Phoenix Software 以 V1R2 提供更快的 JES3plus®

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加州埃爾塞貢多, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 今天宣佈計劃於 2022 年 9 月 30 日起普遍供應 JES3plus V1R2，這是一項根據 IBM z/OS® JES3 衍生的產品。此版本提供新功能，並整合過去 12 個月連續提供的交付項目。有賴於 Phoenix 的 JES3plus 客戶諮詢委員會，遷移至 JES3plus的組織可以獲得新功能的好處，這些功能被評為能為其他客戶提供真正的業務價值。



JES3plus V1R2

功能重點：

並行 SPOOL I/O – 支援在單一 SPOOL 範圍同時運行最多八個 STARTIO 頻道，可以充分利用現代主機 DASD 支援的並行存取技術。傳統的 JES3 方式只容許單一 SPOOL 範圍在同一時間運行單一 STARTIO，SPOOL I/O 是一項重大改善。

減少本地鎖點 – JES3 plus 的運作方式以現在為本，支援多個 I/O 完成 SRB 同時執行，而且只在有需要時才獲取本地鎖定。此外，如果完成 I/O 的要求只來自單一地址空間，SRB 將直接送到該地址空間，而不是 JES3 plus 位址空間。

的運作方式以現在為本，支援多個 I/O 完成 SRB 同時執行，而且只在有需要時才獲取本地鎖定。此外，如果完成 I/O 的要求只來自單一地址空間，SRB 將直接送到該地址空間，而不是 JES3 位址空間。 改良的 WLM 批次引發器平衡 - 這改進讓 JES3plus 使用來自 WLM 引發器分配計數的目標百分比將批量工作放入 JESplex 的空閒引發器。這功能之前只在 JES2 系統提供。





Phoenix Software International 技術總裁 Ed Jaffe 表示：「轉換到 JES3plus 是現有 IBM JES3 客戶的必然選擇。我們提升表現的實證結果是如此震撼，令選擇不容置疑。在我們的 z15† 進行的 SPOOL I/O 密集型測試結果顯示 JES3plus 運作效率幾乎是 IBM JES3 的兩倍，同時將 FICON 頻道利用率降低 92%！ 與 JES2 比較時，亦顯示類似的優良結果。而且，由於我們增強功能的路線圖 100% 以客戶為本，我們相信遷移至 JES3plus 不僅是最簡單和最低風險的選擇，更是唯一合理的選擇。」

(E)JES® V6R2

Phoenix Software 的 z/OS JESplex 管理工具最新版本 (E)JES V6R2 包括查看和管理耦合設施連接和結構、WLM 排程環境、工作類/小組、sysplex 成員和 z/OS UNIX 安裝的改良功能。此外，已新增支援過濾器儲存庫，讓最終使用者儲存和重載過濾器。

Phoenix Software 產品發佈：2022 年 9 月

Phoenix Software 正在本月重新整理產品線。客戶將可透過 Phoenix Software International 支援入口網站下載產品資料。請瀏覽 https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads 。新產品發佈包括：

(E)JES V6R2

CONDOR ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 CYGNET ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Entrypoint ® 16.3

16.3 FALCON ® z/OS 26.2 z/VSE 32.1

z/OS 26.2 z/VSE 32.1 Falcon64 ® 11.2

11.2 JES3 plus V1R2

V1R2 Key/101 ® 9.2

9.2 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.4

/PHX-Guest 7.4 PHX-BDT ® V1R2

V1R2 PHX-KeyPlus ® 5.4

5.4 PHX-ODE® 7.4

關於 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) 是一家系統軟件開發公司，為全球企業提供進級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。

傳媒聯絡：

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

† 分析摘要和原始基準 SMF 數據可應要求提供。