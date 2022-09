Mapgears : Un leader international en cartographie intelligente

English French

CHICOUTIMI, Québec, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mapgears est fière d’affirmer sa présence en tant que l’un des joueurs les plus importants dans le domaine de la cartographie intelligente et de présenter ses 4 produits ainsi que sa nouvelle image de marque pour se démarquer au niveau international. Après plusieurs années à développer des solutions clé en main pour de nombreux clients, Mapgears peut dignement affirmer qu’elle est l’un des leaders dans son domaine.

L’équipe de Mapgears œuvre depuis près de 20 ans dans le domaine de la cartographie intelligente. Au départ, elle offrait, grâce à son expertise, des services de consultation. Au fil des ans, elle a développé et peaufiné des produits répondant aux besoins et standards élevés de l’industrie en plus d’aider ses clients à augmenter leur visibilité auprès de leur public cible.

Une nouvelle image à la hauteur de son ascension remarquable

La nouvelle image de Mapgears va de pair avec son désir d’être toujours à l’avant des dernières tendances technologiques à travers le globe. Petite entreprise ayant commencé à Chicoutimi avec une poignée d’employés, Mapgears est fière d’avoir à présent quelques centaines de clients et près d'un demi-million d'utilisateurs finaux de ses produits à travers le monde. Sa véritable percée à l’international se fait de plus en plus sentir avec une présence partout en Amérique du Nord.

«La demande pour les produits de cartographie est en croissance. Les gestionnaires ont besoin de visualiser en temps réel l’état de leurs opérations sur le terrain. Afin de répondre à la demande nous avons plus que triplé nos effectifs en moins de 3 ans et nous sommes toujours en recrutement afin de nous donner les moyens de nos ambitions.»

-Daniel Morissette, Président

Des solutions innovantes et adaptées aux besoins

C’est grâce à sa technologie moderne que Mapgears peut offrir des produits et services qui facilitent l’exploitation numérique des données géospatiales. Retrouvez-vous au Zoo de Granby grâce à Ondago, repérez-vous sur les sentiers de motoneige avec evTrails et supervisez la gestion de travaux publics, de déneigement ou de collecte de déchets avec l’aide d’evStreets. Tout ceci en une suite de solutions clé en main qui se positionne en complément des plateformes traditionnelles de cartographie et de gestion de flottes de véhicules.

L’ascension rapide de Mapgears confirme sa volonté de produire des solutions d’utilité à long terme pour ses clients plutôt qu’offrir simplement des services de consultation:

«En tant que “cartogeeks” et avec nos clients oeuvrant dans différents créneaux, mais tous avec le même besoin de services de cartographie, il était important pour nous de se positionner avec des produits qui répondent exactement à leurs besoins. Nos clients peuvent s’attendre au meilleur en termes de robustesse et de facilité d’utilisation.»

-Simon Mercier, Directeur produits et solutions

Nos produits

evTrails

evTrails est une solution mobile et web clé en main pour les gestionnaires de réseaux sentiers de motoneige, véhicules tout terrain et hors route. Elle facilite la gestion de sentiers et gère les statuts en temps réel.

evStreets

evStreets est une solution offrant une vue globale des opérations en temps réel et passé, pour la collecte des déchets, le déneigement ou autres opérations essentielles de travaux publics.

Ondago

Ondago est une solution intuitive dans le domaine touristique permettant aux organisations de publier et gérer leurs cartes touristiques sur les plateformes mobile et web.

eVouala

eVouala est la solution complète au cœur de l’expertise de Mapgears répondant à tous les besoins de gestion et d'analyse de l'information spatiale ou géographique.

À propos de Mapgears

Mapgears est une firme spécialisée en cartographie intelligente qui fournit des solutions clé en main aux organisations devant visualiser et gérer leurs sentiers, routes et territoires en temps réel. Grande fervente des technologies open source, l'équipe de Mapgears est également reconnue à travers le monde pour son importante contribution dans le développement du logiciel MapServer et d’autres produits de la fondation OSGeo.

Relation de presse

Audrey Blanchette - audrey.blanchette@mapgears.com - 514-922-6837

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cf71ada-2f90-4303-ba0c-1b8e9b8b16b1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9ef6371-c2de-4cd5-b85f-88f2e453a0be/fr