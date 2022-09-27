投资移民为进入世界顶级学校和高等院校创造途径

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

伦敦, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners 发现，希望通过 投资移民 为子女提供优质国际教育机会的富裕家庭的咨询数量显著增加。新冠疫情后，常春藤盟校、牛津剑桥和其他顶尖大学的入学需求和竞争激增，这增加了对提供相关国家 居留权 或 公民身份 获取途径的投资项目的兴趣，这些国家包括 英国 、 美国 、 加拿大 、 澳大利亚 、 新西兰 、 新加坡 和几个拥有世界一流教育机构的 欧洲国家 。

在最近的 泰晤士高等教育世界大学排名 中，前1000所高等院校中有超过70%位于提供 投资移民 项目的国家，其中18%在美国，10%在英国。Henley & Partners首席执行官 Juerg Steffen博士 表示：对于考虑通过投资项目获得居住权和公民身份的投资者来说，尽可能为孩子提供最好的教育已经成为一项主要推动因素。“子女是我们最宝贵的资产，为他们提供最好的国际教育和大学选择是我们能够给予孩子的最好礼物，也是我们作为父母可以作出的最佳投资之一。我们预计2023年可能会出现有记录以来规模最大的百万富翁移民潮，超过 12.5万名富裕投资者 及其家人将会移民。我们新成立的 Henley & Partners教育 业务部门旨在为客户提供所需的所有支持和帮助，使他们能够在新的国家进入最好的教育机构。”

获得更大的进入权限

最近的研究表明，进入常青藤联盟大学可以 使职业中期收入增加28.7% ，如果你的孩子是学校所在县郡的居民或公民，那么他们被世界一流学校和大学录取的可能性会增加三到四倍。

Henley & Partners 教育服务 集团负责人John Milne表示，该公司已在英国、北美、澳大利亚和欧洲建立了专业顾问网络，可以为全球客户提供着眼当地的专业、公正建议。“我们的新团队可提供学校安置和定制礼宾服务，如协助获得学生签证、语言课程、辅导、入学考试和儿童保育。团队还为6至16岁的儿童提供了一家项独特的在线学术技能评估： Henley学业分析评估（Henley Academic Profiling Assessment） ，以提供儿童学术技能的简要报告。评估结果可以用来向未来的学校展示学生的表现，以及监测他们的学业进展，并找出可以改进之处。”

面向高净值家庭的教育投资选项

对于希望获得美国永久居民（“绿卡”）身份的人来说， EB-5投资移民项目 是最有效的途径，需要投资80万美元。有意前往英国的企业家可考虑 Tier 1创新者签证 ，这一签证的目标人群是能够证明相关商业经验，并拥有至少5万英镑投资基金的人士。如果青睐加拿大， 创业签证计划 可为寻求在该国建立业务的企业家和活跃投资者提供永久居留权。

澳大利亚目前在其 商业创新和投资计划 下提供四类签证，而其 全球人才独立计划 为高技能高管、商人、企业家和专业人士提供了获得永久居留权的快速通道。投资者还可以在 新西兰 和新加坡获得居住权，途径是通过其 全球投资者计划 。

Henley & Partners私人客户部门负责人 Dominic Volek 表示， 希腊 、 意大利 、 葡萄牙 和 西班牙 等国提供的欧洲黄金签证项目对希望为子女在欧盟各地获得优质教育和就业机会的投资者也极具吸引力。“ 葡萄牙黄金居留许可计划 是我们最受欢迎的居留计划，它提供了最快捷、最明确、且已得到证明的公民身份获取途径，当然，这要符合资格要求。作为欧盟公民，你的子女将和当地学生一样，有机会在任何欧盟国家的大学接受教育。 马耳他 也是一个有吸引力的选择，该国的规章规定了一条居留路径，可以通过直接投资的卓越服务而获得马耳他公民身份。”

编者须知

关于Henley & Partners

Henley & Partners 是投资获取居民和公民身份业务领域的全球领先机构。每年，数以百计的富裕人士及其顾问选择我们凭借在该领域的专业知识和经验提供的服务。公司高素质的专业人员团队在全球超过35个办事处协同工作。

“居留权和公民身份规划”的概念由Henley & Partners在20世纪90年代提出。随着全球化的扩大，居留权和公民身份已成为越来越多有着国际足迹的企业家和投资者非常关心的话题，我们每天都自豪地为他们服务。

公司还经营一家领先的政府咨询实体，现已筹集了超过100亿美元的外国直接投资。公司受到各国政府的信任，参与战略咨询以及世界上最成功居住权和公民身份计划的设计、设置和运营。

媒体联系人

如需了解更多信息，请联系：

Sarah Nicklin

集团公共关系主管

sarah.nicklin@henleyglobal.com

手机：+27 72 464 8965