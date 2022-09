Führender Branchenanalyst würdigt Anaqua als hochinnovativen Marktführer bei IP-Management-Lösungen

English French German

Der MarketViewTM Report von Hyperion Research betont die transformativen Integrationsfähigkeiten von Anaqua AQX und den schlanken Ansatz im Docket Management von PATTSY WAVE

BOSTON, Sept. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, der weltweit führende Anbieter von Innovations- und IP-Management-Technologien, wurde im neu veröffentlichten MarketView™ Report 2022 zum Management von Geistigem Eigentum von Hyperion Research – dem führenden Branchenanalysten im Bereich Rechtswesen – erneut mit den Auszeichnungen „Marktführer“ und „hoch innovativ“ gewürdigt.

Der Report zeichnet die Plattform AQX® von Anaqua, die für Unternehmen und Kanzleien entwickelt wurde, als IP-Management-Marktführer im Unternehmenssegment sowie im Kanzleimarkt und in der Kategorie Entscheidungshilfe-Analytik aus.

Sowohl bei Unternehmen als auch bei Kanzleien setzen AQX Corporate und AQX Law Firm nach Angaben von Hyperion die aktuellen Standards, indem sie „eine Reihe von transformativen Funktionen bieten, mit denen sich juristische, operative und wirtschaftliche Stakeholder einer Organisation verbinden lassen, um die Herausforderungen von Geistigem Eigentum gemeinsam zu lösen.“ Hyperion lobt außerdem die marktführende Entscheidungshilfe-Analytik der beiden AQX-Plattformen: „Anaqua bietet erstklassige Analysefunktionen für das IP-Management und integriert Inhalte und Technologien in einen kontextspezifischen Rahmen, der die Entscheidungsfindung unterstützt.“

Daher verleiht Hyperion den beiden Integrationsplattformen AQX Corporate und AQX Law Firm jeweils die Auszeichnung „hoch innovativ“. Außerdem merkt Hyperion an, dass die Übernahme von SeeUnity – dem führenden Anbieter von API-basierten Produkten zur Integration und Migration von Unternehmensinhalten – im Mai 2021 „eine bereits robuste Technologiearchitektur um eine bedeutende Funktion ergänzt, mit der Daten im gesamten Unternehmen bereitgestellt werden können.“

PATTSY WAVE® von Anaqua wird erstmals in der Hyperion-Liste der besten Lösungen für Anwaltskanzleien im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes geführt. Im Zuge dessen hat PATTSY WAVE® für seine optimierte Effizienz im Docket Management die Auszeichnung „Marktführer“ erhalten. Der Hyperion-Bericht betont: „Der einzigartige Ansatz von PATTSY WAVE® für das Docket Management auf nur einem Bildschirm bietet den Zugang und die Effizienz, den Verantwortliche heute benötigen.“

Alle drei Plattformen werden im Report für ihre kundenorientierten Roadmaps als hoch innovativ bewertet. Dies zeigt einmal mehr, dass sich die kundenorientierte DNA von Anaqua wie ein roter Faden durch alle Bereiche des Unternehmens zieht.

Eval Iffergan, Hyperion-Gründer und Managing Director von Epiq Legal Business Advisory, kommentiert: „Anaqua hat das IP-Management von Unternehmen maßgeblich weiterentwickelt und bietet eine Reihe von Lösungen, die den strategischen Wert von IP steigern. Angesichts des innovativen, kundenorientierten Ansatzes bei der Produktentwicklung ist es nicht verwunderlich, dass die AQX-Plattform von Anaqua viele erstklassige Funktionen beinhaltet, mit denen funktionsübergreifend Stakeholder integriert werden und kontextbezogene Analysen für strategische Entscheidungen möglich sind.“

Bob Romeo, CEO von Anaqua, merkt an: „Die Auszeichnung durch Hyperion ist äußerst erfreulich. Sie beweist das kontinuierliche Engagement von Anaqua, führende End-to-End-Lösungen für das IP-Management in Unternehmen und Anwaltskanzleien auf den Markt zu bringen. Wir haben in Zusammenarbeit mit unseren Kunden viel in AQX Corporate investiert, um die Funktionen sowohl organisch, als auch durch strategische Übernahmen weiterzuentwickeln. Außerdem bestätigt diese Anerkennung unseren Kurs, einen Schwerpunkt auf Anwaltskanzleien zu legen, indem wir PATTSY WAVE® noch besser integrieren und die Funktionen von AQX für Kanzleikunden erweitern.“

Um mehr über die Produkte von Anaqua zu erfahren, können Sie den VendorView Report™ von Hyperion Research zu AQX Corporate, AQX Law Firm und PATTSY WAVE herunterladen.

Über Anaqua

Anaqua, Inc. ist ein Premiumanbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP). Die AQX-Plattform von Anaqua kombiniert Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu schaffen, die über IP-Strategien informiert, IP-Entscheidungen ermöglicht und IP-Abläufe rationalisiert. Heute nutzen fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl von Anwaltskanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren in großen und mittelständischen Unternehmen nutzen die Plattform für ihr IP-Management. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Europa und Asien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte anaqua.com oder LinkedIn .