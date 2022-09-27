Teledyne推出接觸式圖像傳感器用於高速、高解析度線掃描成像

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加拿大滑鐵盧, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne DALSA很高興地推出新系列高速和高解析度全整合式線掃描成像模組AxCIS™。這些易於使用的接觸式圖像傳感器 (CIS) 整合傳感器、光學鏡頭和光源於一體，為許多要求苛刻的機器視覺應用提供更低成本的檢查系統。



AxCIS使用Teledyne的新四線性CMOS圖像傳感器，提供單色最高120 kHz線速率、彩色60 kHz x 3及900 dpi解析度，偵測瑕疵可達到前所未有的精度。其獨特的交錯感應器設計可覆蓋整個視域，不會丟失像素，可提供沒有任何插值的100%無縫圖像。HDR成像可使用雙曝光模式實現，這能以改善的動態範圍針對高反射性材料實現更出色的偵測能力。

AxCIS最初具有的寬度為400毫米、800毫米（加上其他寬度，增量為100毫米），可適用於您系統內的任何位置，甚至是受限的垂直間隙。它的Camera Link HS SFP+光纖介面可透過標準低成本的高可靠性資料傳輸長線纜（最長300米），提供高解析度圖像。

「AxCIS提供完全整合、易於使用、具有成本效益的線掃描成像解決方案，以滿足空間受限系統的要求，例如列印、印刷電路板及網路檢查，」根據Teledyne DALSA資深產品經理Xing-Fei He。「卓越的圖像品質、高解析度900 dpi圖像，結合HDR模式顯著改善在要求最苛刻應用中的偵測能力，包括鋰電池檢測。」

請造訪AxCIS產品網頁以瞭解更多資訊。若需銷售詢價，請造訪我們的聯絡網頁，若需產品的高解析度圖像，請造訪我們的線上媒體套件網頁。

Teledyne DALSA是Teledyne的視覺解決方案集團的一部分，並是機器視覺數位成像組件設計、製造和部署領域的領導者。Teledyne DALSA圖像感測器、相機、智慧型相機、取像卡、軟體和視覺解決方案是全球和眾多行業數千種檢測系統的核心組件。若需更多資訊，請造訪www.teledynedalsa.com/imaging。

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媒體聯絡：

Yuki Chan

yuki.chan@Teledyne.com

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