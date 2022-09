Radisson annonce une transition de chef de la direction

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Minières Radisson Inc. (TSX-V : RDS, OTC : RMRDF) : (« Radisson » ou la « Société ») annonce aujourd’hui que le conseil d’administration et Rahul Paul ont convenu d’un commun accord que M. Paul quittera ses fonctions de président et chef de la direction, avec effet immédiat. Denis V. Lachance, qui est actuellement président du conseil d’administration de la Société, a été nommé président et chef de la direction par intérim. Dans le cadre de cette transition à la direction, M. Paul démissionnera également de son poste d’administrateur de la Société.



M. Lachance s’est joint au conseil d’administration en janvier 2013 et en est le président depuis mars 2016. Il a également occupé le poste de chef de la direction financière par intérim de la Société de septembre 2018 à octobre 2019. Il est ingénieur minier avec plus de 40 ans d’expérience dans les projets, les opérations et l’évaluation des propriétés. Il a occupé plusieurs postes exécutifs et de direction chez Noranda, Falconbridge et enfin chez Xstrata où il a été président de Koniambo Nickel basé en Nouvelle-Calédonie. Il est également président et chef de la direction de Barlow Mine Inc., une société d’exploration privée active dans le secteur du minerai de fer. M. Lachance a la pleine confiance du conseil d’administration pour occuper le poste de président et chef de la direction par intérim de Radisson, ayant été étroitement impliqué dans les décisions opérationnelles et stratégiques clés au cours de la dernière année.

M. Paul a rejoint Radisson en tant que chef de la direction financière en 2019, est devenu président en 2020, a été nommé chef de la direction en 2021 et a rejoint le conseil d’administration en 2022. M. Paul prendra congé en raison de circonstances personnelles, il continuera de soutenir la Société dans un rôle consultatif afin d’assurer une transition en douceur.

Denis V Lachance, président du conseil d’administration, président et chef de la direction par intérim, a commenté :

« Rahul a joué un rôle clé dans l’évolution de l’entreprise au cours des trois dernières années. Nous désirons reconnaître son professionnalisme et son dévouement. Rahul a dû naviguer à travers les défis découlant de la pandémie et a été en mesure d’implanter plusieurs changements positifs qui continueront d’être bénéfique pour le projet O’Brien. Nous le remercions pour ses services et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

Rahul Paul a commenté :

« Je crois fermement que la Société et le projet O’Brien sont en excellente position pour continuer de progresser entre les mains compétentes de Denis et de l’équipe. Je remercie les employés, le conseil d’administration et les intervenants pour leur soutien et je compte bien demeurer un actionnaire solidaire. »

À propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d’exploration minière basée au Québec. Le projet O’Brien, détenu à 100%, recoupé par la faille régionale de Cadillac, est localisé à l’intérieur du camp minier Bousquet-Cadillac et constitue le principal actif de Radisson. Le camp minier Bousquet-Cadillac a produit plus de 21 000 000 d’onces d’or au cours des 100 dernières années. Le projet est l’hôte de l’ancienne mine O’Brien, considérée avoir comme la mine la plus riche en teneurs aurifères au Québec à l’époque de sa production (1 197 147 tonnes métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d’or entre 1926-1957; Kenneth Williamson 3DGeo-solution, juillet 2019).

Au nom du conseil d’administration de la Société

Denis V. Lachance

Président du conseil d’administration, Président et chef de la direction par intérim

819-806-3340

dlachance@radissonmining.com

Pour plus d’information, visitez notre site web au www.radissonmining.com ou contactez :

Hubert Parent-Bouchard

Chef de la direction financière

819-763-9969

hpbouchard@radissonmining.com

Énoncés prospectifs :

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs à l’utilisation prévue du produit de la levée de fonds du placement, le développement du projet O’Brien et de manière générale, le paragraphe « À propos de Ressources Minières Radisson Inc. » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par aux lois sur les valeurs mobilières applicables et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs, pourraient sensiblement différer de ce qui est présentement anticipé par la Société. Ces facteurs de risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon importante, ainsi que les hypothèses retenues pour développer de tels énoncés sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web de SEDAR au www.sedar.com.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction de développer projet O’Brien et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.