Norsk Hydro: Trond Olaf Christophersen er utnevnt til konserndirektør for Corporate Development i Hydro

Trond Olaf Christophersen er utnevnt til konserndirektør for Corporate Development i Hydro. Christophersen vil rapportere til konsernsjef Hilde Merete Aasheim og gå inn i konsernledelsen.

Han begynner i sin nye stilling 1. november og erstatter Helena Nonka som har bestemt seg for å forlate Hydro.

Christophersen kommer fra rollen som Senior Vice President og Head of Recycling in Aluminium Metal. Han startet i Hydro i 1997 og har lang erfaring fra ulike roller i konsernet, blant annet sentrale lederstillinger i både Hydro Energy og Hydro Aluminium Metal. Christophersen har også erfaring som fabrikksjef for Hydros metallverk på Karmøy, samt hatt flere roller knyttet til forretningsutvikling og prosjekter i Hydros tidligere olje- og gassaktiviteter. Christophersen har en Master of Science-grad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og University of Bath, UK, og en Master of Management-grad fra Norges Handelshøyskole (BI).

Therese Rød Holm er utnevnt til konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt med virkning fra 1. oktober. Rød Holm kommer fra rollen som Senior Vice President Communication & Public Affairs. Hun vil fortsette å rapportere til Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim og blir formelt medlem av Hydros konsernledelse.

