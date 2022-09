Euclyde Datacenters renforce son équipe commerciale

Euclyde Datacenters, entreprise française qui développe et exploite un réseau de sept datacenters interconnectés et de haute disponibilité sur l’ensemble du territoire national, annonce la nomination de Franck MANFREDINI au poste de Business Manager.

Dans le cadre de sa mission, Franck MANFREDINI sera en charge de développer les parts de marché de la société à l’échelle nationale auprès des PME, ETI, grands comptes et organismes publics. Pour ce faire, il travaillera en étroite collaboration avec la Direction générale représentée par Anwar SALIBA et veillera à accompagner durablement Euclyde Datacenters dans le déploiement de sa nouvelle stratégie commerciale.

Franck MANFREDINI, Business manager d’Euclyde Datacenters « Je suis fier de rejoindre Euclyde Datacenters qui porte un projet stratégique pour accompagner les entreprises et organisations françaises dans leurs projets de transformation numérique. Nous bénéficions d’un positionnement et d’une expertise unique qui sont de vrais gages de qualité pour externaliser ses infrastructures IT au sein de Datacenters souverains qui conjuguent proximité, performance et sécurité. »

Anwar SALIBA, Directeur général d’Euclyde Datacenters « Notre très forte croissance et l’ouverture de nouveaux sites nous amènent à faire évoluer notre organisation interne. Franck MANFREDINI bénéficie du profil et des compétences nécessaires pour nous accompagner dans notre projet de développement sur les prochaines années. »