Teledyne 推出高速高分辨率线扫成像的接触式图像传感器

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加拿大, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA 推出一组全新的高速高分辨率全集成线扫成像模块系列 AxCIS™。这套使用简便的接触式图像传感器（CIS）将传感器、镜头和灯合为一体，是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。



AxCIS 配置了 Teledyne 的新款四通道线性 CMOS 图像传感器，该传感器在 900 dpi 的分辨率下具备高达 120 kHz 的单色线速率、60 kHz x 3 的彩色线速率，因而对缺陷的检测精度很高。独特的交错式传感器设计覆盖全部视场，没有坏点，提供 100% 无缝图像，无需插值。双重曝光模式可完成 HDR 成像，提高动态范围，提升高反射性材料的可检测性。

AxCIS 起始宽度仅 400mm、800mm（其他宽度按 100mm 递增），即使在系统纵间距很窄的地方也适配。其 Camera Link HS SFP+ 光纤接口通过标准低成本长电缆（最长 300m）传输高分辨率图像，数据传输可靠性高。

“AxCIS 是一个全面集成、使用方便、成本效益高的线扫成像解决方案，符合打印、印刷电路板和纸病监测等空间受限系统的要求。”Teledyne DALSA 高级产品经理 Xing-Fei He 说道，“出色的图像质量，900 dpi 高分辨率成像加上 HDR 模式显著提高锂电池检测等苛刻应用的可检测性。”

请访问 AxCIS 产品页面，了解更多信息。有关销售咨询，请访问我们的联系页面；有关全分辨率图像，请访问我们的在线媒体工具包。

Teledyne DALSA 隶属 Teledyne 的 Vision Solutions 集团，专于机器视觉数字成像组件的设计、制造和部署。Teledyne DALSA 图像传感器、相机、智能相机、帧接收器、软件和视觉解决方案是全球多个行业数千种检测系统的核心。欲了解更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/imaging。

所有商标均由其各自公司注册。

Teledyne DALSA 保留随时更改的权利，恕不另行通知。

媒体联系人：

Yuki Chan

yuki.chan@teledyne.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64491877-f307-40eb-a57a-e221a0565558//zh-Hans