OSS Networks devient Enreach

Enreach concrétise ses projets de croissance unifiée en intégrant sous la marque du groupe la société OSS Networks basée dans les pays baltes.

Enreach, groupe européen en pleine expansion, spécialisé dans les solutions de contact convergent et soutenu par le fonds d'investissement indépendant Waterland Private Equity accueille sous la marque Enreach le fournisseur balte de communications unifiées dans le cloud OSS Networks . OSS Networks, est le principal challenger sur le marché des communications dans le cloud dans les pays baltes, acquis par Enreach en septembre 2021. Un an après avoir rejoint le groupe, ce changement de marque représente une nouvelle étape dans l'intégration d'OSS Networks au sein d’Enreach et renforce sa position de leader sur le marché européen.

Fondée en 2010, OSS Networks propose ses services informatiques et de télécommunication à plus de 1 100 entreprises. Le changement de marque d'OSS Networks permet l'alignement de l’entreprise sur le portefeuille complet de solutions de contact convergent d'Enreach à destination des clients PMEs . Il s'agit notamment de solutions omnicanales de centre de contact dand le cloud (CCaaS), de vidéo-collaboration et de chat et des solutions de productivité ainsi que de sa propre solution de téléphonie cloud, Enreach Contact.

Stijn Nijhuis, PDG d'Enreach, déclare : « Nous fêtons aujourd'hui le rebranding d'OSS Networks qui devient à son tour Enreach, c’est une nouvelle étape importante dans notre parcours commun de croissance. OSS Networks a su s’imposer dans les pays baltes, en proposant des solutions basées sur le cloud à de nombreuses PME locales. Nous sommes extrêmement fiers de servir nos clients dans cette partie de l'Europe en tant qu’Enreach et sommes impatients de continuer à renforcer ensemble notre position dans les États baltes ces prochaines années. »

Armands Meinarts, PDG d'Enreach Lettonie, précise : « Ce rebranding marque une étape importante dans notre parcours d'intégration au sein d’Enreach et confère d'importants avantages à notre société. Nous sommes enthousiastes à l'idée d’entamer ce nouveau chapitre de notre histoire, d'autant plus qu’il nous est à présent possible de soutenir encore davantage nos clients et nos partenaires en leur facilitant l'accès aux nouveaux produits sous une identité commune. Nous sommes convaincus que l'image d'une marque européenne plus forte et unifiée ne manquera pas de dégager de nouvelles opportunités pour exploiter la croissance attendue sur le marché balte du cloud, avec nos solutions cloud hébergées à l’échelle locale. »

Un nouveau nom, une même présence

L'équipe d'Enreach à Riga est maintenant prête à passer à l'étape suivante, en remplaçant ses couleurs bleues par les couleurs violettes d'Enreach, mais en gardant les mêmes interlocuteurs que ceux que connaissent déjà les clients. Armands poursuit : « Notre décision de rejoindre Enreach l'année dernière a été principalement motivée par notre vision de l'avenir des solutions de communication dans le cloud qui réside, selon nous, dans la capacité à fournir nos services à des entreprises de plus en plus transfrontalières et qui travaillent de plus en plus de manière hybride et à distance sur des périmètres géographiques étendus. Cette vision initiale s’est transformée depuis en une conviction profonde selon laquelle offrir ces solutions en tant qu’entreprise véritablement paneuropéenne nous donne un avantage concurrentiel unique puisqu’il nous permet de servir encore mieux nos clients et partenaires en soutenant leurs stratégies commerciales et de croissance. »

La présence d'Enreach dans les pays baltes se poursuivra avec l'équipe de direction actuelle composée d'Armands Meinarts, de Juris Breicis et de Mārtiņš Gailītis. Tous trois piloteront les activités existantes et dirigeront leur équipe expérimentée de 26 collaborateurs, composée notamment d’un solide pôle de développement, pour dynamiser la croissance d’Enreach au sein de la région.