Le Club universitaire de Montréal, l’un des clubs privés parmi les plus prestigieux au Canada, dévoile son nouvel emplacement dans un immeuble patrimonial

MONTRÉAL, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Club universitaire de Montréal (CUM) rouvrira officiellement ses portes aujourd’hui et accueillera ses membres dans ses nouveaux locaux à la Maison James-Reid-Wilson, un joyau architectural historique à l’angle des rues Sherbrooke et Drummond. Les mois de grandes rénovations méticuleusement effectuées sous la direction des architectes Provencher et Roy et de la designer Marie-Noëlle Melançon ont redonné à la section du club privé de l’imposante demeure victorienne sa gloire d’antan et l’ont transformée en un magnifique espace à la hauteur du riche héritage du club.



Le CUM a été fondé en 1907 par d’éminents Montréalais : le professeur Stephen Leacock, le sergent P. Stearns, Vincent J. Hughes, le professeur R. F. Ruttan, le médecin John McCrae, le doyen F. P. Walsh, le médecin T. J. W. Burgess et H. D. Gibson. Plus d’un siècle plus tard, ses membres forment une communauté progressiste de chefs d’entreprise et de dirigeants sociaux, de professionnels d’horizons divers, d’universitaires et d’artistes qui se consacrent à la mission du CUM, à savoir se faire une place parmi les meilleurs clubs privés du monde et les plus inclusifs.

À la croisée des affaires et du divertissement, le CUM permet aux membres d’élargir leur cercle d’influence et les expose à une culture, à des idées, à des projets avant-gardistes dans un havre urbain stimulant. Parmi les services qu’il offre, notons un service de conciergerie personnalisé, un personnel dédié, une aide à l’organisation d’événements privés, des tables rondes exclusives pour des discussions sociales et professionnelles, des programmes de mentorat et des activités de réseautage, l’accès à des collègues pour des occasions spéciales et un site web réservé aux membres avec des fonctions de réseautage. Le CUM accordera également deux bourses annuelles Méritas à des étudiants en art distingués d’universités anglophones et francophones en alternance d’une année à l’autre.

En plus du nouveau club, des locaux événementiels historiques entièrement restaurés accueilleront des séminaires, des expositions d’art et des réunions privées pour 20 à 30 personnes. Les membres auront un accès exclusif à un restaurant privé de haute gastronomie, à un bar luxueux, à une cave à vin et à une bibliothèque ainsi qu’à des tarifs privilégiés pour des hôtels prestigieux situés à proximité. Les membres bénéficieront également d’accords de réciprocité avec plus d’une centaine de clubs sélectionnés dans le monde entier, dans des villes du Canada, des États-Unis (Harvard, Princeton, Yale, Washington et autres), d’Europe (Paris, Oxford, Cambridge, Scottish Arts Club et autres), d’Afrique, d’Asie, d’Australie et de Nouvelle-Zélande.

« Le CUM est un club privé du XXIe siècle tourné vers l’avenir, où des personnes de tous les horizons peuvent exprimer librement les idées les plus diverses », a déclaré le président du Club, Thomas Leslie. « Cinq de nos sept administrateurs sont des femmes, a ajouté la vice-présidente Giuseppina Marra. Nos membres ont rendu obsolète le concept de boys club. » Outre Leslie et Marra, l’équipe des administrateurs compte le secrétaire François Morin, la trésorière Maha Hijazi, la directrice générale Sylvie Chevarie et les codirectrices Fanny Pelletier et Carly Gunther.

Le chef David Capel supervisera toutes les activités gastronomiques du CUM. Né dans le sud de la France, où les produits locaux sont cultivés et récoltés avec le plus grand soin, et bénéficiant de l’encadrement du légendaire chef Alain Ducasse, le chef Capel fera vibrer les papilles des convives avec des saveurs exotiques inspirées par la cuisine méditerranéenne et la cuisine internationale, avec une abondance d’épices et d’ingrédients frais et biologiques. Son éthique culinaire vise à apporter chaleur et authenticité à ses hôtes, tout en respectant la nature et les producteurs agricoles.

À l’aube des années 2020, le Club universitaire de Montréal continue de jouer un rôle de premier plan dans la vitalité de la ville et d’élargir son cercle de Montréalais influents. Le public est invité à visiter le site web du Club pour en savoir plus sur les critères d’admission et les catégories de membres.

CLUB UNIVERSITAIRE DE MONTRÉAL

1201-A, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Pour en savoir plus, consultez le site ucmontreal.com.

Pour télécharger des photos ou la vidéo, veuillez cliquer sur le lien suivant :

https://www.dropbox.com/sh/cfwlsouvgdfeaim/AAB3rd7PzblQP1P79h_IvysGa?dl=0