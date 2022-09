SalMar – Forslag på grunnrenteskatt på havbruk i Norge

English Norwegian

Med referanse til pressemelding fra den norske regjeringen 28 september 2022.

Den norske regjeringen foreslår å introdusere en grunnrenteskatt på produksjon av laks og ørret i Norge på 40% fra skatteåret 2023 for volum over 4-5000 tonn. Med dette forslaget vil effektiv skattesats på laks og ørret være 62%. Dette er et forslag som skal godkjennes av stortinget i Norge.

Konsernsjef i SalMar Linda L. Aase kommenterer forslaget:

Dette er en næringsfiendtlig særskatt på havbruksselskap som skaper verdier og arbeidsplasser på kysten av Norge. En slik særskatt vil ha betydelige negative ringvirkninger for all tilstøtende industri av havbruksnæringen og arbeidsplassene det skaper. SalMar vil komme tilbake med ytterligere informasjon om hvilke følger innføringen av en slik særskatt kan få for konsernets virksomhet når flere detaljer om særskatten blir klare.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12