Migração por investimento oferece uma porta de acesso para as melhores escolas e universidades do mundo

LONDRES, Sept. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Henley & Partners observou um aumento significativo de solicitações de famílias ricas procurando oportunidades de acesso para educação de qualidade para seus filhos por meio de migração por investimento . O aumento da procura e a concorrência por lugares na Ivy League, Oxbridge e outras universidades líderes pós-Covid elevou o interesse em programas de investimento que oferecem um caminho para direitos de residência ou aquisição de cidadania no Reino Unido , EUA , Canadá , Austrália , Nova Zelândia , Cingapura e diversos países europeus que abrigam as principais instituições educacionais do mundo.



Mais de 70% das principais instituições terciárias classificadas no recente Times Higher Education World University Ranking estão nos países que têm programas de imigração por investimento , sendo 18% nos EUA e 10% no Reino Unido. O Dr. Juerg Steffen , CEO da Henley & Partners, diz que garantir a melhor educação possível para os filhos tornou-se a principal motivação para os investidores considerarem as opções de residência e cidadania de programas de investimento. “Nossos filhos são os nossos bens mais preciosos e oferecer-lhes as melhores opções de escolas e universidades é o maior presente que podemos dar a eles e um dos melhores investimentos que podemos fazer como pais. Prevemos que o ano de 2023 provavelmente verá os maiores fluxos de migração de milionários já visto com mais de 125 mil investidores abastados e suas famílias mudando de país. Nossa nova divisão Henley & Partners Education foi planejada para oferecer aos clientes todo o suporte e assistência necessários para acessar as melhores instituições educacionais em seus novos países.”

Garantir maiores direitos de acesso

Pesquisas recentes mostram que frequentar uma universidade da Ivy League pode aumentar os rendimentos do meio da carreira em até 28,7% e que seu filho tem três ou quatro vezes mais possibilidades de ser admitido nas escolas líderes e universidades se eles forem residentes ou cidadãos da região.

John Milne, diretor de grupo de Serviços Educacionais na Henley & Partners, diz que a empresa envolveu uma rede de consultores especialistas no Reino Unido, América do Norte, Austrália e Europa que podem oferecer aconselhamento especializado local e imparcial para clientes globais. “Nossa nova equipe oferece colocação em escolas e serviços de concierge sob medida, como assistência para obter vistos de estudante, aulas de idiomas, aulas particulares, exames de admissão e cuidados com crianças. Ela também oferece uma exclusiva avaliação on-line de capacidades acadêmicas para crianças entre seis e dezesseis anos de idade — o Henley Academic Profiling Assessment — para dar um instantâneo das habilidades acadêmicas de uma criança. Os resultados podem ser usados para demonstrar seu desempenho em futuras escolas, bem como para monitorar o progresso acadêmico deles e identificar possíveis áreas de melhoria.”

Opções de investimento em educação para famílias de alta renda

Para os que desejam ter o status de residentes permanentes ("green card") nos EUA, o EB-5 Immigrant Investor Program é o caminho mais eficiente, requerendo um investimento de 800 mil dólares. Para empreendedores que têm o Reino Unido como objetivo, o visto Tier 1 Innovator é dirigido aos que podem demonstrar experiência relevante em negócios e têm pelo menos 50 mil libras em fundos de investimento. Se o Canadá atrair, o Start-Up Visa Program oferece residência permanente para empreendedores e investidores ativos em empresas e negócios em expansão que procuram estabelecer presença no país.

A Austrália óferece atualmente quatro tipos de visto sob o seu Business Innovation and Investment Program , enquanto o Global Talent Independent Program oferece um caminho rápido para residência permanente para executivos altamente qualificados, pessoas de negócios, empreendedores e profissionais. Os investidores também podem garantir residência na Nova Zelândia e em Cingapura por meio do Global Investor Program .

O Diretor de grupo de clientes privados na Henley & Partners, Dominic Volek , diz que os programas de visto golden da Europa, como os oferecidos pela Grécia , Itália , Portugal e Espanha , são extremamente atraentes para investidores que buscam garantir educação de qualidade e oportunidades de emprego para seus filhos na União Europeia. “O Portugal Golden Residence Permit Program ié o nosso programa de residência mais popular pois oferece o caminho mais rápido, mais definido e agora provado para a cidadania, obviamente sujeito ao critério de elegibilidade. Como um cidadão da UE, seu filho terá acesso à educação em qualquer universidade dos países da UE nas mesmas condições de um estudante local. Malta também é uma opção atraente pois seus regulamentos oferecem um caminho para residência que pode levar à oferta da cidadania maltesa por meio de serviços excepcionais em investimento direto.”

