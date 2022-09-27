FourKites宣布获得三井物产株式会社1000万美元战略投资用于改造亚太地区供应链

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芝加哥, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的供应链可视化公司 FourKites 今天宣布获得 三井物产株式会社 1000万美元投资，用于扩大FourKites在亚太地区的业务。此项投资是FourKites和三井物产之间正在进行的战略合作的第一阶段，两家公司计划在今年年底正式达成合作。



三井物产对FourKites的投资是两家公司长达一年努力的结果，其中包括三井对其供应链可视化广泛的尽职调查。考虑FourKites在亚太地区领先的产品和可靠的往绩，三井物产计划投入大量资源扩大FourKites在亚太地区的业务范围，包括销售、客户服务、运营和产品本地化，这将为亚太市场提供超本地化的解决方案。此项战略合作最初将集中在日本，并计划在整个亚太地区共同扩展。

三井物产是向FourKites投入重金的最新行业巨头，在过去两年里，FedEx、Zebra Technologies、Volvo Group Venture Capital AB和Qualcomm Ventures, LLC都对FourKites进行了战略投资。三井物产是一个全球性的企业集团，在63个国家和地区拥有16家业务单位，利用其全球运营地点、网络和信息资源开展多边业务，包括产品销售、全球物流和融资、国际基础设施开发等。

三井物产数字解决方案事业部总经理John Kenichi Kogiku表示：“我们很高兴能与FourKites合作，在亚太地区所有行业和所有国家/地区的运营中提高供应链可视化和效率。FourKites和三井物产拥有创新、诚信和合作的共同文化，以及改变全球供应链的广泛愿景。我们期待着与FourKites合作，通过数字化和自动化实现我们的共同目标。”

与三井物产的这一合作是FourKites在亚太地区实施扩展的最新战略举措。FourKites目前在亚太地区44个国家和地区从事国际货运跟踪，并在过去12个月里发现：

跟踪的货运增长240%

亚太地区新客户增长91%

亚太地区跟踪承运商数量增长70%

亚太地区跟踪港口数量增长30%，目前共有270个港口

亚太地区跟踪设施数量增长315%，目前总数达7000个



FourKites创始人兼首席执行官Mathew Elenjickal表示：“作为全球物流中心，整个亚太地区的公司都在供应链转型方面进行大量投资。考虑到这一增长轨迹，三井物产选择FourKites作为合作伙伴为亚太地区带来前所未有的可视化水平令我们感到很荣幸。我们非常高兴欢迎三井物产加入我们强大的战略投资方网络，为给全球供应链带来根本性变革而共同努力。”

在三井物产投资之前，一些大型公司已对FourKites进行了多项重大战略投资，以推动数字供应链的未来。今年6月，FourKites宣布获得FedEx的战略投资，并将利用此项投资开发 FourKites X 。这是一个更强大的可视化平台，通过两家公司网络的数据洞察来实现全球供应链转型。2021年，FourKites宣布获得Qualcomm Ventures, LLC、Volvo Group Venture Capital AB和Zebra Technologies的 战略投资 ，这些行业领先机构正在共同努力，建立跨越运输、仓储、商铺、卡车运输等领域的自动、互联、协作的全球供应链。

关于FourKites

®FourKites®是全球领先的供应链可视化平台之一，将可视化从运输领域扩展到堆场、仓库、店铺和其他区域。FourKites每天跟踪通过公路、铁路、海洋、航空、包裹和快递运送到200多个国家和地区的280余万批货物，将实时数据和强大的机器学习相结合，帮助众多公司实现端到端供应链的数字化。1000多家全球最受认可的品牌（包括前10大快速消费品公司中的9家以及前20大食品和饮料公司中的18家）信赖FourKites，通过其服务实现业务转型并创建更敏捷、更高效和更可持续的供应链。如需了解更多信息，请访问https://www.fourkites.com/。

关于三井物产

三井物产株式会社（8031：JP）是一家全球贸易和投资公司，企业组合多元化，遍及亚洲、欧洲、北美、中南美洲、中东、非洲和大洋洲约63个国家和地区。三井物产拥有约5500名员工，在全球各地部署人才，与值得信赖的全球合作伙伴网络开展合作，甄别、开发和发展业务。三井物产建立了强大和多样化的核心业务组合，涵盖矿产和金属资源、能源、机械、基础设施以及化工行业。

三井物产利用自身优势在核心利润支柱之外进一步实现多元化，在新领域创造多方面价值，包括创新能源解决方案、医疗保健和营养，并通过战略专注于高增长的亚洲市场。这一战略旨在利用全球一些主要的重大趋势来获得增长机会，包括可持续性、健康与福祉、数字化和日益增长的消费者力量。

三井物产在亚洲有着悠久的历史，建立了多元化和战略性业务和合作伙伴组合，拥有强大的差异化优势，为所有全球合作伙伴进入世界上增长最快的地区提供了特殊渠道，并加强了其国际业务组合。有关三井物产株式会社业务的更多信息，请访问 www.mitsui.com 。



媒体联系人

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（代表FourKites）

(650) 468-3263

mvyridi@bigvalley.co