La migration des investissements fournit une passerelle vers les meilleures écoles et universités du monde

LONDRES, 27 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners a observé une augmentation importante des demandes de renseignements de la part de familles aisées cherchant à accéder à des opportunités d'éducation internationales de qualité supérieure pour leurs enfants via la migration d'investissements . La hausse de la demande et de la concurrence pour obtenir des places dans l'Ivy League, Oxbridge et d'autres universités de premier plan après la Covid a suscité un intérêt accru pour les programmes d'investissement permettant d'accéder aux droits de résidence ou d' acquérir la citoyenneté au Royaume-Uni , aux États-Unis , au Canada , en Australie , en Nouvelle-Zélande , à Singapour et dans plusieurs pays européens qui abritent les plus grands établissements d'enseignement au monde.



Plus de 70 % des 1 000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur selon le récent classement Times Higher Education World University Ranking se trouvent dans des pays qui organisent des programmes de migration des investissements , dont 18 % aux États-Unis et 10 % au Royaume-Uni. Le Dr Juerg Steffen , PDG de Henley & Partners, déclare que le fait d'assurer la meilleure éducation possible à leurs enfants est devenu une motivation clé pour les investisseurs envisageant des options de programmes de résidence et de citoyenneté par l'investissement. « Nos enfants sont nos atouts les plus précieux et leur fournir les meilleures options scolaires et universitaires internationales est le plus grand cadeau que nous puissions leur offrir et l'un des meilleurs investissements que nous puissions faire en tant que parents. Selon nous, l'année 2023 observera probablement les flux de migration de millionnaires les plus importants enregistrés, avec le déplacement de plus de 125 000 investisseurs fortunés et leurs familles. Notre nouvelle division Henley & Partners Education est conçue pour fournir à nos clients tout le soutien et toute l'assistance dont ils ont besoin pour accéder aux meilleurs établissements d'enseignement dans leur nouveau pays. »

Garantir des droits d'accès plus importants

Une étude récente montre que la fréquentation d'une université de l'Ivy League peut augmenter les revenus de milieu de carrière de jusqu'à 28,7 % et que votre enfant est trois ou quatre fois plus susceptible d'être admis dans les plus grandes écoles et universités du monde s'il est résident ou citoyen du pays.

John Milne, directeur des services d'éducation du groupe Henley & Partners, a déclaré que la société avait engagé un réseau de consultants spécialisés au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, en Australie et en Europe, qui peuvent offrir des conseils locaux d'experts et impartiaux à ses clients mondiaux. « Notre nouvelle équipe fournit des services de placement scolaire et de conciergerie personnalisée, tels que de l'assistance pour obtenir des visas étudiants, des cours de langue, des tutorats, les examens d'entrée et la garde d'enfants. Elle propose également une évaluation en ligne unique des compétences académiques pour les enfants âgés de 6 à 16 ans, la Henley Academic Profiling Assessment , afin de fournir un aperçu instantané des capacités universitaires d'un enfant. Les résultats peuvent être utilisés pour démontrer leurs performances aux futures écoles ainsi que pour suivre leurs progrès scolaires et identifier les domaines susceptibles d'être améliorés. »

Options d'investissement dans l'éducation pour les familles à valeur nette élevée

Pour ceux qui souhaitent acquérir le statut de résident permanent (la « carte verte ») aux États-Unis, le EB-5 Immigrant Investor Program est la solution la plus efficace, nécessitant un investissement de 800 000 USD. Pour les entrepreneurs visant le Royaume-Uni, le visa Tier 1 Innovator est destiné à ceux qui peuvent démontrer une expérience pertinente dans les affaires et disposent d'au moins 50 000 GBP de fonds d'investissement. En ce qui concerne le Canada, le Start-Up Visa Program fournit une résidence permanente aux entrepreneurs et investisseurs actifs dans les sociétés et les entreprises en expansion qui cherchent à établir une présence dans le pays.

L'Australie propose actuellement quatre voies vers le visa dans le cadre de son Business Innovation and Investment Program , tandis que son Global Talent Independent Program constitue une solution rapide pour obtenir une résidence permanente pour les cadres hautement qualifiés, les hommes d'affaires, les entrepreneurs et les professionnels. Les investisseurs peuvent également obtenir leur résidence en Nouvelle-Zélande ainsi qu'à Singapour par le biais du Global Investor Program .

Le directeur chargé des clients privés du groupe Henley & Partners, Dominic Volek , a déclaré que les programmes européens de visas d'or tels que ceux proposés par la Grèce , l' Italie , le Portugal et l' Espagne , sont aussi extrêmement attractifs pour les investisseurs cherchant à assurer une éducation haut de gamme et des opportunités d'emploi à leurs enfants à travers l'UE. « Le Portugal Golden Residence Permit Program est notre programme de résidence le plus populaire car il constitue la voie la plus rapide, la plus précise et désormais éprouvée vers la citoyenneté, sous réserve des critères d'éligibilité bien sûr. En tant que citoyen de l'UE, votre enfant aura accès à l'éducation dans toutes les universités des pays de l'UE sur la même base qu'un étudiant domestique. Malte est également une option attrayante car sa réglementation prévoit une voie vers la résidence pouvant conduire à l'octroi de la citoyenneté maltaise via des services exceptionnels par le biais d'investissements directs. »

