Phoenix Software, 속도 향상된 JES3plus® with V1R2 출시

미국 캘리포니아주 엘세군도, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.은 IBM z/OS® JES3에 기반한 파생 제품인 JES3plus V1R2의 일반 배포를 2022년 9월 30일 시작한다고 밝혔다. 이번 배포판은 새로운 기능을 포함하며 지난 12개월 동안 지속적으로 제공된 딜리버리 아이템을 통합한다. JES3plus로 마이그레이션을 진행한 각 기업들은 Phoenix의 JES3plus Customer Advisory Council을 통해 다른 고객에게 진정한 비즈니스 가치를 제공하는 새로운 기능을 통해 혜택을 누릴 수 있다.



JES3plus V1R2

주요 기능:

Parallel SPOOL I/O - 단일 SPOL 익스텐트를 위해 동시에 실행되는 최대 8개의 STARTIO 채널 프로그램을 지원함으로써 최신 메인프레임 DASD에서 지원하는 Parallel Access Volumes 기술을 활용한다. 이는 SPOOL 익스텐트당 한 번에 하나의 STARTIO만 허용하는 기존의 JES3 접근 방식에 비해 크게 개선된 것이다.

로컬 잠금 충돌 감소 - 이제 JES3 plus 의 작동 방식에 내재된 다수의 I/O 완료 SRB는 필요한 경우에만 로컬 잠금을 획득해 동시에 실행된다. 또한, 완료 I/O에 단일 주소 공간으로부터의 요청만 포함된 경우, SRB는 JES3 plus 주소 공간이 아닌 해당 주소 공간으로 직접 스케줄링이 된다.

의 작동 방식에 내재된 다수의 I/O 완료 SRB는 필요한 경우에만 로컬 잠금을 획득해 동시에 실행된다. 또한, 완료 I/O에 단일 주소 공간으로부터의 요청만 포함된 경우, SRB는 JES3 주소 공간이 아닌 해당 주소 공간으로 직접 스케줄링이 된다. WLM 배치 이니시에이터 밸런싱 향상 - 이 기능을 사용하도록 설정하면 JES3plus 배치 작업이 WLM의 이니시에이터 할당 수에서 파생된 목표 백분율을 사용해 JESplex 전반에 걸친 유휴 이니시에이터에 배치된다. 이 동작은 기존에 JES2 시스템에서만 발생했다.



Phoenix Software International의 최고기술책임자인 Ed Jaffe는 "기존 IBM JES3 고객에게 JES3plus로 전환하는 것은 당연한 선택"이라면서 "우리는 아주 확실한 수준으로 극적인 실증적 결과를 내놓아 성능을 향상시킴으로써 이 같은 선택이 당연하게끔 만들었다. JES3plus는 z15†에서 수행된 SPOL I/O 집약적 벤치마크에서 IBM JES3보다 거의 두 배 많은 작업을 실행하는 동시에 FICON 채널 활용도를 92%나 줄인 것으로 나타났다. JES2와 비교한 결과 역시 비슷한 수준의 향상도가 관찰되었다. 자사의 개선 로드맵은 100% 고객 중심이기 때문에 JES3plus로 마이그레이션하는 것이 가장 쉽고 리스크가 적으며 합리적인 선택일 것"이라고 밝혔다.

(E)JES® V6R2

Phoenix Software의 최신 z/OS JESplex 관리 도구인 (E)JES V6R2에는 Coupling Facility 연결 및 구조, WLM 스케줄링 환경, 작업 클래스/그룹, sysplex 멤버 및 z/OS UNIX 마운트에 대한 열람, 관리를 위해 향상된 기능이 포함되어 있다. 또한 최종 사용자가 필터를 저장하고 다시 로딩 할 수 있는 필터 저장소에 대한 지원이 추가되었다.

Phoenix Software 제품 출시: 2022년 9월

Phoenix Software는 이번달에 제품군을 새롭게 재편했다. 제품 다운로드는 Phoenix Software International Support 포털( https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads )에서 진행할 수 있다. 새롭게 출시되는 제품은 다음과 같다:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

Phoenix Software International 개요

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware.com )은 시스템 소프트웨어 개발사로 전 세계 기업들을 대상으로 첨단 소프트웨어 애플리케이션을 공급한다. 당사는 각종 비즈니스 관련 과제에 대응하는 광범위한 솔루션을 제공하고 있다.

언론 연락처:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

† 요청 시 분석 요약 및 로우 벤치마크 SMF 데이터를 사용할 수 있다.