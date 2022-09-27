欧菲光将在 2023 年发布 Uhnder 4D 数字雷达，助力中国汽车安全驾驶

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中国北京, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数字雷达成像芯片技术头部企业 Uhnder（简称 Uhnder）宣布，中国光学光电企业欧菲光集团股份有限公司（简称“欧菲光”）将基于 Uhnder 的数字编码调制技术（DCM），研发智能驾驶高级辅助系统（ADAS），并将于 2023 年发布一款数字雷达产品，助力中国汽车安全驾驶。相比模拟雷达，欧菲光数字雷达可以更清楚地识别道路环境，在夜间、雨天、雾天、尘埃或强日光等极端场景下，也将呈现更好的感知表现。

欧菲光智能车联事业部副总裁张龙兵先生表示：“Uhnder数字成像雷达是突破传统雷达传感器局限性的有力解决方案。目前常见的雷达传感器是基于模拟的、且性能受限的（比如受低分辨率、或相近雷达间的干扰）。我们相信，欧菲光将基于Uhnder的技术解决现有问题，创造更为安全的汽车驾驶技术方案。”

实现 ADAS 的卓越性能

欧菲光将基于 Uhnder 的数字编码调制技术，推出 12TX、16RX 的 4D 点云成像毫米数字雷达产品。该产品可以实现更远的探测距离、更高的距离分辨率、角度分辨率以及更强的抗干扰能力；同时，该解决方案可以适应更多复杂路况，包括识别较小的物体，被遮挡的部分物体以及静止物体和横向移动障碍物的检测等。

Uhnder 芯片副总裁 Max Liberman 先生表示：“为了实现安全驾驶，汽车需要搭载性能更优的感知器，能够在各种环境条件下始终保持稳定运行。欧菲光在汽车传感器方面拥有丰富的经验，加上 Uhnder 的数字编码调制雷达，设计团队将能够开发新一代 ADAS 系统，减少因交通事故造成的人员伤亡。”

Uhnder 4D 数字成像雷达

2022 年3月，Uhnder 宣布推出业界首款汽车 4D 数字成像片上雷达（radar-on-chip），相较于当前的模拟雷达，该数字雷达的分辨率提升了 16 倍，目标反射功率提升了 24 倍，对比度提升了 30 倍，可以在近距离或远距离精准检测各种大小的静止及移动的物体。Uhnder 的数字雷达提供传统模拟雷达系统无法企及的精准度，可以准确地识别过马路的行人、从停放的汽车旁进入道路的儿童，或是沿着护栏骑自行车的人，从而为驾驶员、乘客、自行车骑行者及行人在内的所有道路使用者带来更高的道路安全性。

关于欧菲光

欧菲光深耕于光学光电领域20余年。公司主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务。公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于以智能手机、智能家居及智能VR/AR设备等为代表的消费电子和智能汽车领域。 智能汽车方面，欧菲光依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子、智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示（HUD）等产品，丰富产品矩阵布局。欧菲光更多信息请见：http://www.ofilm.com/

关于Uhnder

Uhnder 是数字毫米波成像雷达技术的领导者，为汽车和下一代移动应用赋能。基于数字编码调制（DCM）技术，Uhnder 完全由软件定义的雷达芯片和传感器模块能够为 ADAS、AV 和物流自动化系统提供最高分辨率的数字感知。Uhnder 公司总部位于德克萨斯州奥斯汀，是数字成像雷达芯片和模块的唯一供应商。了解更多信息请访问：www.Uhnder.com。

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