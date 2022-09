Lytho ernennt Geert Bruinink zum Leiter der Aktivitäten in Europa

French German

AMSTERDAM, Niederlande und RALEIGH, North Carolina, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lytho, eine kreative Betriebsplattform, die Tools im Bereich Management von kreativen Arbeitsabläufen und digitalem Asset Management (DAM) für Marken- und Kreativteams anbietet, hat heute die Einstellung von Geert Bruinink als Gebietsmanager mit Sitz in den Niederlanden bekanntgegeben. Er ist dem CEO von Lytho, Douglas Thede, unterstellt und trägt die Gesamtverantwortung für den Vertrieb und die Unternehmensaktivitäten in Europa.



„Geert Bruinink, mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen allgemeines Management und Vertriebsleitung, stellt für Lytho beim Ausbau unserer Präsenz in Europa eine Bereicherung dar,“ so Thede. „Wir haben eine starke Nachfrage nach unserer Software festgestellt, weil die internen Kreativteams gewachsen sind und unsere Tools die natürliche Komplexität reduzieren, die mit diesem Wachstum einhergeht. Wir freuen uns sehr, Geert Bruinink bei Lytho begrüßen zu dürfen, und sind gespannt auf seinen Beitrag bei der Erweiterung unserer Kapazitäten, mit der wir der Nachfrage gerecht werden wollen.“

Herr Bruinink bringt über 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen mit und war unter anderem bei Marken wie Cisco, Ricoh und Samsung tätig. Er schloss sein Studium an der Universität Utrecht (Hogeschool Utrecht) mit einem Diplom in kommerzieller Betriebswirtschaftslehre ab.

„Es gibt kein anderes Unternehmen auf der Welt, das auf die besonderen Anforderungen von Kreativ- und Markenteams mit so einem profunden Fachwissen und Engagement eingeht wie Lytho,“ so Bruinink. „Ich bin gespannt darauf, dem Unternehmen anzugehören und sehe ein Potenzial für schnelles Wachstum. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unserem europäischen Team bei der Lösung der wichtigsten Herausforderungen, denen sich Kreativteams heute stellen müssen.“

Lytho ist eine einzigartige Softwarelösung, die speziell auf die Anforderungen von internen Marken- und Kreativteams zugeschnitten ist. Die kreative Betriebsplattform des Unternehmens arbeitet während aller Phasen des kreativen Lebenszyklus darauf hin Ordnung zu schaffen, die Zusammenarbeit zu optimieren, unnötige Nachbearbeitungen zu vermindern und die Effizienz durch seine robusten, für Kreativteams entwickelten Module zu steigern. Das beinhaltet u.a.:

die Rationalisierung von kreativen Briefings und Projektanfragen;

eine Optimierung der Zusammenarbeit innerhalb der Kreativteams und mit den Stakeholdern;

das Management von Kreativprojekten, Ressourcen und Mitarbeitenden;

Begleitung des Überprüfungs- und Genehmigungsverfahrens;

verteilten globalen Teams den Zugriffs auf genehmigte Ressourcen zu ermöglichen und

die Automatisierung von Messungen und Berichten, um Leiter im Kreativbereich dabei zu unterstützen, Werte in Worte zu fassen.

Die Ernennung des neuen Leiters folgt auf eine Reihe von kontinuierlichen Erfolgen, die das Unternehmen in letzter Zeit erzielt hat. So hat das Unternehmen erst kürzlich eine erweiterte Funktionalität eingeführt, damit die vollständige kreative Betriebsplattform in Europa verfügbar ist.

Ebenso kündigte das Unternehmen Anfang des Jahres eine innovative Zusammenstellung neuer Funktionen an, mit denen Kunden beim Management der Arbeit in komplexen Teams besser unterstützt werden sollen. Diese Leistungsmerkmale sind seither in drei verschiedenen Analystenberichten anerkannt worden.

Einer davon war der Bericht „Vendor Selection Matrix ™ – Marketing Resource Management“ des europäischen Analyseunternehmens für den Technologiemarkt Research in Action GmbH. Dieser Bericht analysierte 15 in diesem Bereich weltweit führende, miteinander konkurrierende Marken im Hinblick auf ihre Strategie und Umsetzung und bezeichnete Lytho als „führend“.

Über Lytho

Lytho, eine kreative Betriebsplattform, ist in einzigartiger Weise auf die Anforderungen von Marken- und Kreativteams ausgerichtet. Die Plattform vereint die Vorteile zahlreicher unterschiedlicher Tools (z. B. solcher für kreative Arbeitsabläufe und digitales Asset Management) in einer einzigen Softwarelösung. Tätige im Kreativbereich müssen nicht länger Einschränkungen durch Tools hinnehmen, die weder vollständig interoperabel noch auf ihre speziellen Anforderungen ausgelegt sind. Die Marken- und Kreativteams von heute brauchen eine Lösung, die sie bei der Bewältigung der Komplexität unterstützt, die sich aus dem Management der wachsenden Anzahl von Anfragen, Stakeholdern, digitalen Assets und Marken ergibt. Mehr als 600 Unternehmenskunden weltweit nutzen die Software von Lytho.

