GROUPE IRD :COMMUNIQUE DE PRESSE POST CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 27 SEPTEMEBRE 2022

CONSEIL D’ADMINISTRATION - 27 SEPTEMBRE 2022

~ COMMUNIQUE DE PRESSE ~

Marcq-en-Barœul, le 27 septembre 2022

Le Conseil d’administration, réuni le 27 septembre 2022 et présidé par M. Jean-Pierre LETARTRE, a arrêté les comptes consolidés de la société Groupe IRD au 30 juin 2022, audités par les commissaires aux comptes et présentés par le Directeur Général, M. Thierry DUJARDIN.

Les actionnaires trouveront toutes informations détaillées sur la période dans le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 qui sera mis à disposition du public, en ligne sur le site internet de la Société et déposé auprès de l’AMF ce vendredi 30 septembre 2022 après la clôture de la bourse.

Principaux évènements du 1er semestre 2022

Refonte de la plateforme de marques, identité visuelle et des sites internet,

Renouvellement du contrat d’intéressement pour l’année 2022,

Constitution d’un Comité des nominations et des rémunérations.





Evènements importants depuis le 1er juillet 2022

Participation à la constitution de la Société EC-TECH, Société ayant intégré le capital d’EURATECHNOLOGIES dans le cadre d’une levée de fonds. Cette levée de fonds a pour objectif de lancer un cyber campus et de développer de nouveaux services à destination des starts up. La participation d’EC-Tech, dont le Groupe IRD est actionnaire aux côtés des autres structures d’Entreprises et Cités, à cette augmentation de capital vise à développer les connexions entre les structures d’E&C avec l’écosystème d’Euratechnologies et de faciliter l’accès de nos clients aux services et projets qui y sont développés.

Le résultat consolidé groupe au 1er semestre 2022 s’établit à 8.721 k€ dont 6.104 k€ part du groupe et 2.617 k€ part des minoritaires.

La contribution du Pôle Capital Investissement au résultat global consolidé est de 5 120 K€.

Au cours du semestre, 20 concours ont été versés pour un montant de 16,7 M€.

16 participations ont été cédées pour 13,3 M€ contre 4,5 M€ au premier semestre 2021.

Les résultats du pôle s’expliquent notamment par la performance de Nord Croissance qui a réalisé 7,2 M€ de plus-values brutes.

Le segment création est toujours très dynamique avec 13 versements pour 2,5 M€.

La contribution du Pôle Immobilier d’entreprise au résultat global consolidé est de 3 976 K€.

Compte tenu de l’environnement actuel (notamment augmentation des taux d’intérêt et des coûts de construction), le pôle immobilier maintient une vigilance accrue sur les engagements pris. L’activité au premier semestre se maintient avec 5 dossiers agréés. Les versements se sont élevés à 10 M€. Le niveau des cessions s’est élevé à 8,9 M€ contre 6,2 M€ au premier semestre 2021.

Le montant brut global des opérations immobilières en portefeuille s’élève à 299 M€.

La contribution du Pôle Conseil au résultat consolidé est de - 52 K€

En M&A, le premier semestre a été marqué par la réalisation de six opérations de cession. En conseil en financement, 2 opérations ont été réalisées pour un montant global de 5,3 M€.

COBOOST a réalisés au cours du semestre 5 nouveaux diagnostics, accompagné 4 nouvelles entreprises dans le cadre du programme codev et continue à déployer le dispositif PCRH.

RSE INSIDE, lancé fin 2021, a réalisé 2 nouveaux diagnostics « Trajectoire RSE », a obtenu un marché public en groupement avec EY pour une durée de 3 ans sur l’incubation et l’accélération de startups dans l’éco transition sur le parc d’innovation de l’Artois et a signé un accompagnement d’un an suite à la restitution d’un diagnostic « Trajectoire RSE », pour la coordination du plan d’action.

Résultat du premier semestre 2022

Le résultat consolidé groupe du 1er semestre 2022 s’établit à 8 721 K€ dont 6 104 K€ de résultat des propriétaires de la société.

Principaux chiffres clés du compte de résultat consolidé au 30 juin 20 2 2

En milliers d'euros 30/06/22 30/06/21 Chiffre d'Affaires 13 459 7 175 Résultat de l'activité de portefeuille 8 829 10 296 Autres produits opérationnels 1 269 677 Produits opérationnels 23 557 18 147 Résultat opérationnel 10 072 11 700 Résultat financier -771 -983 Résultat avant impôts 9 480 10 914 Résultat net 8 721 10 858 Résultat des propriétaires de la sté 6 104 8 243

Le total de bilan consolidé au 30 juin 2022 s’élève à 368 M€ et les capitaux propres à 207 M€ (dont 128 M€ de capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société).

Date de l’Assemblée Générale Ordinaire 2023

L’assemblée générale d’approbation des comptes 2022 se tiendra le mardi 27 juin 2023 à 14h30.

Pièce jointe