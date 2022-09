Phoenix Software lanza un JES3plus® más rápido con V1R2

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

EL SEGUNDO, California, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., anunció hoy sus planes de lanzar JES3plus V1R2, un trabajo derivado basado en z/OS®JES3 de IBM, disponible en general a partir del 30 de septiembre de 2022. Esta versión ofrece una nueva funcionalidad e integra artículos de entrega continua disponibles durante los últimos doce meses. Gracias al Consejo Asesor de Clientes de JES3 plus de Phoenix, las organizaciones que migran a JES3plus pueden aprovechar los beneficios de las nuevas funciones clasificadas en términos de ofrecer un verdadero valor de negocios para sus clientes.



JES3plus V1R2

Principales puntos funcionales:

E/S de SPOOL paralelo – Aprovecha al máximo la tecnología de Volumenes de Acceso Paralelo compatible con DASD de mainframe moderno a través de soporte hasta para ocho programas de canal STARTIO en operación simultánea para una sola extensión de SPOOL. Esta es una gran mejora sobre el enfoque tradicional de JES3 de permitir solo un STARTIO a la vez por extensión de SPOOL.

Contención de bloqueo local reducido: ahora intrínseca a la forma de operación de JES3 plus , múltiples SRBs de conclusión de E/S se ejecutan simultáneamente adquiriendo el bloqueo local solo si y cuando sea necesario. Además, si la E/S completa contiene solicitudes de un solo espacio de dirección, la SRB está programada directamente a ese espacio de dirección en lugar del espacio de dirección JES3 plus .

, múltiples SRBs de conclusión de E/S se ejecutan simultáneamente adquiriendo el bloqueo local solo si y cuando sea necesario. Además, si la E/S completa contiene solicitudes de un solo espacio de dirección, la SRB está programada directamente a ese espacio de dirección en lugar del espacio de dirección JES3 . Equilibrio mejorado del iniciador en lote de WLM: La habilitación de esta instalación resulta en que JES3plus coloque trabajos en lote en iniciadores inactivos en todo el JESplex utilizando un porcentaje objetivo derivado de los recuentos de asignación de iniciadores de WLM. Hasta ahora este comportamiento ocurrió sólo en los sistemas JES2.





"El cambio a JES3plus es la opción obvia para los clientes actuales de IBM JES3", dijo Ed Jaffe, director de tecnología de Phoenix Software International, "y reforzamos ese punto al mejorar el rendimiento con resultados empíricos tan impactantes que hablan por si solos. ¡Los puntos de referencia intensivos de E/S de SPOOL conducidos en nuestro z15† mostraron que JES3Plus opera casi el doble de trabajos de IBM JES3, mientras reduce simultáneamente la utilización del canal FICON en 92%! Resultados igualmente favorables fueron observados en comparación con JES2. Y, debido a que nuestro plan de acción de mejoras está cien por cien orientado al cliente, consideramos que una migración a JES3plus, es además de la opción más fácil y menos arriesgada, la que simplemente tiene sentido".

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2, la última versión de la moderna herramienta de administración z/OS JESplex de Phoenix Software, incluye mejoras para visualización y administración de conexiones y estructuras de instalaciones de acoplamiento, entornos de programación WLM, clase/grupos de trabajo, miembros de sysplex y montajes Unix z/OS. Además, se agregó soporte para un repositorio de filtros que ofrece al usuario final la capacidad de guardar y recargar filtros.

Lanzamientos de productos de Phoenix Software: Septiembre de 2022

Phoenix Software actualiza su línea de productos este mes. Las descargas de productos están disponibles para los clientes a través del portal de soporte internacional de Phoenix Software. Visite https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Lanzamientos de nuevos productos incluyen:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

Acerca de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) es una empresa desarrolladora de software de sistemas que ofrece aplicaciones de software avanzadas para empresas en todo el mundo. La empresa ofrece una amplia variedad de soluciones para desafíos empresariales modernos.

Contaco de Prensa:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

† Resumen de análisis y datos SMF de referencia sin procesar disponibles a pedido.