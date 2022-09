Børsmeddelelse nr. 29.2022 Ennogie modtager dansk B2B ordre til boligselskab

Ennogie har d.d. indgået aftale med Rasmus Friis A/S om levering af bygningsintegreret solcelletag til et pilotprojekt ”Fremtidens Taastrupgaard” udviklet af boligselskabet KAB og boligselskabet AKB. Projektet er beliggende i Høje Taastrup, og omfatter en tagflade på ca. 800 m2.

KAB kalder det for en storstilet energirenovering:

”Med et ’ja’ til Fremtidens Taastrupgaard bliver boligafdelingen energirenoveret til moderne standard, så den stiger fra energiramme E til energiramme A.”

”Taastrupgaard står over for en gennemgribende renovering, som frem mod 2030 vil give kvarteret en helt ny start.”

Læs mere: https://www.kab-bolig.dk/nyheder/2021/ja-til-fremtidens-taastrupgaard

Ordreværdien placerer ordren i niveau A (under DKK 2m) i selskabets ordrehieraki (læs mere herom i selskabets børsmeddelelse nr. 05.2022 af den 17. marts 2022).

Grunden til at ordren offentliggøres trods niveau A, er ordrens strategiske vigtighed for den danske vækst. Markedet for tagrenovering i boligforeninger vurderes som værende det segment i Danmark, der isoleret set har største potentiale for Ennogie i Danmark. Og med det salg og dermed reference, der nu etableres forventes flere ordrer at følge efter.

Ordren leveres 4. kvartal 2022 og 1.kvartal 2023.

Med venlig hilsen

Ennogie Solar Group A/S

Kontaktperson

Adm. dir. Lars Brøndum Petersen, tlf. +45 53 56 27 54 / mail LBP@ennogie.com

