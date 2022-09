Innofactor Oyj aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 28.9.2022 klo 8.00

Innofactor Oyj:n hallitus on kokouksessaan 27.9.2022 päättänyt aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Osakkeita hankitaan enintään 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 2,1 % yhtiön kaikista osakkeista. Hankintaan käytettävä rahamäärä on enintään 1 000 000 euroa. Päätös perustuu Innofactor Oyj:n yhtiökokouksen 31.3.2022 myöntämään valtuutukseen enintään 3 600 000 osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 28.9.2022, ja se päättyy viimeistään 24.3.2023 tai sitä ennen pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Innofactor Oyj:llä on yhteensä 37 388 225 osaketta, joista 741 410 kappaletta (noin 2,0 %) on yhtiön omistuksessa. Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Espoossa 28.9.2022

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

