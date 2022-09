Phoenix Software มอบ JES3plus® ที่เร็วขึ้นด้วย V1R2

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

เอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. ในวันนี้ได้ประกาศถึงความตั้งใจที่จะสร้าง JES3plus V1R2 ซึ่งเป็นงานดัดแปลงจาก z/OS® JES3 ของ IBM โดยจะวางจำหน่ายทั่วไปตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2022 ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้จะมีฟังก์ชันการทำงานใหม่และยังคงให้บริการฟังชันเดิมของช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ด้วย JES3plus Customer Advisory Council จาก Phoenix องค์กรที่เปลี่ยนไปใช้ JES3plus จะสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์ของคุณสมบัติใหม่ต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดอันดับในแง่ของการมอบมูลค่าทางธุรกิจที่แท้จริงให้แก่ลูกค้าขององค์กรเหล่านั้น



JES3plus V1R2

ฟังก์ชันเด่น:

Parallel SPOOL I/O – ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี Parallel Access Volumes ซี่งเมนเฟรมที่ทันสมัยส่วนใหญ่ เช่น DASD สนับสนุน โดยรองรับโปรแกรมแชนเนล STARTIO สูงสุดแปดโปรแกรมที่ทำงานพร้อมกันสำหรับขอบเขต SPOOL เดียว นี่ถือเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญนอกเหนือจากแนวทาง JES3 แบบเดิมที่สามารถใช้ STARTIO ได้ครั้งละหนึ่งรายการต่อขอบเขต SPOOL เท่านั้น

ลดความขัดแย้งในการล็อกภายใน – ตอนนี้คุณลักษณะนี้ได้มาอยู่ในลักษณะการทำงานของ JES3 plus โดย SRB ที่ดำเนินการ I/O เสร็จสิ้นหลายตัวจะดำเนินการพร้อมกัน โดยรับล็อกภายในเฉพาะตอนที่จำเป็นเท่านั้น นอกจากนี้ หาก I/O ที่เสร็จสมบูรณ์มีคำขอจากพื้นที่ที่อยู่เดียวแล้ว SRB จะถูกกำหนดเวลาโดยตรงไปยังพื้นที่ที่อยู่นั้นแทนที่จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ของ JES3 plus

ปรับปรุงสมดุลของ WLM Batch - การเปิดใช้คุณสมบัติพิเศษนี้ส่งผลให้ JES3plus วางงานแบทช์ลงในตัวเริ่มต้นที่ไม่ได้ใช้งานทั่วทั้ง JESplex โดยใช้เปอร์เซ็นต์เป้าหมายที่ได้มาจากจำนวนการจัดสรรตัวเริ่มต้นของ WLM ซึ่งจนถึงตอนนี้การดำเนินการนี้เกิดขึ้นได้ในระบบ JES2 เท่านั้น





“การเปลี่ยนเป็น JES3plus เป็นทางเลือกที่ชัดเจนสำหรับลูกค้ารายเดิมของ IBM JES3” Ed Jaffe ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Phoenix Software International กล่าว “และเราได้เสริมจุดดังกล่าวด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยผลลัพธ์เชิงประจักษ์อันน่าทึ่ง ซึ่งผลลัพธ์เหล่านั้นก็ได้แสดงออกมาให้เราเห็นแล้ว เราได้ดำเนินการวัดประสิทธิภาพแบบเข้มข้นของ SPOOL I/O บน z15† ของเรา โดยพบว่า JES3plus ทำงานได้เกือบสองเท่าของ IBM JES3 ในขณะที่ลดการใช้งานเครือข่าย FICON ลง 92% ในเวลาเดียวกัน! อีกทั้งยังพบผลลัพธ์ที่น่าพอใจในทำนองเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับ JES2 และเนื่องจากแผนงานสำหรับการปรับปรุงของเราขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงลูกค้า 100% เราจึงเชื่อว่าการย้ายไปยัง JES3plus นี้ไม่ได้เป็นแค่ทางเลือกที่ง่ายที่สุดและเสี่ยงน้อยที่สุดเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอีกด้วย”

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2 ซึ่งเป็นเครื่องมือการจัดการ z/OS JESplex ที่ทันสมัยของ Phoenix Software รุ่นล่าสุด รวมถึงการปรับปรุงในเรื่องของการดูและจัดการการเชื่อมต่อและโครงสร้าง Coupling Facility สภาพแวดล้อมการจัดกำหนดการ WLM ประเภท/กลุ่มงาน สมาชิก sysplex และการเมาต์ z/OS UNIX นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มการสนับสนุนให้แก่ที่เก็บตัวกรองที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถบันทึกตัวกรองและโหลดซ้ำได้

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ Phoenix: กันยายน 2022

Phoenix Software กำลังปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์ในเดือนนี้ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ผ่านทางพอร์ทัล Phoenix Software International Support โปรดไปที่ https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่ประกอบด้วย:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

เกี่ยวกับ Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware.com ) เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่ให้บริการแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ขั้นสูงแก่องค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัทได้นำเสนอโซลูชันอันหลากหลายเพื่อรองรับความท้าทายทางธุรกิจที่ทันสมัย

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์:(310) 338-0400



news@phoenixsoftware.com

† สรุปการวิเคราะห์และข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานดิบ SMF ตามคำขอ