COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: APRÈS UN SUCCÈS RETENTISSANT SUR PC, TRANSPORT FEVER 2  ARRIVE SUR CONSOLES

APRÈS UN SUCCÈS RETENTISSANT SUR PC, TRANSPORT FEVER 2

ARRIVE SUR CONSOLES

Lesquin, le 27 septembre 2022 – NACON et Urban Games sont heureux d’annoncer le développement de Transport Fever 2 Console Edition. Déjà très apprécié sur PC et disposant d’avis particulièrement positifs sur les plateformes telles que Steam (88% d’avis positifs sur 14 528), ce jeu de simulation de transport offre la possibilité de créer tous les types d’infrastructures de transport dans le monde entier. Cette nouvelle version proposera des contrôles et une interface adaptés au jeu sur consoles. Les graphismes ont également été améliorés grâce à une refonte de tous les véhicules tels que les trains, les bus, les avions et les bateaux.

Dans Transport Fever 2 Console Edition les joueurs développent les voies de transports terrestres, maritimes et aériennes. Ils contribuent au développement de l'économie et doivent adapter leurs créations à l'évolution des villes et de la société. Dans Transport Fever 2 Console Edition, vous pouvez bâtir un empire du transport et relever les plus grands défis logistiques de 1850 à nos jours.

« Nous sommes heureux de nous associer à Urban Games et leur talentueuse équipe pour l'édition et la distribution de ce grand succès, dont les joueurs Consoles vont enfin pouvoir bénéficier. Ce jeu s'intègre parfaitement dans la ligne éditoriale de NACON en proposant une expérience unique destinée à des joueurs passionnés. », déclare Alain Falc, PDG de NACON.

« Nous sommes très heureux de pouvoir répondre à la forte demande de la communauté en portant Transport Fever 2 sur consoles. Notre équipe est ravie de voir l'écosystème Transport Fever 2 se développer davantage. Avec NACON, nous avons trouvé le partenaire idéal pour avancer dans ce sens », déclare Basil Weber, PDG d'Urban Games.

Transport Fever 2 Console Edition sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series en février 2023.









À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

About Urban Games

Urban Games is an independent video game developer based in Schaffhausen, Switzerland. Established in 2013, the company shipped the debut title Train Fever in 2014 and its second game, Transport Fever, in 2016. Both games became profitable within the first weeks after launch, and with more than half a million units sold, Transport Fever enabled the company to continue its strong growth. Urban Games’ third title, Transport Fever 2, is out now. https://www.urbangames.com/

CONTACT PRESSE :

NACON – Rémi Demolière – rdemoliere@nacon.fr

