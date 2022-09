Phoenix Software lança um JES3plus® mais rápido com V1R2

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

EL SEGUNDO, Califórnia, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Phoenix Software International, Inc., divulgou hoje a sua intenção de lançar o JES3plus V1R2, trabalho derivado do z/OS® JES3 da IBM, em 30 de setembro de 2022. Esta versão oferece novas funcionalidades que foram disponibilizados nos últimos doze meses. Graças ao Conselho Consultivo de Clientes JES3plus da Phoenix, as empresas que migram para o JES3plus podem se benefícios dos novos recursos que fornecem valor comercial real para seus clientes.



Destaques Funcionais:

E/S de SPOOL paralelo – Aproveitamento máximo da tecnologia de Volumes de Acesso Paralelo com suporte DASD de mainframe moderno para até oito programas de canal STARTIO em execução simultânea com uma única extensão de SPOOL. Esta é uma grande melhoria em relação à abordagem JES3 tradicional de permitir apenas um STARTIO de cada vez por extensão de SPOOL.

Contenção de Bloqueio Local Reduzido – Agora como parte da operação do JES3 Plus , vários SRBs de conclusão de E/S são executados simultaneamente, com bloqueio local apenas se e quando necessário. Além disso, se a E/S de conclusão contiver solicitações de apenas um único espaço de endereço, o SRB será agendado diretamente para esse espaço de endereço, em vez do espaço de endereço JES3 plus .

, vários SRBs de conclusão de E/S são executados simultaneamente, com bloqueio local apenas se e quando necessário. Além disso, se a E/S de conclusão contiver solicitações de apenas um único espaço de endereço, o SRB será agendado diretamente para esse espaço de endereço, em vez do espaço de endereço JES3 . Balanceamento aprimorado do Iniciador em Lote WLM - Com o JES3 plus colocando trabalhos em lote em iniciadores ociosos em todo o JESplex usando uma porcentagem alvo derivada das contagens de alocação de iniciadores da WLM. Até agora este comportamento ocorria apenas nos sistemas JES2.



“A adoção do JES3plus é a escolha óbvia para os clientes JES3 da IBM”, disse Ed Jaffe, Diretor de Tecnologia da Phoenix Software International, “e reforçamos esse ponto por meio do aprimoramento do desempenho com resultados empíricos muito impactantes. Os benchmarks intensivos em E/S da SPOOL conduzidos no nosso z15† mostraram que o JES3 plus executou quase o dobro dos trabalhos executados no JES3 da IBM, reduzindo simultaneamente a utilização do canal FICON em 92%! Resultados igualmente favoráveis foram observados na comparação com o JES2. E, como nosso roteiro de melhorias está 100% voltado para o cliente, acreditamos que uma migração para JES3plus seja a escolha mais fácil e menos arriscada, e a que faz mais sentido.”

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2, a mais recente versão da moderna ferramenta de gerenciamento JESplex z/OS da Phoenix Software, inclui melhorias para visualização e gerenciamento de conexões e estruturas de instalações de acoplamento, ambientes de agendamento WLM, classe/grupos de trabalho, membros sysplex e montagens z/OS UNIX. Além disso, adicionamos suporte para um repositório de filtros que fornece ao usuário final a capacidade de salvar e recarregar filtros.

Lançamentos de Produto da Phoenix Software: Setembro de 2022

A Phoenix Software está atualizando sua linha de produtos este mês. Os downloads de produtos estarão disponíveis para os clientes através do portal de suporte da Phoenix Software International. Visite https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Novos produtos:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

Sobre a Phoenix Software International

Contato de Imprensa:

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

† Resumo da análise e dados brutos de SMF de referência disponíveis mediante solicitação.