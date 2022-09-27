FourKites 宣佈從 Mitsui & Co. 獲得 1,000 萬美元策略投資，以改造亞太區的供應鏈

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芝加哥, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的供應鏈可見性公司 FourKites 今天宣佈從 Mitsui & Co., Ltd. 獲得 1,000 萬美元的投資，以將 FourKites 的產品擴展至整個亞太區。這項投資包括 FourKites 與 Mitsui 之間持續策略關係的第一階段，兩家公司打算在今年年底前正式確定。



Mitsui 對 FourKites 的投資是兩家公司長達一年努力的成果，其中包括 Mitsui 對供應鏈可見性環境的廣泛盡職審查。鑑於 FourKites 在該區市場的領先產品與良好業績記錄，Mitsui 正計劃投入大量資源來擴大 FourKites 在亞太區的覆蓋範圍，包括銷售、客戶服務、營運以及產品本地化，這將為亞太市場帶來一個超本地化的解決方案。策略合作夥伴關係最初將聚焦在日本，且計劃在整個亞太區共同擴展。

繼在過去兩年獲得 FedEx、Zebra Technologies、Volvo Group Venture Capital AB 和 Qualcomm Ventures, LLC 的策略投資後，Mitsui 是最新一家支援 FourKites 的行業巨頭。Mitsui 是一家在 63 個國家／地區擁有 16 個業務部門的全球企業集團，利用其全球營運地點、網絡和資訊來源，以多邊方式開展業務，範圍包括產品銷售、全球物流及融資、國際基礎設施開發等。

Mitsui 數碼解決方案業務部總經理 John Kenichi Kogiku 表示：「我們很高興與 FourKites 合作，為亞太區所有行業和所有國家的營運帶來更高的供應鏈可見性與效率。FourKites 和 Mitsui 共享創新、誠信與共同合作的文化，以及改變全球供應鏈的更廣闊願景。我們期待與 FourKites 合作，透過數碼與自動化實現我們的共同目標。」

與 Mitsui 的聯合倡議是 FourKites 在亞太區擴張的最新策略動向。公司目前追蹤亞太區 44 個國家和地區的國際貨運，在過去 12 個月，FourKites 發現：

追蹤的出貨量增長 240%

亞太區新客戶增長 91%

亞太區承運人追蹤負載的數量增長 70%

亞太區追蹤的港口數量增長 30%，目前該地區共有 270 個港口

在亞太區追蹤的設施數量增長 315%，現在總共 7,000 個設施



FourKites 創辦人兼行政總裁 Mathew Elenjickal 表示：「作為全球物流中心，整個亞太區的公司都在對供應鏈轉型進行重大投資。就該增長軌跡，我們很慶幸 Mitsui 選擇了 FourKites 作為合作夥伴，為亞太區帶來前所未有的知名度。我們很高興歡迎 Mitsui 加入我們強大的策略投資者網絡，他們正在共同努力，以徹底改變全世界的供應鏈。」

Mitsui 對 FourKites 的投資緊隨著大型公司的幾項重大策略投資之後，這些公司均已在公司投資，以推動數碼供應鏈的未來。在 6 月，FourKites 宣佈了一項 FedEx 的策略投資，該公司將利用這筆投資開發 FourKites X 這個強化的可見性平台，利用來自雙方公司網絡的數據洞察轉變全球供應鏈。在 2021 年，FourKites 宣佈了來自 Qualcomm Ventures, LLC、Volvo Group Venture Capital AB 和 Zebra Technologies 的 策略投資 ，其中行業領導者正在共同努力實現自動化、互聯及共同合作的全球供應鏈，涵蓋運輸、貨倉、商舖、貨車等。

關於 FourKites

領先的 全球供應鏈可視化平台 FourKites® 將可見性從運輸擴展到工場、貨倉、店鋪等。FourKites 每日為公路、鐵路、海運、空運、包裹和速遞追蹤超過 280 萬件貨物，覆蓋超過 200 個國家和地區，結合即時數據和強大的機器學習，幫助公司實現端到端供應鏈的數碼化。超過 1,100 個世界上最知名的品牌，包括前 10 名 CPG 中的 9 家和前 20 名食品和飲品公司中的 18 家，均仰賴 FourKites 來改變他們的業務及創建更快捷、高效和可持續的供應鏈。如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://www.fourkites.com/ 。

關於 Mitsui

Mitsui & Co., Ltd. (8031: JP) 是一家全球貿易和投資公司，業務組合多元化，且遍及亞洲、歐洲、北美洲、中南美洲、中東、非洲和大洋洲約 63 個國家／地區。Mitsui 僱有約 5,500 名員工，並在全球部署人才，與全球值得信賴的合作夥伴網絡合作識別、發展及令業務增長。Mitsui 建立強大而多元化的核心業務組合，涵蓋礦產及金屬資源、能源、機械和基礎設施以及化工行業。

憑藉其優勢，Mitsui 在其核心利潤支柱以外進一步多元化，以在創新能源解決方案、醫療保健與營養等新領域創造多方面價值，並透過策略重點關注高增長的亞洲市場。該策略旨在利用世界上一些主要的大趨勢來獲得增長機會：可持續發展、健康與保健、數碼化及消費者日益增長的力量。

Mitsui 在亞洲有著悠久的歷史，且建立了多元化和策略性業務與合作夥伴組合，令公司具有強大且與眾不同的優勢，為所有全球合作夥伴提供進入世界上增長最快地區的絕佳機會，並加強其國際投資組合。有關更多 Mitsui & Co. 的業務資訊，請瀏覽 www.mitsui.com 。



傳媒聯絡

Marianna Vyridi

Big Valley Marketing（FourKites 代表）

｜電話：(650) 468-3263

｜電郵：mvyridi@bigvalley.co