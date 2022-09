L'organisme Relief est un acteur clé qui offre des solutions immédiates aux listes d'attente en santé mentale

MONTRÉAL, 28 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les listes d’attente pour obtenir des soins en santé mentale sont longues alors que des services et des ressources sont déjà accessibles et disponibles pour toutes et tous. L’organisme à but non lucratif Relief offre un accès direct à des services complémentaires aux traitements thérapeutiques, ce qui permet d’agir avant, pendant et après l’accompagnement d’un professionnel de la santé.

En prévision de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales, qui aura lieu du 2 au 8 octobre, Relief met l’accent sur l’importance d'offrir du soutien et de l'information visant à améliorer la santé mentale des personnes vivant avec l'anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches. Pour y parvenir, l'organisme offre plusieurs programmes et services sous forme d'interventions individuelles et de groupes.



Au Québec, plus de la moitié des personnes qui vivent avec un trouble de santé mentale ne consultent pas un professionnel. Face à ce constat, et devant la difficulté d’obtenir rapidement des traitements thérapeutiques, il est plus qu’important d’offrir un accès efficace à du soutien de qualité.

« Il est possible pour les personnes vivant avec un trouble de santé mentale de reprendre leur vie en main et d’agir maintenant afin d’espérer un changement significatif. Les Québécoises et les Québécois peuvent accéder dès maintenant à des ressources qui les accueillent et les soutiennent. Nous croyons que Relief est un acteur clé dans l’accompagnement de ces personnes afin qu’elles deviennent des véritables experts de leur propre santé mentale », dit Jean-Rémy Provost, directeur général de l’organisme Relief.

Le journal de Louise

Relief lance Le journal de Louise, une nouvelle campagne de sensibilisation et d’accessibilité aux services de soutien en santé mentale. Cette campagne raconte les hauts et les bas d’un personnage qui vit avec l’anxiété. Le journal de Louise a pour objectif d’aider les personnes à mettre un mot sur ce qu’elles vivent. À travers son histoire, les Québécois.e.s seront outillé.e.s avec des trucs et astuces pour améliorer leur bien-être et se verront offrir un espace sécuritaire aidant à briser les tabous en santé mentale dans leurs vies personnelle et professionnelle. Chaque semaine, et ce, pendant un an, les Québécois.e.s sont invité.e.s à découvrir ce qui se passe dans sa vie et dans sa tête sur lejournaldelouise.ca.

« On veut redonner espoir à la population afin qu’elle sache qu’il est possible d’avoir une vie satisfaisante selon nos goûts, nos intérêts, nos valeurs et nos buts personnels. On parle de la maladie mentale plus qu’avant et on sait tous que la pandémie a testé la résilience d’un grand nombre d’entre nous, mais on doit continuer de briser les tabous. Il est important de continuer d’en parler », dit Annie Beaudin, directrice clinique de Relief. « Le proche d’une personne en détresse doit également être outillé pour pouvoir la soutenir. J’aimerais souligner l’importance de ces proches et n’oublions pas que leur santé mentale, à eux aussi, est cruciale et pourrait être compromise si elle est négligée », explique-t-elle.

À propos de Relief - Le chemin de la santé mentale

Organisme à but non lucratif, oeuvrant depuis 31 ans, Relief est un centre d’expertise national qui répond aux besoins de la collectivité en offrant différents services en santé mentale, notamment en soutenant les personnes vivant avec l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi que leurs proches, pour leur permettre de continuer d’aller de l’avant. Reconnu comme une référence et un leader en santé mentale, Relief a développé une véritable innovation sociale avec son concept unique de soutien à l’autogestion, basé sur les meilleures pratiques issues de la recherche. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site internet relief.ca et les réseaux sociaux : Facebook @monrelief, Instagram @monrelief.ca et LinkedIn @monrelief.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

Alida Alepian

Capital-Image pour Relief

514-793-9233

aalepian@capital-image.com