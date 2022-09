Voltalia SA : RESULTATS SEMESTRIELS 2022

English French

RESULTATS SEMESTRIELS 2022

Forte amélioration de l’EBITDA et du résultat net

L’objectif de capacité de 2,6 GW sera atteint avec un an d’avance, dès 2022

Résultats semestriels 2022 en forte hausse

R evenus +4 2 %

EBITDA + 39 % et EBITDA normatif 1 + 40 %

P erte nette saisonnière divisée par 5





Ambitions 2023 de capacité atteint dès 2022

Voltalia atteindra fin 2022, avec un an d’avance, son objectif 2023 de 2,6 gigawatts de capacité en exploitation et en construction

Confirmation de l’objectif d’ EBITDA normatif 1 de 275 à 300 millions d’euros en 2023

Dynamique de développement avec un pipeline en croissance

P ortefeuille de projets en développement : +2 7 % depuis juin 2021, à 13, 6 gigawatts

Depuis janvier, g ain de nouveaux contrats de vente d’électricité à long terme pour 464 mégawatts , soutenu notamment par l’activité d’ Helexia dont le portefeuille de contrats a été multiplié par 8,2 depuis 36 mois

« Alors que la crise énergétique frappe l’Europe et que la crise climatique a des répercussions partout dans le monde, Voltalia apporte des solutions : accélérer l’autonomie énergétique en fournissant de l’électricité aux distributeurs ou directement aux entreprises, par la mise en œuvre de centrales renouvelables détenues par Voltalia et ses clients tiers ; et améliorer l’efficacité énergétique des entreprises en les aidant à réduire leur consommation d’électricité grâce aux services fournis par Helexia. Le succès de nos solutions nous permet d’avancer d’un an notre objectif de capacité de 2,6 gigawatts, initialement prévu pour fin 2023, qui sera atteint dès 2022. Forts de comptes semestriels et d’un pipeline de futurs projets en forte progression, nous disposons de fondamentaux solides pour poursuivre notre mission en agissant au quotidien pour construire un monde plus durable », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés clos au 30 juin 2022.

La revue limitée des comptes semestriels a été finalisée par les commissaires aux comptes. Les comptes semestriels ont été examinés par le Comité d’audit de Voltalia et arrêtés par le Conseil d'administration qui s’est réuni le 27 septembre 2022.

Voltalia commentera ses résultats semestriels 2022 lors d'un webcast en direct à partir de 8h30, heure de Paris, mercredi 28 septembre 2022. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros S1 2022 S1 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants2 Revenus3 214,3 150,7 +42% +36% EBITDA normatif 51,0 36,3 +40% +40% EBITDA 47,4 34,1 +39% +27% Résultat net part du Groupe -4,6 -21,4 ÷4,6 ÷4,5

Revenus, EBITDA et résultat net en forte amélioration

Les revenus du premier semestre 2022 s’élèvent à 214,3 millions d’euros, en hausse de +42% par rapport au premier semestre 2021.

L’EBITDA normatif, calculé sur la base d’un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 6,3 et d’une ressource éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne long terme, ressort à 51,0 millions d’euros, en hausse de +40% par rapport au premier semestre 2021.

L’EBITDA consolidé s’établit à 47,4 millions d’euros, en hausse de +39%.

La perte nette saisonnière (part du Groupe) ressort à -4,6 millions d’euros, 5 fois inférieure à celle du premier semestre 2021.

Depuis l’introduction en bourse en 2014, les revenus et l’EBITDA ont progressé respectivement de +48% et +49% en moyenne par an.

REVUE DES ACTIVITÉS

Ventes d’énergie : Plein effet des nouvelles centrales mises en service

Chiffres clés financiers En millions d’euros

Avant élimination des services fournis en interne S1 2022 S1 2021 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Revenus4 96,1 89,7 +7% -2% EBITDA 53,6 49,4 +8% +0% Marge d’EBITDA 56,0% 55,1% +1pt +1pt

Indicateurs opérationnels

S1 2022 S1 2021 Var. Production (en GWh) 1 309 1 623 -19% Puissance installée et en construction (en MW) 2 3685 1 512 +57% Facteur de charge éolien au Brésil 30% 42% -12pts Facteur de charge éolien en France 22% 25% -3pts Facteur de charge solaire en France 19% 17% +2pts Facteur de charge solaire en Egypte et en Jordanie 26% 30% -4pts

Production et revenus





Les revenus du premier semestre 2022 issus des Ventes d’énergie atteignent 96,1 millions d’euros, en hausse de +7%, malgré une baisse de la production qui passe de 1,6 à 1,3 TWh. Cette baisse s’explique principalement par la cession en novembre 2021 des centrales VSM2 et VSM4 au Brésil (qui avaient commencé à produire au premier semestre 2021) et par un moindre niveau moyen de ressources (vent, ensoleillement et débit hydraulique) au premier semestre 2022 alors que la ressource du premier semestre 2021 était à sa moyenne de long terme.

Ces facteurs de baisse du volume sont partiellement compensés par des facteurs de hausse :

la production bénéficie du plein effet des centrales ayant commencé à contribuer courant 2021 ( principalement VSM3 au Brésil et Laspeyres, Cabanon et Cacao en France) et des premiers effets des centrales mises en service au premier semestre 2022 ( principalement SSM1-2 au Brésil , Stavria en Grèce et Carrière des Plaines en France) ; et

la production a bénéfici é de la très forte dynamique d’ Helexia .

La hausse des revenus (+7%) dans un contexte de baisse de la production (-19%) traduit une forte hausse du prix de vente moyen par MWh (+32%) et s’explique par une conjugaison de plusieurs facteurs :

l ’indexation contractuelle des prix de vente sur des indices égaux ou proches de l’indice des prix à la consommation ( l’ inflation) à hauteur de 83% de s revenus contractuellement ind exés sur l’inflation en 2021 ;

le remplacement de projets avec des prix bas par MWh (VSM 2 et VSM4, qui bénéficient d e niveau x de vent parmi les meilleurs au monde) par des projets plus tarifés, par exemple les toitures solaires d’ Helexia ;

le renforcement du réal brésilien : avec un taux moyen EUR/BRL de 5,55 au premier semestre 2022, contre 6,49 au premier semestre 2021 , qui contribue à hauteur de près d’un tiers de la hausse du prix de vente moyen par mégawattheure .





EBITDA





Les Ventes d’énergie génèrent au premier semestre 2022 un EBITDA de 53,6 millions d'euros en hausse de +8% (stable à taux de change constants), représentant une marge d’EBITDA de 56,0%, soit +1 point par rapport au premier semestre 2021.

Détails par pays :

a u Brésil, 5 1 % des ventes d’énergie , l’EBITDA est pénalisé par la baisse de la production qui diminue en raison de la cession en novembre 2021 des centrales VSM2 et VSM4 (qui avaient démarré leur production au premier semestre 2021) et de conditions de vent moins favorables qu’un an plus tôt et nettement inférieures à la moyenne de ressource long terme. Cette perte de volume a été presque entièrement compensée par un effet de change favorable (renforcement de la devise brésilienne) et par les clauses contractuelles d’indexation des prix de vente sur l’inflation ;

e n France, 2 6 % des ventes d’énergie, l’EBITDA bénéficie de la production des centrales solaires et biomasse mises en service en 2021 (Laspeyres, Cabanon , Cacao et portefeuille Helexia ) malgré une légère baisse de la production à cause d’un moindre vent ;

d ans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Egypte et Jordanie), 2 3 % des ventes d’énergie, l’EBITDA est significativement plus élevé, bénéficiant de la mise en service en Grèce en mars de la nouvelle centrale solaire de Stavria , et de la forte production d’ Helexia en Espagne, en Belgique et au Portugal.





Services : forte croissance des revenus et de l’EBITDA

En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne S1 2022 S1 2021 Var,

à taux courants Var,

à taux constants Revenus 166,9 95,9 +74% +71% Dont revenus internes 48,6 36,9 +32% +28% Dont revenus externes 118,3 59,0 x2,0 x2,0 EBITDA 7,2 -5,1 na na

Au premier semestre 2022, les revenus issus des Services (internes et externes) atteignent 166,9 millions d'euros, en hausse de +74% (+71% à taux de change constants), bénéficiant notamment de la forte croissance des revenus des segments Développement, Construction et Fourniture d’équipements. L’EBITDA passe en territoire positif malgré le poids des coûts de développement liés à la prospection des nouveaux projets qui reste conséquent en vue de contribuer à la croissance future du Groupe : le pipeline est ainsi passé de 10,7 GW à fin juin 2021 à 13,6 GW à fin juin 2022, soit une progression de +27%.

Développement, Construction et Fourniture d’équipements





Les revenus du segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements s’élèvent à 152,0 millions d'euros au premier semestre 2022, en hausse de +90% (+88% à taux de change constants) par rapport au premier semestre 2021. L'EBITDA issu de ce segment est en hausse de 12,0 millions d’euros au premier semestre 2022 pour atteindre 6,8 millions d'euros. Sur la période, le Développement a bénéficié de la vente de projets à des clients tiers, notamment des cessions qui ont été décalées de 2021 à 2022 représentant un EBITDA d’environ 10 millions d’euros. Par ailleurs, la Construction et la Fourniture d’équipements a bénéficié de la dynamique commerciale très soutenue auprès des clients tiers. Voltalia est parvenu à maîtriser ses charges, dans un contexte généralisé d’inflation des coûts matières, par la force de son modèle intégré qui lui permet de mutualiser ses achats de matériels et de piloter finement ses dépenses.

Exploitation-maintenance





Les revenus du segment Exploitation-maintenance atteignent 15 millions d’euros en hausse de +17% (+12% à taux de change constants), bénéficiant des contrats en Europe et en Amérique latine. Le segment affiche un EBITDA de 0,4 million d'euros (x4), confirmant la rentabilité positive atteinte en 2021.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros S1 2022 S1 2021 Var,

à taux courants Var,

à taux constants EBITDA avant éliminations et éléments corporate 60,7 44,3 +37% +27% Eliminations et éléments corporate -13,3 -10,1 +31% +27% EBITDA 47,4 34,1 +39% +27% Dépréciation et amortissements -31,8 -34,3 -7% -13% Résultat opérationnel (EBIT) 15,6 -0,2 na na Résultat financier -13,9 -18,1 -23% -34% Impôts et autres -8,4 -4,1 x2,1 x1,9 Intérêts minoritaires 2,1 0,9 x2,4 x2,1 Résultat net (part du Groupe) -4,6 -21,4 ÷4,6 ÷4,5

L’EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en progression de +37% à 60,7 millions d’euros. Les éliminations sont en hausse, reflétant la croissance de l'activité interne. Les éléments corporate sont également en hausse, mais à un rythme très inférieur à l’activité générale. L'EBITDA consolidé s'élève à 47,4 millions d'euros, en hausse de +39% par rapport à 2021.

Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 31,8 millions d’euros, en baisse de -7%. Les amortissements sont en hausse, du fait des centrales mises en service au premier semestre 2022 et de l’effet année pleine des centrales mises en service en 2021, tandis que les provisions baissent après des dotations significatives au premier semestre 2021.

A 13,9 millions d'euros, les frais financiers nets sont en baisse de -23%. Les intérêts perçus sur les dépôts au Brésil (notamment les comptes de réserve requis pour les financements de projets), qui ont fortement augmenté avec la hausse des taux à court terme, ont plus que compensé les charges financières liées au financement long terme de projets, dont les encours montent en parallèle des investissements sur les trois continents de Voltalia.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l’impôt, la perte nette saisonnière (part du Groupe) est divisée par près de 5.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan de Voltalia au 30 juin 2022 atteint 2,6 milliards d’euros, en croissance de +23% à taux de change courant et de +19% à taux de change constants, la différence venant de l’appréciation du réal brésilien avec un taux EUR/BRL de 6,32 à fin décembre 2021 contre 5,44 à fin juin 2022.

En millions d’euros 30 juin

2022 31 décembre

2021 Goodwill 80 78 Immobilisations corporelles & incorporelles 1 846 1 510 Trésorerie et équivalent de trésorerie 331 291 Autres actifs 334 234 Total actif 2 591 2 113 Capitaux propres 757 672 Minoritaires 108 62 Dette financière 1 398 1 050 Provisions 12 14 Autres passifs courants et non courants 316 315 Total passif 2 591 2 113

La hausse des actifs du Groupe est essentiellement liée à l’augmentation du portefeuille de centrales en exploitation et en construction, avec des immobilisations en hausse de +22% à 1 846 millions d’euros.

La trésorerie du Groupe à fin juin 2022 s'élève à 331 millions d'euros en hausse de +14%.

Ce niveau est à comparer à une dette financière totale de 1 398 millions d'euros à fin juin 2022, en hausse de +33%, traduisant un levier d'endettement6 qui reste faible, à 55%.

Sur la période, l’activité opérationnelle (hors investissements) a permis une génération de cash-flow à hauteur de 19 millions d’euros.

PORTEFEUILLE DE PROJETS EN DEVELOPPEMENT

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou vendus avec des services de construction et de maintenance, est en forte croissance au 30 juin 2022 à 13,6 GW, soit +27% par rapport au 30 juin 2021.

Avec la stratégie de diversification géographique promue par le Groupe, ce portefeuille est à ce jour réparti à hauteur de respectivement 42% en Amérique latine, 39% en Europe et 19% en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire, à 66%, suivi de l’éolien pour 30% et des autres technologies, pour 4%.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS DEPUIS LE 1er JUILLET 2022

Construction d’un projet solaire de 140 MW en Albanie7

Voltalia a lancé la construction de la centrale photovoltaïque de Karavasta, remportée en 2020 avec une concession de 30 ans. Selon les termes de l'appel d'offres, Karavasta vendra 50% de l'électricité au travers d'un contrat de vente de 15 ans à l'opérateur public albanais, tandis que le solde de la production sera vendu au travers de contrats long terme à des opérateurs privés. La mise en service de la centrale est prévue au second semestre 2023.

Construction de deux projets solaires au Royaume-Uni de 90 MW au total8

Après avoir remporté la récente enchère CfDAR4 au Royaume-Uni pour deux projets solaires, Clifton Solar et Higher Stockbridge Solar, de 45 MW chacun, Voltalia a lancé leur construction, avec des mises en service respectives prévues au dernier trimestre 2023 et au premier trimestre 2024.

Construction de projets solaires de 50,6 MW au Portugal9

Voltalia a lancé la construction de cinq projets pour un total de 50,6 MW, lançant ainsi Garrido, son nouveau complexe portugais de petites centrales solaires. L’électricité sera vendue au travers de contrats de vente à très long terme signés avec des entreprises qui consommeront l’électricité (corporate PPA).

Construction d’un parc éolien de 23,6 MW en France10

Situé en Haute-Marne, à environ 25 kilomètres au sud-est de la ville de Langres et 65 kilomètres au nord-est de la ville de Dijon, le parc éolien de Sud Vannier bénéficie d’un contrat de vente sur 20 ans avec un tarif garanti. La mise en service est planifiée pour le premier semestre 2023.

Signature d’un corporate PPA de 30 MW avec Leroy Merlin pour une nouvelle centrale solaire11

Leroy Merlin et Voltalia ont signé un contrat de vente de l’électricité qui sera produite par une nouvelle centrale solaire, spécifiquement construite pour Leroy Merlin. Cet accord permettra à Leroy Merlin de s’approvisionner pour environ 15% de sa consommation électrique en énergie renouvelable. La mise en service est prévue pour 2025.

Nouveau PPA de 2,9 MW en Guyane française12

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) a autorisé Voltalia à signer un contrat avec EDF SEI pour la vente de l’électricité que produira une nouvelle centrale hydroélectrique au fil de l’eau située sur la rivière Inini au lieu-dit Saut-Sonnelle dans la commune de Maripa-Soula, en Guyane. Ce contrat porte sur une période d’au moins 30 ans à compter de la mise en service de l’installation prévue en 2026.

Helexia aide les entreprises européennes à affronter la crise énergétique, avec un portefeuille solaire sous contrats qui est passé de 52 à 427 MW en 36 mois 13

Dans un contexte de rareté de l’énergie et d’inflation des coûts, l’offre proposée par Helexia répond parfaitement aux grands enjeux auxquels les entreprises doivent faire face aujourd’hui : réduction de l’empreinte carbone, diminution de la facture d’énergie et accès à l’autonomie énergétique. Pour y parvenir, Helexia propose aux entreprises une offre complète conjuguant services d’efficacité énergétique et production d’énergie solaire sur les sites des clients, en toiture comme sur leurs parkings, afin de transformer leurs contraintes en opportunités.

Lancement d’une émission additionnelle d’obligations convertibles vertes à échéance 2025 pour 50 millions d’euros 14

Voltalia SA a lancé une émission additionnelle d’obligations convertibles vertes (OCEANEs Vertes) à échéance 2025 pour un montant nominal d’environ 50 millions d’euros entièrement assimilables aux OCEANEs Vertes à échéance 2025 émises en janvier 2021.

Voltalia a clôturé avec succès son second plan d’actionnariat salarié15

Pour cette seconde édition, sept pays, soit 88% des collaborateurs, étaient éligibles : France, Portugal, Brésil, Grèce, Italie, Espagne, et Royaume-Uni. Au total, 72% des collaborateurs éligibles ont décidé de participer, contre 69,5% lors du premier plan.

AMBITIONS 2023

Voltalia anticipe d’un an son objectif de capacité installée et en construction de 2,6 GW, initialement prévu pour 2023

Voltalia annonce aujourd’hui que son objectif de puissance installée en exploitation et en construction de 2,6 GW, qu’il prévoyait d’atteindre fin 2023, sera atteint fin 2022, avec un an d’avance. A ce jour, la puissance installée en exploitation et en construction de Voltalia s’élève à 2,4 GW, auxquels seront ajoutés 200 MW supplémentaires lancés d’ici la fin d’année.

Voltalia confirme son objectif d’EBITDA en 2023

Voltalia réitère son objectif d'EBITDA normatif16 devant atteindre en 2023 la fourchette de 275 à 300 millions d'euros.

NOUVELLES AMBITIONS POST 2023 PROCHAINEMENT PRESENTEES

Voltalia présentera de nouvelles ambitions post 2023 lors d’une réunion organisée postérieurement à l’annonce des revenus du troisième trimestre, dont les modalités définitives seront communiquées ultérieurement.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des données historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements réels diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d’autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l’Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2021 de Voltalia déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 2 mai 2022 sous le numéro D.22-0410. Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées.



Capacité installée au 30 juin 2022

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride17 30 juin 2022 30 juin 2021 Belgique 15,0 15,0 13,1 Brésil 732,3 76,7 12,0 821,0 936,3 Egypte 32,0 32,0 32,0 France 64,2 105,9 4,5 174,6 153,7 Guyane française 17,118 6,8 5,4 29,3 29,7 Grèce 16,7 16,7 4,7 Italie 13,7 13,7 10,8 Jordanie 57,0 57,0 57,0 Portugal 19,7 19,7 14,9 Espagne 7,8 7,8 5,1 Royaume-Uni 39,319 39,3 7,3 Total 796,5 400,9 6,8 9,9 12,0 1 226,1 1 264,7

Capacité en construction au 30 juin 2022

Nom du projet Capacité Technologie Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil Cafesoca 7,5 Hydro Brésil SSM 1&2 247,3 Solaire Brésil SSM 3-6 260,0 Solaire Brésil Helexia 87,0 Solaire Brésil Helexia 2,1 Solaire France Helexia 1,9 Solaire Italie Helexia 0,7 Solaire Portugal Helexia 0,1 Solaire Espagne Sable Blanc 5,0 Solaire France Montclar 3,7 Solaire France South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume-Uni Karavasta 140,0 Solaire Albanie Divers 12,0 Solaire Portugal Total (en MW) 916,7

Production d’electricite au 30 juin 2022

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride20 S1 2022 S1 2021 Brésil 965,6 14,4 20,9 1 000,9 1 324,5 Egypte 39,0 39,0 39,9 Jordanie 65,6 65,6 68,1 France 62,9 69,1 2,4 134,4 133,9 Guyane française 2,1 17,9 1,6 21,6 25,3 Grèce 9,0 9,0 3,5 Royaume-Uni 4,7 4,7 4,2 Portugal 13,1 13,1 8,2 Italie 7,7 7,7 6,3 Belgique 7,4 7,4 5,9 Espagne 5,2 5,2 2,8 Total 1 028,5 237,2 17,9 4,0 20,9 1 308,5 1 622,5

Compte de résultat consolidé (Non audité)

En milliers d'euros Au 30 juin 2022 Au 30 juin 2021 Revenus 214 251 150 651 Chiffre d’affaires 198 117 149 517 Achats et sous-traitance (83 888) (51 134) Autres charges d'exploitation (57 768) (44 838) Charges de personnel (25 257) (23 300) Autres produits et charges courants 16 229 3 898 EBITDA 47 433 34 143 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations (31 797) (33 033) Résultat opérationnel courant 15 636 1 110 Autres produits et charges non courants (42) (1 297) Résultat opérationnel (EBIT) 15 594 (187) Coût net de l'endettement financier (28 646) (20 865) Autres produits et charges financiers 14 746 2 806 Impôt sur les résultats et assimilés (8 258) (4 051) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence (188) (7) Résultat net (6 752) (22 304) Participations ne conférant pas le contrôle (2 124) (880) Part du Groupe (4 628) (21 424)

Bilan consolidé (Non audité)

En milliers d’euros Au 30 juin 2022 Au 31 décembre 2021 Goodwill 78 123 77 767 Droits d'utilisation 44 219 43 332 Immobilisations incorporelles 257 480 210 691 Immobilisations corporelles 1 546 436 1 255 870 Participations dans des entreprises associées 2 469 2 765 Autres actifs financiers non courants 16 074 16 646 Actifs d'impôts différés 1 705 1 521 Autres actifs non courants - - Actifs non courants 1 946 506 1 608 592 Stocks, encours et avances fournisseurs 87 604 63 038 Actifs de contrat 38 962 22 799 Créances commerciales 84 797 72 156 Autres actifs financiers courants 42 745 10 793 Autres actifs courants 59 624 44 178 Trésorerie et équivalents de trésorerie 331 047 291 404 Actifs courants 644 779 504 368 Total Actif 2 591 285 2 112 960 Capitaux propres part du Groupe 756 929 671 796 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 107 842 62 404 Capitaux propres 864 771 734 200 Provisions non courantes 7 727 8 521 Provisions pour départs en retraite & pensions 1 005 1 490 Passifs d'impôts différés 19 400 16 648 Financements non courants 992 399 882 632 Autres passifs financiers non courants 16 430 14 770 Autres passifs non courants 33 39 Passifs non courants 1 036 994 924 100 Provisions courantes 4 772 5 223 Financements courants 405 281 167 400 Passifs de contrat 6 717 5 792 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 220 912 231 731 Autres passifs financiers courants 7 540 15 391 Autres passifs courants 44 298 29 123 Passifs courants 689 520 454 660 Total Passif 2 591 285 2 112 960

