フェニックス･ソフトウェア (Phoenix Software)、V1R2でJES3plus®の高速化を実現

カリフォルニア州エル・セグンド発, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- フェニックス・ソフトウェア・インターナショナル (Phoenix Software International, Inc.) は本日、IBMのz/OS® JES3をベースにした派生的著作物であるJES3plus V1R2の一般発売を2022年9月30日から開始する意向を表明した。今回の発売では、新機能が加わり、過去12か月間で利用可能となった継続的デリバリーアイテムが統合されている。PhoenixのJES3plus Customer Advisory Councilによって、JES3plusにデータ移行をおこなう組織は、同業の顧客に対して真の事業価値を与えるという観点からランク付けされた新機能から得られる恩恵を享受できる。



JES3plus V1R2

機能面での強み:

SPOOL I/Oを並列– SPOOLエクステントの1つに対して、同時に実行される最大8件のSTARTIOチャネルプログラムをサポートすることにより、最新のメインフレームDASDでサポートされているParallel Access Volumesテクノロジーを最大限に活用する。これがSPOOLエクステントにつき1回、1つのSTARTIOに限定して許可する、という従来型JES3アプローチに比べて大幅に改善されている点である。

ローカルロック競合を低減 – JES3plusの動作方法に固有な機能を持つようになり、複数のI/O完了SRBは必要な時と場合にのみ、ローカルロックを獲得することによって、同時に実行する。加えて、I/O完了に、単一のアドレス空間からの要求が含まれている場合、SRBはJES3 plus アドレス空間ではなく、該当するアドレス空間に、直接スケジュールされる。

アドレス空間ではなく、該当するアドレス空間に、直接スケジュールされる。 WLMバッチ・イニシエーターの平衡を改善 - 本機能を使用可能にするとJES3plusは、WLMのイニシエーター割り振りカウントから導出されたターゲット割合を使用して、JESplex全体のアイドル状態のイニシエーターに、バッチジョブを配置することになる。これまでこの動作は、JES2システム上でのみ発生していた。





「既存のIBM JES3を使っているクライアントにとっては、JES3plusに切り替えることは当然の選択です」とフェニックス・ソフトウェア・インターナショナルの最高技術責任者(CTO)であるEd Jaffe氏は述べた。「当社は、クライアント各社が自ら語るようにあまりにも劇的な経験から得られる結果で実績を向上することによって、当然の選択である点を立証してきました。当社のz15†で実施されたSPOOL I/O集中型ベンチマークでは、JES3plusがIBM JES3のほぼ2倍のジョブを実行しながら、同時にFICONチャネル使用率を92%削減することが示されました。JES2と比べると、同様に好ましい結果が観察されています。また、当社が機能強化のために示すロードマップは100%クライアント主導型なので、JES3plus へのデータ移行は、最も簡単でリスクの少ない選択肢であるだけでなく、意味のある選択肢だと考えています」

(E)JES® V6R2

Phoenix Softwareの最新z/OS JESplex管理ツールの最新版である(E)JES V6R2には、カップリング・ファシリティーの接続および構造、WLMスケジューリング環境、ジョブ・クラス/グループ、シスプレックス・メンバー、z/OS UNIXマウントの表示および管理用拡張機能が含まれている。加えて、フィルターを保存してから再ロードするエンドユーザー機能を備えたフィルター・リポジトリー向けサポートが追加されている。

フェニックス・ソフトウェア製品発売:2022年9月

フェニックス・ソフトウェアは今月、製品ラインナップを刷新している。顧客向け製品カタログは、フェニックス・ソフトウェア・インターナショナルのサポートサイトhttps://phoenixsoftware.com/support.htm#downloadsからダウンロード可能である。新発売の製品リストには以下が含まれる:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

Phoenix Software Internationalについて

フェニックス・ソフトウェア・インターナショナル (Phoenix Software International, Inc.,) ( https://www.phoenixsoftware.com ) は、世界中の企業に、高度なソフトウェアアプリケーションを提供するシステムソフトウェア開発会社である。同社は、現代のさまざまな経営課題に対して広範なソリューションを提供している。

報道関係者向けの問い合わせ先:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

†分析要約および生のベンチマークSMFデータは、要請に応じて入手可能である。