuna üle Selver AS-ile. Ühinemisega seoses TKM King AS kustutati 26.09.2022 äriregistrist. Käesolevaks ajaks on kõik TKM King AS jaekauplused suletud ja TKM King AS hulgikaubanduse ärisuund ühendatud Selver AS-iga.

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000