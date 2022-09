Feedzai nomeada líder no IDC MarketScape de Inteligência Artificial Responsável em gestão de crimes financeiros

Portuguese Spanish

LISBOA, Portugal e LONDRES, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Feedzai , primeira plataforma de RiskOps do mundo para gestão de riscos financeiros, anunciou que foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Responsible AI for Integrated Financial Crime Management Platforms 2022 Vendor Assessment . (IA Responsável pelas Plataformas de Gestão Integrada de Crimes Financeiros em Todo o Mundo de 2022 - doc US47457622, julho de 2022.)



A IDC MarketScape avaliou os fornecedores em termos de imparcialidade, explicabilidade, vigor, linhagem e transparência – os cinco elementos fundamentais da Inteligência Artificial (IA) responsável ou a estrutura que estabelece a confiança nas soluções de IA. De acordo com o relatório, “a Feedzai tem estado na vanguarda do aprendizado de máquina responsável pela gestão, identificação e detecção de crimes financeiros há alguns anos, tendo implementado algumas das estruturas e ferramentas de código aberto mais amplamente utilizadas para flexibilidade na criação de ML (Machine Learning - Aprendizado de Máquina). As empresas apreciam sua capacidade de melhorar e acelerar o desenvolvimento e a implantação desses modelos em uma ampla variedade de ambientes.”

“Muitas Instituições Financeiras ainda tomam decisões injustas usando algoritmos tendenciosos. A Feedzai acredita que não é preciso prejudicar a precisão em benefício da justiça”, disse Pedro Bizarro, Co-Fundador e Diretor de Ciências da Feedzai. “Essa nomeação pela IDC MarketScape solidifica a posição da Feedzai de Líder no espaço de IA Responsável. Ela representa o trabalho árduo, pesquisa, investimento e dedicação da Feedzai para criar os melhores recursos de IA para detecção e prevenção de fraudes, além de modelos mais imparciais e menos tendenciosos.”

"As complexidades da identificação e detecção de comportamentos criminosos assimétricos no cenário atual exigem abordagens que usem as melhores e mais claras tecnologias de IA, e mantenham as práticas de segurança responsáveis", disse Jerry Silva, Vice-Presidente de Insights Financeiros da IDC. "Ferramentas de código aberto conduzidas pela otimização como as fornecidas pela Feedzai viabilizam que as empresas criem pipelines portáteis de aprendizado de máquina que podem ser executados no local ou na nuvem sem alterações significativas do código. A Feedzai fornece uma abordagem de solução multicamadas com ferramentas patenteadas para ajudar a medir/identificar padrões para manter as IFs seguras e em conformidade.”

De acordo com o relatório, “a Feedzai desenvolveu uma forte cultura de comunicação, compartilhamento e atualização da capacidade de ML junto aos clientes para manter a explicabilidade e a transparência no desenvolvimento do modelo. Temos também clientes que desenvolvem seus próprios modelos”.

Investimento contínuo em Pesquisa

A empresa já deu entrada em 12 pedidos de patente este ano e investe cerca de 26% da sua receita anual em P&D. No ano passado introduzimos o Feedzai Fairband , um algoritmo AutoML que descobre automaticamente modelos de aprendizado de máquina menos tendenciosos com custo zero adicional para o treinamento do modelo. A Fairband apresentou a IA Responsável a muitos líderes no setor de serviços financeiros, comprovando o seu nível de acesso para as empresas de serviços financeiros em todo o mundo.

Mais recentemente, a empresa também lançou o FairGBM , uma versão restrita de árvores com gradiente impulsionado que otimiza o desempenho e a imparcialidade entre os grupos. Isso é realizado sem o sacrifício do desempenho preditivo. O FairGBM é de fonte aberta para uso não comercial, para qualquer empresa comprometida em fornecer imparcialidade no modelo possa fazê-lo em escala.

Para mais informação, visite Feedzai Research .

Sobre o IDC MarketScape:

O modelo de avaliação de fornecedores do IDC MarketScape foi criado para fornecer uma visão geral da adequação competitiva dos fornecedores de TIC (tecnologia da informação e comunicação) em um determinado mercado. A metodologia de pesquisa utiliza um sistema de pontuação rigoroso com base em critérios qualitativos e quantitativos que resulta em uma única ilustração gráfica da posição de cada fornecedor dentro de um determinado mercado. O IDC MarketScape fornece uma estrutura clara na qual as ofertas, capacidades e estratégias de produtos e serviços, e os fatores de sucesso dos mercado atuais e futuros de fornecedores de TI e telecomunicações podem ser significativamente comparados. A estrutura também fornece aos compradores de tecnologia uma avaliação de 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e futuros.

Sobre a Feedzai

A Feedzai é líder de mercado no combate ao crime financeiro com a plataforma de gerenciamento de riscos com base na nuvem mais avançada do momento, alimentada por aprendizado de máquina e inteligência artificial. A Feedzai está garantindo a transição para um mundo sem dinheiro, ao mesmo tempo em que viabiliza a confiança digital em todas as transações e tipos de pagamento. Os maiores bancos, processadores e varejistas do mundo usam a Feedzai para proteger trilhões de dólares, gerenciar riscos, e aprimorar a experiência do cliente. A Feedzai, uma empresa da Série D, arrecadou US$ 282 milhões até o momento. Com uma avaliação de mais de US$ 1,5 bilhão, a tecnologia da empresa protege 900 milhões de pessoas em 190 países. Para mais informação, visite feedzai.com .