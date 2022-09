Phoenix Software提供速度更快的JES3plus® V1R2

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

加利福尼亚州埃尔塞贡多, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.今天宣布自2022年9月30日起普遍提供JES3plus V1R2,这是一款基于IBM的z/OS® JES3的衍生产品。该版本提供了新的功能,并集成了过去12个月提供的连续交付项目。在Phoenix JES3plus客户顾问委员会的协助下,迁移到JES3plus的组织可以从新功能中获益,这些新功能按照为其同行客户提供真正的业务价值进行了排名。



JES3plus V1R2

功能亮点:

并行SPOOL I/O – 充分利用现代主机DASD支持的“并行存取卷”技术,支持最多同时在一个SPOOL范围内运行八个STARTIO通道项目。与传统的JES3方法相比,这是一项重大改进。在传统方法下,每个SPOOL范围内一次只允许运行一个STARTIO。

减少了本地锁竞争——完成多路径I/O请求的SRB仅在需要时通过获取本地锁定来同时执行,目前,这已成为JES3 plus 的固有运行方式。此外,如果完成的I/O请求仅来自单一地址空间,则SRB直接被调度到该地址空间,而不是JES3 plus 地址空间。

的固有运行方式。此外,如果完成的I/O请求仅来自单一地址空间,则SRB直接被调度到该地址空间,而不是JES3 地址空间。 经过改进的WLM批量启动器均衡 - 启用此功能会导致JES3plus使用WLM启动器分配计数得出的目标百分比,将批处理作业放到JESplex中的空闲启动器中。迄今为止,这种行为仅发生在JES2系统上。





Phoenix Software International首席技术官Ed Jaffe表示:“切换到JES3plus是现有IBM JES3客户显而易见的选择。我们通过提高性能来强化这一点,实证结果非常显著,不言而喻。在我们的z15†上执行的SPOOL I/O密集型基准显示,JES3plus运行的作业数量接近IBM JES3的两倍,并可同时将FICON通道利用率降低92%! 与JES2相比,也观测到了同样有利的结果。而且,由于我们的改进路线图100%由客户驱动,我们相信迁移到JES3plus不仅是最简单和风险最小的选择,也是一个合理的选择。”

(E)JES® V6R2

(E)JES V6R2是Phoenix Software的现代z/OS JESplex管理工具的最新版本,包括以下改进:查看和管理耦合功能连接与结构、WLM调度环境、作业类别/分组、系统综合体成员和 z/OS UNIX安装。此外,还为筛选器存储库添加了支持,为最终用户提供保存筛选器并对其重新加载的能力。

Phoenix Software产品发布:2022年9月

Phoenix Software将在本月更新其产品线。客户将可通过Phoenix Software International支持门户下载产品。请访问 https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads 。新产品发布包括:

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.( https://www.phoenixsoftware.com )是一家系统软件开发公司,为全球各地的企业提供先进的软件应用。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。

媒体联系:

(310)338-0400

news@phoenixsoftware.com

† 可根据要求提供分析摘要和原始基准SMF数据。