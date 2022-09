Lytho nomme Geert Bruinink à la tête de ses opérations en Europe

French German

AMSTERDAM, Pays-Bas, et RALEIGH, Caroline du Nord, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lytho, une plateforme d'opérations créatives qui fournit des outils comprenant la gestion des workflows créatif et des actifs numériques (DAM) aux équipes créatives et marketing, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Geert Bruinink au poste de directeur national basé aux Pays-Bas. Il rendra compte à Douglas Thede, PDG de Lytho, et assumera la responsabilité globale des ventes et des opérations européennes de la société.



« Geert apporte à Lytho des compétences éprouvées en matière de direction générale et de leadership commercial alors que nous renforçons notre présence en Europe », a déclaré M. Thede. « Nous avons constaté une forte demande pour notre logiciel car les équipes de création internes se sont développées, et nos outils réduisent la complexité naturelle qui accompagne cette croissance. Nous sommes ravis d'accueillir Geert au sein de Lytho et impatients de voir sa contribution alors que nous nous préparons à répondre à la demande. »

Geert apporte plus de 25 ans d'expérience en leadership et a occupé des postes de direction pour des marques telles que Cisco, Ricoh et Samsung, entre autres. Il est titulaire d'un diplôme d'économie commerciale de l'université d'Utrecht (Hogeschool Utrecht).

« Aucune autre société au monde ne répond aux besoins uniques des équipes créatives et marketing avec la même expertise et la même passion que Lytho », a commenté M. Bruinink. « Je suis ravi de rejoindre la société et de voir le potentiel d'une croissance rapide. Je suis très impatient de travailler avec notre équipe européenne pour résoudre les principaux défis auxquels les créateurs sont confrontés aujourd'hui. »

Lytho est une solution logicielle unique qui se concentre spécifiquement sur les besoins des équipes créatives et marketing internes. La plateforme d'opérations créatives de la société couvre l'ensemble du processus créatif pour assurer l'ordre, améliorer la collaboration, réduire la répétition de tâches inutiles et stimuler l'efficacité grâce à ses modules robustes conçus pour les créateurs, y compris :

Rationalisation des présentations créatives et des demandes de projets ;

Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe créative et avec les parties prenantes ;

Gestion des projets créatifs, des ressources et du personnel ;

Facilitation du processus d'examen et d'approbation ;

Provision d'un accès aux actifs approuvés pour les équipes mondiales distribuées ; et

Automatisation des mesures et des rapports pour aider les leaders créatifs à articuler la valeur.

La nomination d'un nouveau directeur fait suite à un flux constant de jalons que la société a récemment atteints. Par exemple, elle vient de lancer une fonctionnalité élargie pour apporter l'intégralité de sa plateforme d'opérations créatives en Europe.

De même, la société a annoncé une collection innovante de nouvelles fonctionnalités plus tôt cette année afin d'aider ses clients à mieux gérer leurs tâches travail au sein d'équipes complexes. Depuis, ces capacités ont été reconnues dans trois rapports d'analyse différents.

L'un de ces rapports était intitulé « Vendor Selection Matrix ™ – Marketing Resource Management » par le cabinet européen d'analystes technologiques Research in Action GmbH. Ce rapport a analysé la stratégie et l'exécution des 15 plus grandes marques mondiales qui concourent dans ce domaine et a qualifié Lytho de « leader ».

À propos de Lytho

Lytho, une plateforme d'opérations créatives, se concentre de manière unique sur la satisfaction des besoins des équipes marketing et créatives. La plateforme combine les avantages de nombreux outils disparates (tels que la gestion des workflows créatifs et des actifs numériques) au sein d'une solution logicielle unique. Les créateurs n'ont plus besoin d'être limités par des outils qui ne sont ni entièrement interopérables, ni adaptés à leurs besoins spécifiques. Les équipes marketing et créatives d'aujourd'hui ont besoin d'une solution qui les aidera à lutter contre la complexité liée à la gestion du volume croissant de demandes, de parties prenantes, d'actifs numériques et de marques. Plus de 600 clients institutionnels du monde entier utilisent le logiciel de Lytho.

