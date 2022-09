Journée investisseurs : Nexity présente son plan stratégique « IMAGINE 2026 » pour un nouveau cycle de croissance rentable et responsable

English French





Paris, mercredi 28 septembre 2022, 7h30 CEST

Nexity tient aujourd’hui une journée investisseurs afin de présenter sa stratégie d’opérateur global d’immobilier pour un nouveau cycle de croissance sur la période 2022-2026.

Véronique Bédague, Directrice générale, déclare : « Notre position de leader dans les métiers de l’immobilier, notre taille et notre maillage territorial, nous donnent les moyens de tirer parti des mutations immobilières et environnementales. Nos ambitions de croissance reposent sur l’évolution de notre modèle vers celui d’opérateur global d’immobilier, en prenant appui sur deux mouvements de marché : le déplacement de valeur du produit vers l’usage et l’accélération de la ville durable. J’ai confiance dans l’engagement et la qualité des collaborateurs pour développer ces gisements de croissance. »

L’accélération du déploiement de la ville durable offre à Nexity une opportunité significative de gain de part de marché dans la promotion immobilière grâce à son maillage territorial et le développement de nouveaux produits décarbonés plus sobres à l’usage.

Pour capter le déplacement de valeur du produit vers l’usage, Nexity capitalise sur son savoir-faire en immobilier géré pour s’adresser aux particuliers et investisseurs institutionnels attirés par une offre à rendements sécurisés. Le développement rentable des résidences étudiantes et du coworking s’accélère et sera complété par des offres de coliving et d’immobilier résidentiel opéré en réponse à un marché locatif tendu.

Dans un contexte de fort changement des modes de vie et d’usages, le développement de nouvelles offres de services accompagne les clients tout au long de leur vie immobilière. Nexity développe un univers d’expériences visant à constituer une communauté de clients et d’investisseurs fidélisée et valorisée. Des offres personnalisées sont proposées au travers d’un écosystème ouvert « MyNexity », enrichi en permanence de nouveaux services et produits immobiliers distribués par Nexity ou par des tiers.



AMBITION

Le Groupe confirme sa « guidance » pour l’année 2022

>14% de part de marché en Immobilier résidentiel dans un marché attendu à 130.000 unités

>4,6 Mds€ de chiffre d’affaires et marge courante opérationnelle autour de 8%

En complément, Nexity annonce aujourd’hui les objectifs à moyen terme suivants :

>20% de part de marché en Immobilier résidentiel à horizon 2030

>6 Mds€ de chiffre d’affaires et >500 M€ de résultat opérationnel courant en 2026

Endettement du Groupe maîtrisé : dette financière nette avant obligations locatives <2,5 x EBITDA 3 (2022-2026)

(2022-2026) Dividende ≥ 2,50 euros par action pour chaque exercice de la période 2022–2026

Cette ambition repose sur une hypothèse de stabilité du marché du logement neuf, conforme à l’historique des 10 dernières années, dans lequel Nexity continuera à accroître de manière organique sa part de marché à plus de 20% à horizon 2030.

Par ailleurs, Nexity a pour ambition de rester le leader de la décarbonation dans l’Immobilier et d’être une des entreprises les plus engagées dans son impact positif sur la biodiversité :

42% de réduction des émissions de CO 2 par m² à horizon 2030 4

par m² à horizon 2030 100% des collaborateurs formés à la fresque du Climat

100% des livraisons 2024 ayant étudié la limitation de l’imperméabilisation des sols

100% des opérations livrées en 2023 végétalisées avec des exigences biodiversité

***

Calendrier Financier & Informations pratiques

Chiffre d’affaires et activité commerciale T3 2022 (après Bourse) Mercredi 26 octobre 2022

La présentation accompagnant cette conférence sera disponible sur le site Internet du Groupe à partir du 29 septembre 2022.

Avertissement

Les données, hypothèses et estimations sur lesquelles la Société a pu raisonnablement se fonder pour déterminer ses objectifs sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier et concurrentiel. En outre, il ne peut pas être exclu que certains risques décrits au chapitre 2 du document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF sous le numéro D.22-0248 en date du 6 avril 2022 puissent avoir un impact sur les activités du Groupe et la capacité de la Société à réaliser ses objectifs. La Société ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs et ne s’engage pas à publier ou communiquer d’éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.

NEXITY, LA VIE ENSEMBLE

Avec plus de 8 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2021, Nexity, premier opérateur global d’immobilier, est présent sur tout le territoire et intervient sur l’ensemble des métiers de la promotion et des services. Notre stratégie d’opérateur global d’’immobilier nous permet de répondre à tous les besoins de nos clients, particuliers, entreprises, institutionnels et collectivités. Notre raison d’être ‘la vie ensemble’ traduit notre engagement à créer pour eux, des espaces, des quartiers et des villes durables qui permettent de tisser et retisser des liens.

Nexity est notamment classée, pour la quatrième année consécutive, 1er maître d‘ouvrage de l’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA), membre de l’indice Bloomberg Gender-Equality (GEI sur l’équité femmes-hommes), Best Workplaces 2021 et certifiée Great Place to Work® en septembre 2022.

Nexity est coté au SRD, au Compartiment A d’Euronext et au SBF 120.

1 EBITDA après loyers

2 Variation par rapport à 2019 des émissions liées au cycle de vie des bâtiments livrés (scope 3 promotion résidentielle et tertiaire), en eq.CO 2 / m²

3 EBITDA après loyers

4 Variation en 2030 par rapport à 2019 des émissions liées au cycle de vie des bâtiments livrés (scope 3 promotion résidentielle et tertiaire) , en eq.CO 2 / m²





