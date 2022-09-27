投資移民為通往世界上最好的學校和大學提供門戶

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倫敦, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Henley & Partners 發現，希望透過 投資移民 為子女獲得優質國際教育機會的富裕家庭的諮詢顯著增加。新冠病毒疫情後，對常春藤盟校、牛津劍橋和其他一流大學名額的需求和競爭激增，從而提高了對 英國 、 美國 、 加拿大 、 澳洲 、 新西蘭 、 新加坡 和幾個擁有世界領先教育機構的 歐洲國家 所提供獲得 居留權 或 獲取公民身份 的投資計劃途徑的興趣。

在最近的 泰晤士高等教育世界大學排名 (Times Higher Education World University Ranking) 中排名前 1,000 的高等教育機構中，超過 70% 位於提供 投資移民 計劃的國家，其中 18% 在美國，10% 在英國。Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士 表示：「確保為他們的子女提供最好的教育已經成為投資者考慮透過投資計劃選擇居住和公民身份的主要動機。子女是父母最寶貴的資產，為他們提供最好的國際教育和大學選擇是給他們的最好禮物，也是作為父母可以作出的最好投資之一。我們預測 2023 年可能會出現有記錄以來最大的百萬富翁移民潮，超過 125,000 名富裕投資者 及其家人遷徙。我們新的 Henley & Partners Education 部門旨在為客戶提供在新國家進入最好的教育機構所需的所有支援和幫助。」

確保更大的存取權

最近的研究表明，就讀常春藤盟校可以 將職業中期收入提高多達 28.7% 。如果您的子女是該縣的居民或公民，他們獲世界一流學校和大學錄取的可能性要高出三至四倍。

Henley & Partners 教育服務 集團主管 John Milne 表示：「公司在英國、北美、澳洲和歐洲聘請了專家顧問網絡，他們可以為全球客戶提供本地專家和公正的建議。我們的新團隊提供學校體驗和定制禮賓服務，例如協助獲得學生簽證、語言課程、輔導、入學考試和托兒服務。它還為 6 至 16 歲的兒童提供獨特的網上學術技能評估， Henley 學術概況評估 可概述孩子的學術技能。結果可用於未來向學校展示他們的表現，以及監控他們的學業進展及確定可能需要改進的領域。」

高淨值家庭的教育投資選擇

對於希望在美國獲得永久居民（「綠卡」）身份的人， EB-5 投資移民計劃 是最有效的途徑，投資金額為 800,000 美元。對於著眼於英國的企業家， 創新者簽證 (Tier 1 Innovator) 適用於能夠展示相關業務經驗和擁有至少 50,000 英鎊投資基金的人。如果加拿大吸引的話， 初創企業簽證計劃 為尋求在該國建立業務的公司和擴展業務的企業家和積極投資者提供永久居留權。

澳洲目前在其 商業創新和投資計劃 (Business Innovation and Investment Program) 下提供四個簽證類別，而其 全球人才計劃 (Global Talent Independent Program) 為高技能的行政人員、商人、企業家和專業人士提供通往永久居留的快速通道。投資者還可以透過 全球投資者計劃 在 新西蘭 以及新加坡獲得居留權。

Henley & Partners 私人客戶集團負責人 Dominic Volek 表示：「例如 希臘 、 意大利 、 葡萄牙 和 西班牙 的歐洲黃金簽證計劃，對希望在歐盟為其子女獲得優質教育和就業機會的投資者也極具吸引力。 葡萄牙黃金居留許可計劃 (Portugal Golden Residence Permit Program) 是我們最受歡迎的居留計劃，因其提供最快、最明確且現已得到證明的公民身份途徑，但當然要符合資格標準。作為歐盟公民，您的子女將有機會在任何歐盟國家的大學接受教育，其基礎與國內學生相同。 馬耳他 也是一個有吸引力的選擇，因其法規提供了居住途徑，可通過直接投資的卓越服務獲得馬耳他公民身份。」

編輯備註

關於 Henley & Partners

Henley & Partners 是投資居留和公民身份的全球領導者。每年，數以百萬計的富豪及其顧問依賴我們在該領域的專業知識和經驗。公司由高素質專業人員組成的一支團隊在全球超過 35 個辦事處工作。

居留和公民身份規劃的概念是由 Henley & Partners 在 1990 年代提出。隨著全球化擴大，居留和公民身份已成為越來越多的國際流動企業家和投資者非常感興趣的話題，我們每天都為他們感到自豪。

公司還經營領先的政府諮詢業務，已籌集超過 100 億美元的外國直接投資。公司受各政府的信任，一直參與策略諮詢以及世界上最成功的居留和公民計劃的設計、設置和營運。

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Sarah Nicklin

集團公共關係主管

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