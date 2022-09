Muutoksia Innofactor-konsernin johtoryhmässä

Finnish English Swedish

Innofactor Oyj:n lehdistötiedote 27.9.2022 klo 10.00

Martin Söderlindistä Ruotsin maajohtaja

Innofactor on nimittänyt Martin Söderlindin Ruotsin maajohtajaksi ja Innofactor AB:n toimitusjohtajaksi. Martin on toiminut aiemmin Innofactor-konsernin johtoryhmän jäsenenä ja Chief Innovation and Talent Officerina huhtikuusta 2021 alkaen. Hän jatkaa myös uudessa tehtävässään konsernin johtoryhmän jäsenenä. Ennen Innofactoria Martin toimi Skandinavian COO:na Nordcloudilla ja useissa tehtävissä Telialla.

Innofactorin Ruotsin maajohtajan tehtäviä aiemmin hoitanut Marcus Hasselblad siirtyy uusiin haasteisiin Innofactor-konsernin ulkopuolelle. Lähtöönsä saakka Marcus työskentelee Senior Advisorina.

”Kasvu on Innofactorille tärkeää, ja uskon, että saavutamme sitä Martinin johdolla. Haluaisimme kiittää Marcusta hänen menneistä vuosistaan Innofactorilla", sanoo Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

”Uskon, että osaavan ja innovatiivisen henkilöstömme voimin saamme kehitettyä uusia työtapoja ja keinoja tuottaa arvoa asiakkaillemme ja siten käännettyä Ruotsin liiketoiminnan kurssin kohti parempaa”, toteaa Martin Söderlind.

Anni Pokkisesta Innofactor-konsernin Chief People Officer

Innofactor on nimittänyt Anni Pokkisen Innofactor-konsernin Chief People Officeriksi sekä konsernin johtoryhmän jäseneksi. Anni on toiminut Innofactorissa heinäkuusta 2015 alkaen useissa HR-tehtävissä, joista viimeisimpänä HR Director, Nordic Development & Operations sekä Suomen HR-johtajana. Uudessa tehtävässään Anni jatkaa myös Suomen HR-johtajana.

Chief People Officerin keskeisinä tehtävinä ovat Innofactorin itseohjautuviin tiimeihin perustuvan johtamismallin kehittäminen, henkilöstön tyytyväisyys sekä uusien henkilöiden rekrytointi. Rekrytointi ja DigiStar-ohjelmaan tulevien vastavalmistuneiden kouluttaminen on keskeinen osa kasvustrategiaamme.

”Innofactorin menestys perustuu ihmisiimme. Olen innoissani uudesta Chief People Officer -roolistani. Ihmisten ja johtajiemme kehittäminen sekä asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden kasvattaminen kehittämällä itseohjautuvien tiimien malliamme on intohimoni. Työntekijät ovat täysin keskeisessä osassa Innofactorin kasvussa, ja on hienoa olla mukana tukemassa tätä työtä”, sanoo Anni Pokkinen.

“Ihmiset ovat kriittisen tärkeitä Innofactorin menestykselle. Olemme #PeopleFirst-yritys. Olen varma, että saavutamme mahtavia tuloksia Annin johdolla,” jatkaa Innofactorin toimitusjohtaja Sami Ensio.

Martin Söderlindin vastuulla aiemmin olleista innovaatioista ja tarjonnasta vastaa jatkossa johtoryhmässä toimitusjohtaja Sami Ensio.

Lisätietoja:



Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Martin Söderlind, Managing Director and Country Manager, Sweden

Innofactor AB

Puh. +46 70 661 9350

martin.soderlind@innofactor.com

Anni Pokkinen, Chief People Officer

Innofactor Oyj

Puh. 044 3019 632

anni.pokkinen@innofactor.com

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles